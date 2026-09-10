Intersections annuncia nuovi speaker per comunicazione e innovazione

10 Settembre 2026

10 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Intersections annuncia nuovi speaker per comunicazione e innovazione

La notizia in sintesi

  • Intersections 2026 si terrà il 28 e 29 ottobre all’Allianz MiCo di Milano.
  • Annunciati nuovi speaker italiani e internazionali, tra tecnologia, media, design e ricerca.
  • Debutta il vodcast “Voices of influence”, condotto da Emanuele Landi.
  • La sera del 29 ottobre sono in programma gli ADCI Awards.

DatamoneyRiassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

TONOR PC Microfono USB/XLR per Podcast, Microfoni Gaming Dinamico per Podcasting, Streaming Studio, Discord, Regisrazione, YouTube, ASMR, Mic Cardioide con 3.5mm jack, Pulsante Mute, Nero,200cm,TD520

Chiarezza audio naturale: Il nucleo dinamico di alta qualità offre un eccellente intervallo di risposta in frequenza (60Hz-17kHz) e un eccezionale livello di pressione sonora (Max SPL.110dB), aiutandoti a presentare voci ricche e naturali nei video, nelle registrazioni audio e nello streaming live. · Eccellente soppressione del rumore: Il microfono dinamico TONOR progettato con un pattern cardioide elimina l’audio fuori asse e riduce al minimo il rumore ambientale. Inoltre, la sua tecnologia di riduzione del rumore integrata assicura un livello estremamente basso di rumore di fondo e un rapporto segnale-rumore di 95dB, garantendo un’esperienza sonora pura e cristallina. · Uscita USB e XLR: Questo microfono supporta sia l’uscita USB che l’uscita XLR. Con la funzione plug-and-play in modalità USB, è facile da usare per la registrazione su desktop o laptop. L’interfaccia XLR fornisce segnali analogici, che migliorano la sensazione di spazio audio per un’esperienza podcast coinvolgente. Inoltre, supporta il collegamento a un’interfaccia audio e a un mixer per un’esperienza audio più naturale e di alta qualità.

SCONTO -13%52,34 €
Prezzo consigliato: 59,99 €
RISPARMI 7,65 €

Acquista su Amazon

Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Intersections 2026 ha annunciato nuovi ospiti per la terza edizione della manifestazione dedicata alla comunicazione, alla pubblicità e all’innovazione, in programma il 28 e 29 ottobre all’Allianz MiCo di Milano. L’evento, promosso da IAB Italia, ADCI, UNA, UPA e, per la prima volta, ASSIRM, avrà come tema “The Power of Influence”.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Il programma riunirà professionisti, aziende, agenzie, media e piattaforme attive nel settore della comunicazione. I lavori affronteranno l’impatto dell’intelligenza artificiale, della creator economy, dell’entertainment e del retail media sulle strategie di brand, contenuti e advertising.

Tra gli speaker già comunicati figurano il designer Stefan Sagmeister, Neil Patel, co-fondatore di NP Digital, ed Evan Shapiro, definito nel comunicato media cartographer. Ai nomi già annunciati si aggiungono Caroline Giegerich, Vice President AI di IAB US, Graham Wilkinson, Chief Innovation Officer di Doceree, Massimo Banzi, co-fondatore di Arduino e fondatore di SuperModerno, e Amalia Ercoli Finzi, professore onorario del Politecnico di Milano.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Giegerich e Wilkinson parteciperanno a una conversazione dedicata all’impiego dell’intelligenza artificiale nell’ecosistema pubblicitario. Banzi proporrà invece un intervento sulla storia dell’innovazione tecnologica. Ercoli Finzi sarà al centro di un incontro con la figlia Elvina Finzi e Andrea Moccia, fondatore e direttore editoriale di Geopop, dedicato ai rapporti tra spazio, tecnologia e dimensione familiare.

IAB INTERSECTIONS 02

Il programma tra advertising, dati e creatività

La manifestazione prevede keynote e approfondimenti tematici distribuiti nelle due giornate. Secondo quanto annunciato dagli organizzatori, il focus sarà sull’influenza come elemento che attraversa creatività, dati, contenuti e intelligenza artificiale, con attenzione alle trasformazioni in corso nel mercato della comunicazione.

Intersections è sostenuta da oltre cento organizzazioni tra sponsor, media partner, espositori e partner tecnici. EY Studio+, Google e Rai Pubblicità tornano come Main Sponsor. Amazon Ads, FCP, Mondadori Digital e Publitalia ’80 sono indicati come Diamond Sponsor; Accenture Song, Disney Advertising, Italiaonline, NP Digital e The Trade Desk come Platinum Sponsor.

Il calendario dell’evento comprenderà inoltre gli ADCI Awards, previsti nella serata del 29 ottobre. Il premio, organizzato dall’Art Directors Club Italiano, è dedicato ai lavori creativi italiani nel settore della comunicazione.

In arrivo il vodcast “Voices of influence”

Nelle prossime settimane sarà pubblicato il vodcast “Voices of influence”, condotto da Emanuele Landi. Il progetto raccoglierà conversazioni con alcuni degli speaker dell’edizione 2026 e anticiperà temi e interventi previsti sul palco milanese.

Il vodcast si inserisce nelle attività di avvicinamento all’evento e punta a estendere il confronto sui temi della manifestazione prima delle due giornate di ottobre. Il programma completo, gli aggiornamenti e le informazioni sui biglietti sono disponibili sul sito di Intersections.

Con l’annuncio dei nuovi relatori, l’organizzazione amplia il programma della terza edizione e conferma il confronto tra discipline diverse: pubblicità, design, tecnologia, ricerca, media e divulgazione scientifica. Ulteriori dettagli sugli appuntamenti e sui partecipanti saranno diffusi nelle settimane precedenti all’evento.

FAQ

Quando si svolge Intersections 2026?

L’evento è in programma il 28 e 29 ottobre 2026 presso l’Allianz MiCo di Milano.

Qual è il tema di Intersections 2026?

“The Power of Influence” è il tema scelto per l’edizione 2026 della manifestazione.

Chi sono i nuovi speaker annunciati?

Caroline Giegerich, Graham Wilkinson, Massimo Banzi e Amalia Ercoli Finzi figurano tra i nuovi nomi comunicati.

Che cos’è il vodcast Voices of influence?

È un vodcast condotto da Emanuele Landi con conversazioni dedicate ai temi e agli speaker della manifestazione.

Come è stato realizzato questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Pulizia casaLe migliori aspirapolvere senza filo di agosto 2026Pulizia casaLe migliori lavasciuga di agosto 2026Pulizia casaLe migliori lavastoviglie di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
PERSONE
HexClad debutta in Italia e nomina Massimo Bottura nel Culinary Council
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
STARTUP
Techshop II chiude a 43 milioni per startup AI B2B
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#3
PRODOTTI
LEGAMI lancia una collezione di cartoleria ispirata a Harry Potter
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#4
MOTORI
Hyundai IONIQ 3, ordini aperti in Italia da 29.900 euro
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#5
INTERNET
Governo Meloni studia l’estensione dello sconto sulle accise
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.