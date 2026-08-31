Swappie porta in Italia MacBook ricondizionati con chip Apple Silicon

31 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Swappie vende MacBook ricondizionati in Italia dal 31 agosto 2026

La gamma comprende modelli Apple Silicon introdotti dal 2020

Le batterie devono avere almeno l’86% di capacità

Ogni MacBook include 12 mesi di garanzia e 14 giorni di reso

Swappie ha avviato in Italia la vendita di MacBook ricondizionati, estendendo ai computer portatili l’offerta già composta da iPhone, iPad e AirPods. I dispositivi sono disponibili dal 31 agosto 2026 e comprendono esclusivamente modelli con chip Apple Silicon introdotti dal 2020.

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L’ingresso nel segmento dei laptop porta la società finlandese, fondata nel 2016 e attiva nel ricondizionamento di elettronica, a proporre computer usati sottoposti a controlli tecnici e coperti da garanzia. L’offerta interessa chi cerca un MacBook a un prezzo inferiore rispetto al nuovo, con condizioni di acquisto e reso definite dall’azienda.

La gamma parte dal MacBook Air M1, indicato a un prezzo inferiore a 600 euro. I modelli con chip M2 e M3 sono proposti in una fascia compresa tra 600 e 1.500 euro. Nel comunicato italiano, Swappie cita anche MacBook Air M4 da 900 euro e MacBook Pro M5 da 1.449 euro; la versione inglese della stessa nota indica invece i modelli M5 come prodotti previsti in futuro.

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Ogni MacBook venduto da Swappie include una garanzia di qualità di 12 mesi e la possibilità di reso gratuito entro 14 giorni, secondo quanto comunicato dall’azienda.

Controlli su batteria, tastiera e componenti

Secondo Swappie, il ricondizionamento viene gestito internamente nei propri centri specializzati e non affidato soltanto a venditori terzi, come avviene nei marketplace. Tra le verifiche dichiarate figurano la diagnostica dei componenti hardware, l’adattamento del layout della tastiera al mercato di destinazione e il controllo dello stato della batteria.

L’azienda stabilisce una capacità minima dell’86% per le batterie. Se il valore è inferiore o se la batteria supera gli 800 cicli di ricarica, viene sostituita con una nuova. Il comunicato non precisa quali configurazioni, capacità di memoria o condizioni estetiche siano disponibili per ciascun modello.

Jussi Lystimäki, CEO di Swappie, collega l’ampliamento della gamma alla strategia della società sul riuso dei dispositivi:

“La nostra missione è da sempre rendere il ricondizionato una scelta mainstream e l’ingresso nel mercato dei MacBook rappresenta il passo più importante che abbiamo compiuto finora per raggiungere questo obiettivo. Abbiamo costruito la fiducia dei consumatori sugli iPhone ricondizionati, ampliato la nostra offerta con iPad e AirPods e oggi portiamo gli stessi standard di qualità, affidabilità e competenza tecnica anche nel mondo del computing. In un momento in cui il costo della tecnologia nuova continua ad aumentare, crediamo sia fondamentale offrire un’alternativa credibile e di alta qualità su cui le persone possano fare affidamento. Ogni MacBook che vendiamo è supportato dai nostri processi di ricondizionamento, dalla nostra garanzia e dalla fiducia che abbiamo costruito negli anni. E ogni dispositivo a cui viene data una seconda vita rappresenta una scelta migliore anche per il pianeta, perché la tecnologia più sostenibile è sempre quella che esiste già.”

Il lancio amplia il catalogo italiano della piattaforma, che già proponeva dispositivi Apple ricondizionati. Per gli acquirenti, gli elementi da valutare restano il modello scelto, la configurazione disponibile, il prezzo effettivo e le condizioni di vendita riportate al momento dell’acquisto.

Il ricondizionato oltre gli smartphone

Con l’arrivo dei MacBook, Swappie si rivolge anche a chi utilizza computer portatili per studio, lavoro o attività personali. L’azienda presenta l’operazione come una risposta alla domanda di dispositivi riutilizzati, associando il ricondizionamento alla riduzione della sostituzione di prodotti elettronici ancora recuperabili.

“Negli ultimi anni abbiamo visto cambiare il modo in cui le persone si avvicinano al ricondizionato. Non si tratta più soltanto di una scelta per risparmiare, ma di una decisione consapevole che combina qualità, valore e attenzione all’ambiente. L’introduzione dei MacBook nasce proprio dalla volontà di continuare a rispondere alle esigenze dei consumatori, per rappresentare il loro partner di fiducia in tutti gli ambiti della tecnologia di consumo” ha dichiarato Elena Garbujo, Country Manager di Swappie Italia.

La disponibilità dei MacBook segna quindi l’estensione dell’attività di Swappie a una nuova categoria di prodotto. Il catalogo annunciato parte dai computer Apple Silicon e prevede prezzi differenziati in base al modello, mantenendo per tutti i dispositivi le stesse condizioni di garanzia e reso comunicate dall’azienda.

FAQ

Quando sono disponibili i MacBook ricondizionati Swappie?

I MacBook ricondizionati sono disponibili sul mercato italiano dal 31 agosto 2026.

Quali chip montano i MacBook venduti?

La gamma iniziale include esclusivamente MacBook con chip Apple Silicon introdotti a partire dal 2020.

Qual è la soglia minima della batteria?

La capacità della batteria deve essere almeno dell’86%; sotto questa soglia o oltre 800 cicli viene sostituita.

Quanto durano garanzia e reso gratuito?

La garanzia di qualità dura 12 mesi, mentre il reso gratuito può essere richiesto entro 14 giorni.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.