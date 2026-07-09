9 Luglio 2026

Home / INTERNET / MIMIT assegna a PosteMobile il prefisso 3718 e a Vodafone la decade 3786

La notizia in sintesi

Il MIMIT ha aggiornato le risorse di numerazione mobile al 30 giugno 2026.

PosteMobile ottiene il nuovo prefisso 3718 per nuove attivazioni.

ottiene il nuovo prefisso per nuove attivazioni. Vodafone riceve la nuova decade 3786 nel prefisso 378.

riceve la nuova decade nel prefisso 378. L’assegnazione a Vodafone potrebbe riguardare anche operatori virtuali su rete ex Vodafone.

(Riassunto generato con AI)

Nuove numerazioni per PosteMobile e Vodafone

Il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha aggiornato nelle ultime ore il proprio archivio ufficiale delle risorse di numerazione telefonica, introducendo due nuove assegnazioni rilevanti per il mercato mobile italiano: il prefisso 3718 a PosteMobile e la decade 3786 a Vodafone. Il documento è stato pubblicato l’8 luglio 2026 ed è aggiornato alla situazione del 30 giugno 2026.

La novità riguarda soprattutto le future attivazioni e la disponibilità di nuovi numeri per clienti e operatori.

Per PosteMobile, gestita da PostePay del gruppo Poste Italiane, l’assegnazione amplia il pacchetto di numerazioni già disponibili. Per Vodafone, oggi parte del perimetro Fastweb + Vodafone, il nuovo blocco si inserisce in una strategia di progressivo ampliamento delle risorse del prefisso 378, già osservata negli anni recenti.

Cosa cambia e perché conta davvero

Per PosteMobile il nuovo 3718 si aggiunge ai prefissi già in uso 3711, 3713, 3714, 3715, 3716 e 3717. In termini pratici, chi attiverà una nuova linea potrà ricevere anche una numerazione appartenente a questa nuova serie.

Il dato è coerente con la crescita ordinaria delle esigenze di numerazione di un operatore virtuale full MVNO che oggi offre servizi su rete TIM per le nuove attivazioni, con copertura 2G, 4G, 4G+ e 5G tramite opzione dedicata.

Il caso Vodafone ha invece una lettura più articolata. Dal 1° gennaio 2026 Vodafone Italia S.p.A. è stata incorporata in Fastweb S.p.A., mentre il marchio Vodafone continua a essere utilizzato in licenza fino al 2029 all’interno del brand Fastweb + Vodafone, nato dopo l’acquisizione completata da Swisscom.

La nuova decade 3786 amplia le risorse già assegnate nel prefisso 378. In precedenza erano arrivate 3784, ottenuta nel 2022 e indicata come destinata agli operatori virtuali che usano direttamente la rete Vodafone, e 3785, attribuita a dicembre 2025. Il Ministero non ha specificato l’uso del nuovo blocco, ma l’ipotesi che possa servire ancora l’ecosistema degli MVNO resta coerente con le assegnazioni precedenti.

Segnale utile per leggere il mercato mobile

L’aggiornamento non cambia tariffe o offerte, ma fornisce un indicatore concreto dello stato del mercato. Le nuove numerazioni mostrano dove cresce la domanda di risorse tecniche e dove gli operatori devono aumentare la capacità di attivazione.

Per PosteMobile è un’estensione funzionale della propria base numerica; per Fastweb + Vodafone è anche un passaggio che conferma la continuità operativa del brand e della rete nel segmento wholesale. Se nei prossimi mesi il 3786 comparirà su linee di operatori virtuali, l’assegnazione assumerà un significato ancora più chiaro nella filiera mobile italiana.

FAQ

Quale nuovo prefisso ha ricevuto PosteMobile?

Sì, PosteMobile ha ricevuto il nuovo prefisso 3718, aggiunto alle serie 371 già disponibili per le nuove attivazioni.

Qual è la nuova numerazione assegnata a Vodafone?

Sì, a Vodafone è stata assegnata la nuova decade 3786, all’interno del prefisso mobile 378.

Quando è stato pubblicato l’aggiornamento del MIMIT?

Sì, l’aggiornamento è stato pubblicato l’8 luglio 2026 e fotografa la situazione aggiornata al 30 giugno 2026.

Il 3786 sarà usato dagli operatori virtuali?

Sì, è una possibilità concreta: il Ministero non lo specifica, ma le precedenti serie 3784 e 3785 indicano questa direzione.

Come avete verificato questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e TecnoAndroid.