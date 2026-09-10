10 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Intersections annuncia nuovi speaker per comunicazione e innovazione

La notizia in sintesi Intersections 2026 si terrà il 28 e 29 ottobre all’Allianz MiCo di Milano.

Annunciati nuovi speaker italiani e internazionali, tra tecnologia, media, design e ricerca.

Debutta il vodcast “Voices of influence”, condotto da Emanuele Landi.

La sera del 29 ottobre sono in programma gli ADCI Awards.

Intersections 2026 ha annunciato nuovi ospiti per la terza edizione della manifestazione dedicata alla comunicazione, alla pubblicità e all’innovazione, in programma il 28 e 29 ottobre all’Allianz MiCo di Milano. L’evento, promosso da IAB Italia, ADCI, UNA, UPA e, per la prima volta, ASSIRM, avrà come tema “The Power of Influence”.

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Il programma riunirà professionisti, aziende, agenzie, media e piattaforme attive nel settore della comunicazione. I lavori affronteranno l’impatto dell’intelligenza artificiale, della creator economy, dell’entertainment e del retail media sulle strategie di brand, contenuti e advertising.

Tra gli speaker già comunicati figurano il designer Stefan Sagmeister, Neil Patel, co-fondatore di NP Digital, ed Evan Shapiro, definito nel comunicato media cartographer. Ai nomi già annunciati si aggiungono Caroline Giegerich, Vice President AI di IAB US, Graham Wilkinson, Chief Innovation Officer di Doceree, Massimo Banzi, co-fondatore di Arduino e fondatore di SuperModerno, e Amalia Ercoli Finzi, professore onorario del Politecnico di Milano.

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Giegerich e Wilkinson parteciperanno a una conversazione dedicata all’impiego dell’intelligenza artificiale nell’ecosistema pubblicitario. Banzi proporrà invece un intervento sulla storia dell’innovazione tecnologica. Ercoli Finzi sarà al centro di un incontro con la figlia Elvina Finzi e Andrea Moccia, fondatore e direttore editoriale di Geopop, dedicato ai rapporti tra spazio, tecnologia e dimensione familiare.

Il programma tra advertising, dati e creatività

La manifestazione prevede keynote e approfondimenti tematici distribuiti nelle due giornate. Secondo quanto annunciato dagli organizzatori, il focus sarà sull’influenza come elemento che attraversa creatività, dati, contenuti e intelligenza artificiale, con attenzione alle trasformazioni in corso nel mercato della comunicazione.

Intersections è sostenuta da oltre cento organizzazioni tra sponsor, media partner, espositori e partner tecnici. EY Studio+, Google e Rai Pubblicità tornano come Main Sponsor. Amazon Ads, FCP, Mondadori Digital e Publitalia ’80 sono indicati come Diamond Sponsor; Accenture Song, Disney Advertising, Italiaonline, NP Digital e The Trade Desk come Platinum Sponsor.

Il calendario dell’evento comprenderà inoltre gli ADCI Awards, previsti nella serata del 29 ottobre. Il premio, organizzato dall’Art Directors Club Italiano, è dedicato ai lavori creativi italiani nel settore della comunicazione.

In arrivo il vodcast “Voices of influence”

Nelle prossime settimane sarà pubblicato il vodcast “Voices of influence”, condotto da Emanuele Landi. Il progetto raccoglierà conversazioni con alcuni degli speaker dell’edizione 2026 e anticiperà temi e interventi previsti sul palco milanese.

Il vodcast si inserisce nelle attività di avvicinamento all’evento e punta a estendere il confronto sui temi della manifestazione prima delle due giornate di ottobre. Il programma completo, gli aggiornamenti e le informazioni sui biglietti sono disponibili sul sito di Intersections.

Con l’annuncio dei nuovi relatori, l’organizzazione amplia il programma della terza edizione e conferma il confronto tra discipline diverse: pubblicità, design, tecnologia, ricerca, media e divulgazione scientifica. Ulteriori dettagli sugli appuntamenti e sui partecipanti saranno diffusi nelle settimane precedenti all’evento.

FAQ

Quando si svolge Intersections 2026?

L’evento è in programma il 28 e 29 ottobre 2026 presso l’Allianz MiCo di Milano.

Qual è il tema di Intersections 2026?

“The Power of Influence” è il tema scelto per l’edizione 2026 della manifestazione.

Chi sono i nuovi speaker annunciati?

Caroline Giegerich, Graham Wilkinson, Massimo Banzi e Amalia Ercoli Finzi figurano tra i nuovi nomi comunicati.

Che cos’è il vodcast Voices of influence?

È un vodcast condotto da Emanuele Landi con conversazioni dedicate ai temi e agli speaker della manifestazione.

Come è stato realizzato questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.