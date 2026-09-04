4 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Mitsubishi Pajero torna con telaio a longheroni e sette posti

La notizia in sintesi Mitsubishi Pajero torna con telaio a longheroni e sette posti.

torna con telaio a longheroni e sette posti. La produzione partirà in Thailandia, primo mercato della nuova generazione.

Il debutto prevede un 2.4 turbodiesel da 480 Nm.

Per l’Europa è annunciata una versione ibrida, senza dettagli italiani.

Offerta Amazon Viapriod Rete Portaoggetti da Soffitto per Auto, 90 × 65 cm,2 Tasche a Rete 【Rete portabagagli universale per quasi tutti i modelli di auto】 La nostra rete portabagagli per auto è una soluzione universale per berline, SUV, furgoni e altro ancora. Con dimensioni di 90 x 65 cm, il suo design intelligente garantisce un utilizzo ottimale dello spazio sul tetto, aumentando efficacemente la capacità di carico per tenere in ordine bagagli e oggetti di uso quotidiano · 【Pratico design a doppia tasca con cerniera】 La rete è dotata di due tasche principali separate con chiusura a cerniera. Questo design consente di organizzare al meglio i bagagli e offre un accesso rapido e facile agli oggetti più importanti, mentre gli oggetti più piccoli rimangono al sicuro all’interno della rete · 【Materiale in poliestere resistente e robusto sistema di fissaggio incrociato】 Realizzata in resistente tessuto di poliestere nero, questa rete portabagagli da tetto è estremamente robusta e durevole. L’innovativo sistema di fissaggio incrociato delle cinghie offre maggiore stabilità, previene l’allentamento e garantisce un carico sicuro durante la guida 14,99 € Acquista su Amazon ✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Mitsubishi Pajero torna alle origini

La nuova Mitsubishi Pajero torna ufficialmente sulla scena con una generazione presentata in Giappone, costruita in Thailandia e destinata a raggiungere gradualmente i mercati internazionali. Il progetto, illustrato nel resoconto di Riccardo Mantica, riporta al centro un modello assente da anni e punta a conservarne la vocazione fuoristrada, anziché ridurlo a un SUV di impronta stradale. La Casa giapponese affianca infatti soluzioni meccaniche tradizionali a tecnologia di bordo e comfort, per rilanciare un nome che dal debutto del 1982 ha superato 3,29 milioni di unità prodotte nelle quattro generazioni precedenti.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Thailandia sarà il primo mercato; Giappone e Australia seguiranno nell’anno fiscale 2026, mentre l’Europa attende una variante ibrida senza date confermate per l’Italia.

Telaio tradizionale e tecnologia di bordo

Le dimensioni spiegano il ruolo di ammiraglia: 4,92 metri di lunghezza, 1,925 di larghezza, 1,91 di altezza e passo di 2,87 metri consentono un abitacolo fino a sette posti. Lo stile mantiene proporzioni squadrate e massicce, con gruppi ottici a T, montante posteriore ispirato al roll-bar della prima serie e un motivo esagonale sul portellone che richiama la ruota di scorta esterna. Nell’abitacolo, due schermi da 14,3 pollici sono integrati nella stessa superficie, mentre il Multi Meter digitale visualizza altitudine, bussola, temperatura, inclinazione e stato del sistema AYC.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

La base tecnica resta distinta da quella di molti SUV moderni: telaio a longheroni derivato dal pickup Triton, acciai ad alta resistenza, doppio triangolo anteriore e ponte rigido posteriore a cinque bracci. Al debutto è previsto un 2.4 turbodiesel da 480 Nm, collegato a un cambio automatico a otto rapporti con modalità Sport, ma Mitsubishi non ha comunicato tutti i dati prestazionali. Il sistema Super Select 4WD-II offre quattro configurazioni di trazione, comprese marce ridotte e differenziale centrale bloccato, con S-AWC e sette modalità di guida per fondi differenti.

Europa, ibrido e tempi ancora aperti

Questa impostazione conferma la volontà di Mitsubishi di preservare le capacità fuoristrada della Pajero, dichiarando 230 millimetri di altezza da terra e angoli studiati per affrontare percorsi impegnativi. Il calendario commerciale procederà per fasi: dopo Thailandia, il modello arriverà in Giappone e Australia, quindi la distribuzione internazionale si amplierà dal 2027.

Per il pubblico europeo il punto decisivo sarà la motorizzazione ibrida annunciata dalla Casa, della quale mancano ancora potenza, caratteristiche tecniche, disponibilità italiana e prezzi.

FAQ

Quanto è lunga la nuova Mitsubishi Pajero?

Misura 4,92 metri di lunghezza, 1,925 di larghezza e 1,91 di altezza, con passo di 2,87 metri.

Quanti passeggeri può ospitare?

L’abitacolo è configurabile fino a sette passeggeri grazie alle dimensioni della carrozzeria e al passo di 2,87 metri.

Quale motore debutta sulla Pajero?

Il debutto adotta un 2.4 turbodiesel da 480 Nm, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti con modalità Sport.

Quando arriverà la Pajero in Europa?

Dal 2027 è prevista un’espansione internazionale più ampia, mentre per l’Europa manca una data precisa e non sono confermati tempi italiani.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da analisi accurate di fonti ufficiali e giornalistiche qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con intervento e supervisione umana.