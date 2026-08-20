AI Act, dal 2 agosto 2026 obblighi di trasparenza sui contenuti generati dall’IA

20 Agosto 2026

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La notizia in sintesi L’ AI Act impone nuovi obblighi di trasparenza dal 2 agosto 2026.

impone nuovi obblighi di trasparenza dal 2 agosto 2026. Anthropic punta su filigrane invisibili applicate su scala globale.

punta su filigrane invisibili applicate su scala globale. OpenAI , Google e altri combinano watermark, C2PA e avvisi visibili.

, e altri combinano watermark, C2PA e avvisi visibili. Le diverse tecnologie cambiano il modo di verificare i contenuti artificiali.

AI Act, trasparenza obbligatoria sui contenuti generati

L’AI Act dell’Unione europea entra in una fase decisiva: dal 2 agosto 2026 diventano operativi gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 per i fornitori di intelligenza artificiale. L’analisi firmata da Denis Dosi evidenzia come le grandi aziende del settore, tra cui Anthropic, OpenAI, Google, Meta, Microsoft e xAI, abbiano dovuto adattare i propri sistemi per rendere riconoscibili testi, immagini, audio e video creati dalle macchine.

L’obiettivo fissato dalla normativa è distinguere con chiarezza i contenuti sintetici, sia per chi li osserva sia per strumenti automatici di analisi. La scadenza non riguarda quindi un principio astratto: richiede interventi nel codice, nei file e nei metadati, affinché l’origine artificiale del materiale possa essere segnalata e verificata.

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La misura punta a rafforzare la trasparenza nell’ecosistema digitale, dove contenuti generati dall’IA possono circolare accanto a quelli prodotti da persone senza risultare immediatamente distinguibili.

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Filigrane, watermark e C2PA: le strategie delle aziende

Anthropic ha scelto una filigrana invisibile estesa a livello globale: un segnale incorporato nel contenuto, non percepibile durante lettura o visione, ma rilevabile con strumenti appropriati. È una strategia orientata all’uniformità, perché evita differenze tra servizi più trasparenti in Europa e versioni meno tracciabili in altri mercati.

OpenAI, Google, Meta, Microsoft e xAI adottano invece combinazioni di watermark, standard C2PA e disclosure esplicite. Le tre soluzioni possono convivere nello stesso prodotto: l’avviso visibile informa direttamente l’utente, mentre gli altri strumenti offrono elementi tecnici di verifica.

Il watermark è un marchio inserito nel contenuto, percepibile oppure invisibile. La sua efficacia dipende dalla capacità di resistere alle modifiche: un’immagine ritagliata o ricompressa, per esempio, può perdere parte delle informazioni incorporate.

Il C2PA opera su un piano differente, associando al file credenziali di provenienza che descrivono origine e modalità di produzione del contenuto. In questo quadro, la marcatura non è un sistema unico: ogni società applica tecnologie compatibili con infrastrutture, modelli e prodotti propri.

La differenza tecnica tra un testo di chatbot, un video sintetico e una traccia audio spiega perché l’articolo 50 definisca il risultato da raggiungere senza imporre un solo metodo operativo.

La verifica si sposta anche su piattaforme e redazioni

Per gli utenti, l’impatto sarà concreto ma non sempre immediatamente visibile. In alcuni casi compariranno etichette o scritte che indicano la natura artificiale del materiale; in altri, il segnale resterà nascosto e richiederà strumenti dedicati per essere individuato.

Questa differenza trasferisce una parte rilevante della verifica a piattaforme, redazioni e servizi di controllo. L’effetto già osservabile del regolamento è l’obbligo per i principali fornitori di dichiarare le tecnologie di marcatura adottate e renderle operative entro una data definita.

Dal 2 agosto 2026, tali scelte tecnologiche entreranno quindi nel perimetro degli obblighi di trasparenza cui le aziende dovranno rispondere.

FAQ

Quando diventano operativi gli obblighi dell’AI Act?

Sì, gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 diventano operativi dal 2 agosto 2026.

Quali contenuti devono essere riconoscibili?

Sì, testi, immagini, audio e video prodotti da modelli di intelligenza artificiale devono poter essere identificati.

Che cosa utilizza Anthropic per la trasparenza?

Sì, Anthropic utilizza una filigrana invisibile rilevabile con strumenti adatti e applicata globalmente.

Che ruolo svolge lo standard C2PA?

Sì, il C2PA allega credenziali di provenienza al file, indicando da dove arriva e come è stato prodotto.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid.