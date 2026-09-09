9 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Canon: Donatella Nicolini riceve il Premio Gina Lollobrigida a Venezia

La notizia in sintesi Donatella Nicolini ha ricevuto la seconda edizione del Premio Gina Lollobrigida.

La consegna si è svolta all’Italian Pavilion durante la Mostra del Cinema di Venezia.

Il riconoscimento premia la ricerca sulla maternità e sull’immagine femminile contemporanea.

Il premio è stato consegnato da Lucia Borgonzoni e Antonio Saccone.

Premio Gina Lollobrigida a Donatella Nicolini

La fotografa Donatella Nicolini ha ricevuto la seconda edizione del Premio Gina Lollobrigida, riconoscimento dedicato alla memoria dell’attrice italiana e rivolto ai talenti dei settori della fotografia, della pittura, della scultura, della moda, del design e del cinema.

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La cerimonia si è tenuta il 9 settembre 2026 all’Italian Pavilion, nel contesto dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. A consegnare il premio sono stati la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni e il presidente di Cinecittà Antonio Saccone.

Nicolini, fotografa specializzata in ritratti dedicati alla maternità, alle donne e alle famiglie, è anche Canon Ambassador. Il riconoscimento le è stato attribuito per il lavoro sviluppato attorno alla rappresentazione della maternità e dell’identità femminile nelle sue immagini.

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“per aver saputo trasformare la fotografia in uno strumento di ricerca artistica e di rilettura dell’immagine femminile contemporanea, portando la fotografia di maternità oltre i confini della ritrattistica e facendone un linguaggio autoriale riconoscibile e di respiro internazionale. Nelle sue opere, la maternità si spoglia dei classici stereotipi di fragilità per rivelarsi come una condizione di forza, presenza e profonda consapevolezza”.

Questa è la motivazione indicata per l’assegnazione del Premio Gina Lollobrigida a Donatella Nicolini.

La fotografia della maternità al centro della ricerca

Nel percorso della fotografa, il ritratto viene impiegato per indagare la relazione tra corpo, esperienza della maternità e percezione sociale delle donne. Il comunicato segnala inoltre l’utilizzo del sistema Canon EOS R nel suo lavoro fotografico, associandolo alla precisione e alla fedeltà cromatica richieste dalla sua produzione.

Il Premio Gina Lollobrigida è alla sua seconda edizione e intende valorizzare figure emergenti del panorama artistico italiano. L’assegnazione a Nicolini colloca la fotografia tra i linguaggi presi in considerazione dal riconoscimento, insieme alle altre discipline artistiche previste dall’iniziativa.

«Ricevere un premio intitolato a un’icona come Gina Lollobrigida è per me un grande onore», ha dichiarato Donatella Nicolini. «La fotografia è il linguaggio che ho scelto per raccontare la mia idea di femminilità: forte, elegante e consapevole. Uno sguardo che non vuole solo rappresentare le donne, ma celebrarle e restituire loro la bellezza e la potenza nel momento in cui stanno per compiere il miracolo della vita. Perché il modo in cui guardiamo e raccontiamo le donne contribuisce a costruire il modo in cui la società le percepisce».

La dichiarazione della fotografa collega il suo lavoro all’esigenza di superare una rappresentazione della maternità associata esclusivamente alla fragilità. Il tema è richiamato anche nella motivazione del premio, che descrive le sue opere come immagini incentrate su forza, presenza e consapevolezza.

Il commento di Canon Italia

Canon Italia ha comunicato il conferimento del premio ricordando il ruolo di Nicolini come ambassador del marchio. Sul profilo dedicato a Donatella Nicolini sono disponibili ulteriori informazioni sul suo percorso.

«Siamo orgogliosi di vedere Donatella Nicolini ricevere un riconoscimento così prestigioso, che premia il suo talento e la sua distintiva ricerca artistica, in grado di raccontare la realtà attraverso immagini autentiche.»

Lo ha dichiarato Paolo Tedeschi, Head of Corporate Communication, Marketing & Sustainability di Canon Italia.

«Un risultato che conferma il percorso di eccellenza di Donatella, in sintonia con i valori che Canon sostiene ogni giorno. In una cornice speciale come Venezia, rinnoviamo il nostro impegno nel sostenere i professionisti dell’immagine che con la loro passione contribuiscono all’evoluzione del linguaggio visivo.»

La seconda edizione del premio si è quindi conclusa con il riconoscimento a Nicolini, assegnato nel programma veneziano alla sua ricerca fotografica sull’immagine femminile e sulla maternità.

FAQ

Chi ha vinto il Premio Gina Lollobrigida 2026?

Donatella Nicolini ha ricevuto la seconda edizione del Premio Gina Lollobrigida durante la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Dove è stato consegnato il premio?

La consegna si è svolta presso l’Italian Pavilion, nell’ambito dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Chi ha consegnato il riconoscimento?

Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, e Antonio Saccone, presidente di Cinecittà, hanno consegnato il premio.

Per quale lavoro è stata premiata Nicolini?

La motivazione cita la ricerca artistica sulla maternità e la rilettura dell’immagine femminile contemporanea attraverso la fotografia.

Qual è la fonte di questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.