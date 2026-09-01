1 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/BYD raggiunge 2.580 immatricolazioni in Italia

La notizia in sintesi BYD ha immatricolato 2.580 vetture in Italia ad agosto 2026.

Nei primi otto mesi dell’anno il marchio ha raggiunto 36.539 immatricolazioni.

SEAL U DM-i è stato il modello BYD più immatricolato, con 1.490 unità.

DOLPHIN G DM-i ha raccolto oltre 3.000 ordini nelle prime settimane.

BYD supera 2.500 immatricolazioni in Italia nel mese di agosto

BYD ha registrato 2.580 immatricolazioni in Italia ad agosto 2026, raggiungendo una quota del 3,7% e un aumento del 194,9% rispetto allo stesso mese del 2025. Il risultato porta il marchio nella Top 10 del mercato automobilistico italiano per il quarto mese consecutivo, secondo i dati diffusi dall’azienda il 1° settembre.

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Nel periodo tra gennaio e agosto, le immatricolazioni dichiarate da BYD sono state 36.539, con una crescita del 194,6% rispetto ai primi otto mesi del 2025 e una quota annua del 3,2%. Il dato comprende le vendite di veicoli elettrici a batteria e di modelli ibridi plug-in.

I risultati nei veicoli elettrificati

Nel comparto NEV, che include auto elettriche e ibride plug-in, BYD indica una quota del 20,2% nel mese di agosto. Nel cumulato dei primi otto mesi, la quota dichiarata è del 18,6%, calcolata su 36.539 targhe.

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La parte più rilevante dei volumi del marchio riguarda le ibride plug-in. Ad agosto BYD ha immatricolato 2.093 vetture di questa tipologia, pari al 26,7% del mercato di riferimento secondo l’azienda. Da gennaio ad agosto le immatricolazioni plug-in hybrid sono state invece 29.046, con una quota del 28%.

Nel segmento delle auto elettriche a batteria, BYD ha comunicato 487 immatricolazioni ad agosto, per una quota del 9,9% e una crescita del 94% rispetto ad agosto 2025. Nei primi otto mesi dell’anno, le BEV del marchio hanno totalizzato 7.493 unità, con un incremento del 122,9% e una quota dell’8,1% del mercato elettrico italiano.

SEAL U DM-i traina le immatricolazioni

Il modello più immatricolato della gamma BYD nel mese è stato SEAL U DM-i, con 1.490 unità. Il SUV ibrido plug-in ha contribuito in modo prevalente ai dati del marchio e si è collocato, secondo la società, al primo posto nel proprio comparto di alimentazione.

ATTO 2 ha ottenuto 487 immatricolazioni nel mese. BYD riferisce inoltre che SEAL U DM-i e ATTO 2 hanno occupato le prime due posizioni nel segmento SUV, considerando tutte le alimentazioni. Il comunicato non fornisce ulteriori dati sulle classifiche complessive né specifica i volumi degli altri modelli della gamma oltre a quelli indicati.

Tra le elettriche, DOLPHIN SURF ha registrato 220 immatricolazioni ad agosto. Per BYD, il modello è stato la city-car elettrica più venduta nel mese e ha raggiunto il podio del mercato BEV.

Oltre 3.000 ordini per DOLPHIN G DM-i

L’azienda segnala anche l’avvio commerciale di DOLPHIN G DM-i, modello sviluppato specificamente per il mercato europeo. Nelle prime settimane dalla commercializzazione, l’auto avrebbe raccolto oltre 3.000 ordini.

La vettura utilizza la tecnologia Plug-in Super Hybrid Dual Mode e, secondo i dati comunicati da BYD, può raggiungere un’autonomia complessiva fino a 1.040 chilometri con serbatoio pieno e batteria completamente carica. Misura 4,16 metri in lunghezza, ha un passo di 2,61 metri e un bagagliaio da 425 litri, espandibile fino a 1.225 litri abbattendo i sedili posteriori.

I dati di agosto fotografano una crescita delle immatricolazioni del marchio cinese sul mercato italiano, sostenuta soprattutto dai modelli ibridi plug-in. L’evoluzione nei prossimi mesi dipenderà anche dalla capacità di trasformare gli ordini raccolti in nuove consegne e immatricolazioni.

FAQ

Quante BYD sono state immatricolate ad agosto 2026?

Le immatricolazioni sono state 2.580, pari a una quota del 3,7% del mercato italiano secondo i dati diffusi dall’azienda.

Qual è il modello BYD più immatricolato ad agosto?

SEAL U DM-i ha totalizzato 1.490 immatricolazioni, risultando il modello BYD con il maggior numero di unità registrate nel mese.

Quante ibride plug-in BYD sono state immatricolate?

Le immatricolazioni plug-in hybrid sono state 2.093 ad agosto e 29.046 nel periodo compreso tra gennaio e agosto 2026.

Quanti ordini ha raccolto DOLPHIN G DM-i?

Oltre 3.000 ordini sono stati raccolti nelle prime settimane di commercializzazione del modello, secondo quanto comunicato da BYD.

Qual è la fonte dei dati riportati?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.