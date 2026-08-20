ByteDance e Hollywood firmano un’intesa sul copyright dell’intelligenza artificiale

20 Agosto 2026

20 Agosto 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/ByteDance e Hollywood firmano un’intesa sul copyright dell’intelligenza artificiale

La notizia in sintesi

  • ByteDance e la Motion Picture Association hanno firmato un memorandum sul copyright nell’IA.
  • L’intesa riguarda tutti i modelli IA di ByteDance, inclusi TikTok, CapCut e Dreamina.
  • L’accordo segue una diffida inviata dalla MPA a febbraio per presunte violazioni.
  • Hollywood mantiene invece aperta una causa giudiziaria contro Midjourney.

Riassunto generato con AI

ByteDance e Hollywood trovano un’intesa sull’IA

ByteDance, società madre di TikTok, e la Motion Picture Association hanno sottoscritto il 19 agosto 2026 un memorandum d’intesa per rafforzare la tutela del copyright nei modelli di intelligenza artificiale. L’accordo coinvolge l’industria cinematografica di Hollywood, rappresentata dalla MPA, e punta a definire un quadro condiviso contro l’uso non autorizzato dei contenuti dei suoi membri.

La firma arriva dopo mesi di confronto, iniziati con una diffida formale dell’associazione nei confronti del gruppo cinese. Secondo il resoconto firmato da Denis Dosi, l’intesa riconosce gli interventi tecnici realizzati da ByteDance per proteggere proprietà intellettuale e immagini personali.

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Per gli studios il nodo riguarda la diffusione dei sistemi generativi e la necessità di evitare che opere protette vengano utilizzate senza autorizzazione. Per ByteDance, invece, il memorandum consente di chiudere una vertenza che avrebbe potuto trasformarsi in un contenzioso lungo e oneroso.

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Le piattaforme coinvolte e il percorso negoziale

Il memorandum non è limitato a una singola applicazione: si applica a tutti i modelli di IA sviluppati da ByteDance. Il perimetro include quelli impiegati su TikTok, quelli della TikTok USDS Joint Venture, oltre a CapCut e Dreamina, strumenti utilizzati per l’editing video e la creazione di contenuti visivi.

La scelta di estendere le regole all’intero ecosistema rende l’intesa più ampia rispetto a un accordo circoscritto a un solo prodotto. Per gli studi riuniti nella MPA, che comprende realtà come Disney, Paramount e Warner Bros. Discovery, significa poter affrontare la protezione delle opere con un interlocutore e un impianto unitario.

A febbraio, la MPA aveva accusato i modelli di ByteDance di avere utilizzato materiale coperto da copyright senza autorizzazione. L’azienda aveva quindi promesso protezioni più solide e aveva sospeso il rilascio globale di Seedance 2.0, una decisione rilevante perché interveniva su un modello già pronto alla distribuzione.

La MPA ha inoltre indicato Seedream 5.0 Pro e Seedance 2.5 come esempi di progressi nella tutela della proprietà intellettuale. Charles Rivkin, amministratore delegato e presidente dell’associazione, ha definito il confronto costruttivo, richiamando l’introduzione di barriere di protezione concrete nei modelli della società.

Il precedente per le controversie sul copyright

L’accordo tra ByteDance e la MPA evidenzia una possibile via negoziale nelle dispute tra industria creativa e piattaforme IA. Non tutte le controversie seguono però lo stesso percorso: gli studios di Hollywood restano in tribunale contro Midjourney, anch’essa accusata di violazione del copyright.

Il confronto mostra quindi due esiti distinti: un’intesa quando vengono concordate misure di protezione e un giudizio quando il conflitto resta aperto. Il memorandum non elimina il tema del copyright nell’IA, ma fissa per ByteDance un quadro operativo valido per le sue principali piattaforme.

FAQ

Chi ha firmato il memorandum sull’IA?

Sì, l’intesa è stata firmata da ByteDance e dalla Motion Picture Association, che rappresenta importanti studios cinematografici statunitensi.

Quali servizi di ByteDance sono interessati?

Sì, il memorandum riguarda tutti i modelli IA di ByteDance, compresi TikTok, TikTok USDS Joint Venture, CapCut e Dreamina.

Perché la MPA aveva diffidato ByteDance?

Sì, a febbraio la MPA aveva accusato i modelli di ByteDance di usare materiale protetto da copyright senza alcuna autorizzazione.

Quale modello ByteDance è stato sospeso?

Sì, ByteDance ha sospeso il rilascio globale di Seedance 2.0 mentre rafforzava le protezioni contro l’uso non autorizzato di proprietà intellettuale.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid.

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