4 Settembre 2026/Home/MOTORI/Mitsubishi Pajero torna con telaio a longheroni e sette posti
La notizia in sintesi
- Mitsubishi Pajero torna con telaio a longheroni e sette posti.
- La produzione partirà in Thailandia, primo mercato della nuova generazione.
- Il debutto prevede un 2.4 turbodiesel da 480 Nm.
- Per l’Europa è annunciata una versione ibrida, senza dettagli italiani.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Mitsubishi Pajero torna alle origini
La nuova Mitsubishi Pajero torna ufficialmente sulla scena con una generazione presentata in Giappone, costruita in Thailandia e destinata a raggiungere gradualmente i mercati internazionali. Il progetto, illustrato nel resoconto di Riccardo Mantica, riporta al centro un modello assente da anni e punta a conservarne la vocazione fuoristrada, anziché ridurlo a un SUV di impronta stradale. La Casa giapponese affianca infatti soluzioni meccaniche tradizionali a tecnologia di bordo e comfort, per rilanciare un nome che dal debutto del 1982 ha superato 3,29 milioni di unità prodotte nelle quattro generazioni precedenti.
Thailandia sarà il primo mercato; Giappone e Australia seguiranno nell’anno fiscale 2026, mentre l’Europa attende una variante ibrida senza date confermate per l’Italia.
Telaio tradizionale e tecnologia di bordo
Le dimensioni spiegano il ruolo di ammiraglia: 4,92 metri di lunghezza, 1,925 di larghezza, 1,91 di altezza e passo di 2,87 metri consentono un abitacolo fino a sette posti. Lo stile mantiene proporzioni squadrate e massicce, con gruppi ottici a T, montante posteriore ispirato al roll-bar della prima serie e un motivo esagonale sul portellone che richiama la ruota di scorta esterna. Nell’abitacolo, due schermi da 14,3 pollici sono integrati nella stessa superficie, mentre il Multi Meter digitale visualizza altitudine, bussola, temperatura, inclinazione e stato del sistema AYC.
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La base tecnica resta distinta da quella di molti SUV moderni: telaio a longheroni derivato dal pickup Triton, acciai ad alta resistenza, doppio triangolo anteriore e ponte rigido posteriore a cinque bracci. Al debutto è previsto un 2.4 turbodiesel da 480 Nm, collegato a un cambio automatico a otto rapporti con modalità Sport, ma Mitsubishi non ha comunicato tutti i dati prestazionali. Il sistema Super Select 4WD-II offre quattro configurazioni di trazione, comprese marce ridotte e differenziale centrale bloccato, con S-AWC e sette modalità di guida per fondi differenti.
Europa, ibrido e tempi ancora aperti
Questa impostazione conferma la volontà di Mitsubishi di preservare le capacità fuoristrada della Pajero, dichiarando 230 millimetri di altezza da terra e angoli studiati per affrontare percorsi impegnativi. Il calendario commerciale procederà per fasi: dopo Thailandia, il modello arriverà in Giappone e Australia, quindi la distribuzione internazionale si amplierà dal 2027.
Per il pubblico europeo il punto decisivo sarà la motorizzazione ibrida annunciata dalla Casa, della quale mancano ancora potenza, caratteristiche tecniche, disponibilità italiana e prezzi.
FAQ
Quanto è lunga la nuova Mitsubishi Pajero?
Misura 4,92 metri di lunghezza, 1,925 di larghezza e 1,91 di altezza, con passo di 2,87 metri.
Quanti passeggeri può ospitare?
L’abitacolo è configurabile fino a sette passeggeri grazie alle dimensioni della carrozzeria e al passo di 2,87 metri.
Quale motore debutta sulla Pajero?
Il debutto adotta un 2.4 turbodiesel da 480 Nm, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti con modalità Sport.
Quando arriverà la Pajero in Europa?
Dal 2027 è prevista un’espansione internazionale più ampia, mentre per l’Europa manca una data precisa e non sono confermati tempi italiani.
Quali fonti sono state utilizzate?
Le informazioni derivano da analisi accurate di fonti ufficiali e giornalistiche qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con intervento e supervisione umana.
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