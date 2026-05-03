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Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

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Telefonate moleste in forte crescita spiegate le nuove tecniche dei call center e come difendersi

Telefonate moleste in forte crescita spiegate le nuove tecniche dei call center e come difendersi

Telefonate moleste in Italia: perché stanno tornando e chi colpiscono

Le telefonate moleste sono tornate a tempestare gli utenti italiani con insistenza, dopo mesi di apparente tregua. A essere colpiti sono milioni di cittadini in tutta Italia, raggiunti su numeri fissi e cellulari, a qualsiasi ora del giorno.

Il fenomeno, mai davvero scomparso, ha ripreso forza nelle ultime settimane, con un aumento di chiamate commerciali aggressive, spesso mascherate tramite spoofing telefonico.

Nonostante il Registro delle Opposizioni e le app di blocco chiamate, gli utenti segnalano un sistema ormai evoluto, capace di aggirare filtri e controlli. Il motivo principale della recrudescenza è l’uso di call center, spesso esteri, che operano ai margini delle norme sul telemarketing, sfruttando tecnologie e numerazioni sempre nuove.

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In sintesi:

  • Le telefonate moleste sono tornate a crescere con forza in tutta Italia.
  • Spoofing telefonico e numeri sempre diversi rendono inefficaci molti blocchi.
  • Registro delle Opposizioni e app aiutano, ma non fermano i call center esteri.
  • Telemarketing aggressivo resta un problema quotidiano per milioni di utenti.

Perché lo spam telefonico non si è mai fermato davvero

Il calo apparente delle chiamate indesiderate aveva illuso molti utenti: in realtà, gli operatori di telemarketing aggressivo hanno semplicemente cambiato strategie.

La tecnica più diffusa è lo spoofing telefonico, che consente di mostrare un numero fasullo, spesso locale o simile a quello del destinatario, aumentando le probabilità di risposta. In diversi casi, il numero visualizzato sembra persino appartenere a contatti già presenti in rubrica.

Una volta in linea, il cittadino si trova davanti a due scenari ricorrenti: un operatore che propone in modo insistente offerte commerciali, in particolare in ambito energia, telefonia e servizi finanziari, oppure un messaggio registrato che invita a richiamare o a fornire dati sensibili.

Le segnalazioni raccontano fino a cinque o sei chiamate al giorno, sempre da numeri diversi, rendendo inefficace il blocco manuale. Anche il Registro delle Opposizioni, pur essendo uno strumento fondamentale, fatica a incidere sui call center che operano dall’estero o in violazione delle norme nazionali, difficili da individuare e sanzionare tempestivamente.

Conseguenze per gli utenti e possibili sviluppi regolatori

La percezione diffusa è quella di un fenomeno ormai strutturale, che erode fiducia nei servizi telefonici e nella protezione dei dati personali. Molti utenti tendono a non rispondere più ai numeri sconosciuti, con ripercussioni anche su chiamate legittime, come quelle di corrieri, enti pubblici o servizi sanitari.

La pressione crescente potrebbe accelerare nuove iniziative delle autorità di vigilanza e del legislatore, con maggiore cooperazione tra operatori telefonici, Garante Privacy e organismi europei contro lo spoofing. Nel breve periodo, è verosimile un rafforzamento dei sistemi di identificazione delle chiamate e di tracciabilità dei call center, oltre a sanzioni più mirate per chi aggira il Registro delle Opposizioni.

Per ora, agli utenti resta fondamentale aggiornare le impostazioni di privacy, utilizzare app di filtro avanzate e segnalare con costanza le chiamate sospette alle autorità competenti.

FAQ

Come posso ridurre subito le telefonate moleste sul mio cellulare?

È possibile ridurle registrando il numero nel Registro delle Opposizioni, attivando il blocco chiamate sul telefono e usando app antispam affidabili, aggiornate costantemente.

Il Registro delle Opposizioni funziona anche per i cellulari?

Sì, il Registro copre numeri fissi e cellulari. L’iscrizione limita il telemarketing lecito, ma non blocca chi opera illegalmente o dall’estero.

Cos’è lo spoofing telefonico e perché è così difficile da fermare?

Lo spoofing sostituisce il numero reale con uno fittizio o locale. È difficile da fermare perché sfrutta infrastrutture internazionali e norme non sempre armonizzate.

Posso segnalare un call center aggressivo alle autorità italiane?

Sì, è possibile segnalare al Garante Privacy e all’AGCOM, allegando numero chiamante, data, ora e descrizione del comportamento ricevuto.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni di questo articolo?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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