5 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Cellularline presenta a IFA la ricarica con Jacob Jensen Design

La notizia in sintesi Cellularline presenta a IFA 2026 nuovi prodotti per ricarica, audio, protezione e retail.

Debutta la collezione di ricarica sviluppata con Jacob Jensen Design.

Quattro prodotti del Gruppo hanno ricevuto il riconoscimento Honoree agli IFA Innovation Awards.

La fiera di Berlino si svolge dal 4 all’8 settembre.

Cellularline presenta a IFA 2026, in programma a Berlino dal 4 all’8 settembre, una serie di novità nei comparti della ricarica, dell’audio, della protezione per smartphone e dei servizi destinati ai negozi. Tra gli annunci figurano una collezione realizzata con Jacob Jensen Design, occhiali con funzioni di intelligenza artificiale, nuovi caricabatterie da viaggio e soluzioni automatiche per la personalizzazione di cover e pellicole.

Il gruppo emiliano espone inoltre i prodotti dei marchi Music Sound, Interphone, SKROSS, QIXO, Coverlab, FILM&GO e COVERED. Durante la manifestazione, quattro prodotti del gruppo hanno ottenuto il riconoscimento Honoree agli IFA Innovation Awards 2026.

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Ricarica, debutta la linea con Jacob Jensen Design

Nel segmento della ricarica, Cellularline porta in fiera il caricabatterie GaN Turn To Travel, disponibile nelle versioni da 30W e 70W. Il dispositivo integra spine per standard europeo, australiano, cinese, statunitense e britannico ed è indicato come compatibile in oltre 180 Paesi. Dispone di due porte USB-C e una USB-A; la versione da 70W è pensata anche per la ricarica dei laptop.

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La gamma comprende inoltre i Power Twist da 45W e 65W, con spina orientabile a 360 gradi, e nuovi power bank Powerview IQ da 10.000 e 20.000 mAh, con ricarica fino a 45W, cavo USB-C integrato e display per lo stato della ricarica. Tra gli altri dispositivi presentati ci sono il power bank magnetico wireless FOLD MINI 5.000 e il pad magnetico Ultra-Slim Qi2 25W, spesso 4 millimetri.

La principale novità della categoria è Cellularline by Jacob Jensen Design, collezione nata dalla collaborazione con lo studio scandinavo. I prodotti annunciati sono il 70W Wall Charger, dotato di display TFT; la Portable Station Qi2 25W, in grado di ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente; e la Desk Station, che integra una luce per la scrivania. Tutti i modelli prevedono un sistema per la gestione dei cavi.

Occhiali con AI e nuovi accessori per smartphone

Nell’audio arriva Live, il modello di AI Glasses di Cellularline. Gli occhiali consentono di scattare fotografie, registrare video, ascoltare musica, gestire chiamate e accedere a funzioni di intelligenza artificiale. Music Sound, marchio del gruppo dedicato all’audio, presenta invece gli auricolari true wireless DUNA, con tecnologia Adaptive Hybrid ANC in formato semi-in-ear.

Sul fronte della protezione, l’azienda annuncia le custodie Air Protect e Air Protect Mag per iPhone. Secondo quanto comunicato, la struttura brevettata permette a una custodia di adattarsi a più modelli: tre referenze possono coprire circa 15 modelli di iPhone, dalla generazione iPhone 12 alla 16. La linea include anche i vetri Impact Glass Capsule, progettati per essere utilizzati su più modelli.

Cellularline segnala inoltre nuove custodie destinate a smartphone pieghevoli di fascia alta, con protezione laterale magnetica, cerniera integrata anti-slip e frame frontale. Nell’offerta di protezione rientrano anche materiali anti-ingiallimento per cover trasparenti e la soluzione di dissipazione del calore ICY MAG.

Servizi per il retail e mobilità su due ruote

A Berlino vengono presentati anche servizi B2B rivolti ai rivenditori. La Screen Protector Vending Machine applica vetri temperati su misura in meno di due minuti, mentre la Custom Case Vending Machine realizza cover personalizzate su richiesta direttamente nel punto vendita. FILM&GO propone pellicole protettive tagliate su misura tramite plotter, mentre COVERED consente la stampa 3D in tempo reale delle custodie.

Il gruppo porta in fiera anche una piattaforma di Business Intelligence basata su dashboard interattive per elaborare dati di vendita. SKROSS è presente con adattatori da viaggio e QIXO con prodotti per la connettività audio-video, oltre a una nuova linea di supporti per televisori.

Interphone, divisione dedicata alla mobilità su due ruote, presenta l’interfono ZERO2. Il dispositivo è progettato senza elementi esterni al casco e senza cavi all’interno; permette la comunicazione Bluetooth tra due persone e la gestione di musica e chiamate.

“IFA rappresenta un appuntamento strategico per confrontarci con il mercato e presentare l’evoluzione della nostra offerta” – dichiara Marco Cagnetta, Consigliere e General Manager Sales & Marketing di Cellularline Group. “Le novità che portiamo a Berlino riflettono una direzione precisa: sviluppare un portafoglio sempre più completo, in cui design, tecnologia e servizi si integrano per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Dall’audio alla ricarica, dalla protezione ai servizi per il retail, continuiamo a investire in soluzioni innovative capaci di creare valore per i consumatori e nuove opportunità di crescita per i nostri partner.”

Agli IFA Innovation Awards 2026, Cellularline Group ha ricevuto il riconoscimento Honoree per ICY MAG nella categoria Comunicazione e Connettività, Wall Charger Turn To Travel nella categoria Mobilità, Home Charging Station Designed by Jacob Jensen Design e 3-IN-1 Portable Station Designed by Jacob Jensen Design nella categoria Il meglio del Design.

Cellularline, fondata a Reggio Emilia nel 1990, opera negli accessori per smartphone e tablet e distribuisce i propri prodotti in oltre 60 Paesi. La presenza a IFA riunisce prodotti consumer, accessori per la mobilità e strumenti pensati per l’organizzazione dell’offerta nei punti vendita.

FAQ

Quando si svolge IFA 2026?

La fiera si svolge a Berlino dal 4 all’8 settembre 2026.

Quali prodotti include la collezione Jacob Jensen Design?

La collezione comprende 70W Wall Charger, Portable Station Qi2 25W e Desk Station, tutti con sistema di gestione dei cavi.

Quanti dispositivi ricarica la Portable Station Qi2?

La Portable Station Qi2 25W può ricaricare contemporaneamente fino a tre dispositivi.

Come funziona l’interfono Interphone ZERO2?

ZERO2 consente comunicazione Bluetooth tra due persone e gestione di musica e chiamate, senza elementi esterni al casco né cavi interni.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.