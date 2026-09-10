ACI: usato auto stabile, motocicli e radiazioni in crescita

10 Settembre 2026

10 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/ACI: usato auto stabile, motocicli e radiazioni in crescita

La notizia in sintesi

  • Ad agosto i passaggi di proprietà delle auto usate calano dello 0,2%.
  • Ogni 100 automobili nuove vendute, 258 sono state acquistate sul mercato dell’usato.
  • I passaggi di proprietà dei motocicli usati crescono del 2,2%.
  • Le radiazioni delle autovetture aumentano dell’1,3% rispetto ad agosto 2025.

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Il mercato italiano dell’auto usata ha registrato ad agosto 2026 una lieve flessione nei passaggi di proprietà, mentre sono aumentate le compravendite di motocicli di seconda mano e le radiazioni dal Pubblico Registro Automobilistico. I dati arrivano dall’Automobile Club d’Italia e descrivono un mercato nel quale l’usato continua ad avere un peso rilevante rispetto alle nuove immatricolazioni: per ogni 100 auto nuove vendute nel mese, ne sono state trasferite 258 usate.

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Auto usate in lieve calo, motocicli in crescita

Secondo il bollettino mensile Auto-Trend dell’ACI, i passaggi di proprietà delle autovetture, al netto delle minivolture, sono stati 179.397 ad agosto 2026. Nello stesso mese del 2025 erano stati 179.731: la variazione è quindi pari a -0,2%.

Il dato delle auto si inserisce in un quadro complessivamente poco mosso. Considerando tutte le categorie di veicoli, i passaggi di proprietà sono passati da 245.737 nell’agosto 2025 a 244.845 nell’agosto 2026, con una diminuzione dello 0,4%.

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Di segno opposto l’andamento del comparto delle due ruote. I trasferimenti di proprietà dei motocicli sono stati 40.968, contro i 40.104 di un anno prima, con una crescita del 2,2%. Nei primi otto mesi dell’anno, l’ACI rileva un calo dello 0,4% per le autovetture usate e un aumento dell’1,6% per i motocicli, mentre il totale dei veicoli resta stabile.

Il confronto tra nuovo e usato resta particolarmente sbilanciato verso il secondo mercato. Ad agosto il rapporto è stato di 258 vetture usate ogni 100 nuove. Nel periodo gennaio-agosto, il rapporto indicato dall’ACI è di 185 auto usate per ogni 100 nuove.

Radiazioni in aumento, trainate dalle demolizioni

Ad agosto sono cresciute anche le radiazioni delle autovetture dal PRA. Le pratiche sono state 64.094, rispetto alle 63.293 registrate nell’agosto 2025, per un incremento dell’1,3%. L’aumento è collegato soprattutto alle demolizioni, salite del 7,1%, mentre le esportazioni hanno segnato una riduzione del 10,8%.

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Il tasso unitario di sostituzione delle automobili è stato pari a 0,92 nel mese: in altre parole, ogni 100 vetture nuove ne sono state radiate 92. Il rapporto scende a 0,70 se si considerano i primi otto mesi del 2026.

Le radiazioni dei motocicli hanno raggiunto quota 6.654, contro le 6.210 dell’agosto precedente, con un incremento del 7,1%. Per l’insieme dei veicoli, le radiazioni sono state 77.085, in aumento del 2,3% rispetto alle 75.332 dello stesso mese del 2025. Da gennaio ad agosto, le radiazioni risultano in crescita del 5,9% per le auto, del 2% per i motocicli e del 5,1% per il totale dei veicoli.

Alimentazioni: benzina e diesel davanti, salgono le ibride

Nelle compravendite dell’usato continuano a prevalere benzina e diesel. Allo stesso tempo, crescono le motorizzazioni elettrificate. Le ibride a benzina hanno rappresentato l’11% dei passaggi di proprietà di autovetture nel mese, con un incremento del 19,4% su base annua.

Le auto elettriche usate mantengono invece una quota più contenuta: ad agosto hanno inciso per l’1,2% del mercato dell’usato, pur registrando una crescita del 14,5% rispetto allo stesso mese del 2025. I dati indicano quindi un aumento delle vetture elettrificate nei trasferimenti di proprietà, senza modificare il predominio delle alimentazioni tradizionali.

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L’analisi segnala anche una maggiore incidenza delle vetture più datate nel mercato dell’usato. Le automobili tra 20 e 29 anni hanno costituito il 17,4% dei passaggi di proprietà, rispetto al 15,4% rilevato nell’agosto 2025. Le auto con oltre 30 anni sono passate dal 2,8% al 2,9% del totale.

Le classi Euro delle auto radiate

Tra le autovetture radiate nei primi otto mesi del 2026, la classe Euro 4 è quella più frequente, con il 36,5% del totale. Seguono le Euro 5-6, al 33,5%, e le Euro 3, al 18,4%. Le classi Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 incidono insieme per il 10,7%.

La distribuzione registrata nel solo mese di agosto è simile: le Euro 4 rappresentano il 36,4% delle radiazioni, le Euro 5-6 il 33,4%, le Euro 3 il 18,4% e le Euro 2 il 9,1%. Il bollettino ACI include inoltre il dettaglio aggiornato per macroarea e province relativo a passaggi di proprietà e radiazioni.

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I numeri di agosto mostrano dunque un mercato dell’usato auto sostanzialmente stabile ma leggermente in arretramento nei volumi, affiancato dalla crescita delle due ruote e da un aumento delle pratiche di radiazione. Il confronto con le nuove vendite conferma inoltre il peso delle transazioni di seconda mano nella mobilità privata.

FAQ

Quante auto usate sono state vendute ad agosto 2026?

I passaggi di proprietà delle autovetture sono stati 179.397, al netto delle minivolture, contro 179.731 nell’agosto 2025.

Qual è il rapporto tra auto usate e nuove?

Ad agosto sono state trasferite 258 auto usate ogni 100 autovetture nuove vendute; nei primi otto mesi il rapporto è di 185 ogni 100.

Come sono andate le vendite di moto usate?

I passaggi di proprietà dei motocicli sono aumentati del 2,2%, raggiungendo 40.968 pratiche rispetto alle 40.104 dell’agosto 2025.

Quali alimentazioni crescono nel mercato dell’usato?

Le ibride a benzina incidono per l’11% dei passaggi e crescono del 19,4%; le elettriche raggiungono l’1,2% con un aumento del 14,5%.

Da quale fonte provengono questi dati?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’Automobile Club d’Italia, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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