GPU economiche a rischio carenze per l’aumento dei prezzi delle DRAM

20 Agosto 2026

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La notizia in sintesi GPU entry level a rischio carenza nella seconda metà dell’anno.

a rischio carenza nella seconda metà dell’anno. L’aumento delle DRAM può far crescere prezzi e ridurre le disponibilità.

può far crescere prezzi e ridurre le disponibilità. I margini limitati rendono la fascia economica più esposta ai rincari.

Il gaming su PC rischia di diventare meno accessibile ai budget ridotti.

GPU economiche sotto pressione per il caro DRAM

Le GPU entry level, cioè le schede video pensate per il segmento più economico del mercato, rischiano carenze e rincari nella seconda metà dell’anno. Il quadro descritto da Denis Dosi riguarda il mercato delle schede grafiche, dove l’aumento dei prezzi delle memorie DRAM può incidere direttamente sia sui listini sia sul numero di prodotti disponibili nei negozi.

Il problema riguarda soprattutto chi cerca una soluzione per giocare su PC senza affrontare la spesa richiesta dai modelli di fascia alta. Le memorie sono infatti una componente essenziale di ogni scheda grafica e il loro rincaro si riflette sul costo finale dei dispositivi.

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Per i produttori, secondo l’analisi, l’alternativa diventa sempre più stretta: aumentare i prezzi al pubblico oppure limitare le quantità immesse sul mercato. In entrambi i casi, la conseguenza può essere una minore accessibilità delle schede video economiche.

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Perché la fascia bassa è più vulnerabile

Il mercato delle GPU è già diventato meno accessibile, ma finora la pressione dei prezzi aveva colpito soprattutto i prodotti di fascia alta. Gli utenti con un budget contenuto potevano ancora orientarsi verso modelli meno performanti, accettando compromessi tecnici pur acquistando una scheda utilizzabile.

Ora questa possibilità potrebbe ridursi perché i margini delle GPU più economiche sono, per loro natura, limitati. Una scheda progettata per costare poco ha meno spazio per assorbire l’aumento delle materie prime senza perdere la propria funzione di prodotto accessibile.

Il possibile effetto è doppio: meno disponibilità sugli scaffali e prezzi più alti anche per modelli nati per rappresentare la porta d’ingresso al gaming su PC. Il paradosso è che dispositivi destinati a un pubblico ampio potrebbero seguire la stessa traiettoria dei prodotti top di gamma, già percepiti come componenti molto costosi.

La disponibilità non coincide con il prezzo, ma i due fattori restano collegati. Una carenza può tradursi in scaffali vuoti e tempi d’attesa maggiori, mentre il mercato parallelo tende ad adeguarsi aumentando le richieste.

Si tratta di una dinamica già osservata in passato nel settore delle schede grafiche, con effetti prolungati oltre la fase più acuta delle crisi di disponibilità. Per questo il costo delle DRAM resta il principale indicatore da seguire nei prossimi mesi.

Le conseguenze per chi pianifica un aggiornamento

Per chi sta valutando l’aggiornamento del computer, la possibile stretta sulle GPU entry level complica la scelta. Questi prodotti hanno storicamente consentito di giocare in modo dignitoso senza sostenere il costo di un intero sistema di fascia alta.

Se i rincari delle DRAM continueranno, anche l’accesso al gaming PC con budget ridotto potrebbe diventare più selettivo. La seconda metà dell’anno è indicata come il periodo in cui gli effetti potrebbero emergere con maggiore evidenza.

Il punto decisivo sarà capire se la pressione sui costi delle memorie si attenuerà. Senza un allentamento, difficilmente la fascia bassa potrà tornare ai livelli di accessibilità che l’avevano resa una scelta obbligata per molti utenti.

FAQ

Perché le GPU economiche possono costare di più?

Sì, l’aumento del prezzo delle DRAM incide sul costo finale delle schede video e può spingere i produttori a ritoccare i listini.

Quando potrebbero emergere le carenze?

Sì, la seconda metà dell’anno viene indicata come il periodo nel quale gli effetti su disponibilità e prezzi potrebbero risultare più marcati.

Quali schede video sono più esposte?

Sì, le GPU entry level sono le più esposte perché hanno margini ridotti e minore capacità di assorbire rincari delle componenti.

Cosa comporta una minore disponibilità di GPU?

Sì, una carenza può significare scaffali vuoti, attese più lunghe e richieste più elevate nel mercato parallelo delle schede grafiche.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid.