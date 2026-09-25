25 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/ASUS Googlebook 14 punta su Gemini e integrazione Android

La notizia in sintesi ASUS ha annunciato Googlebook 14 il 25 settembre 2026.

Il laptop da 14 pollici è progettato per Gemini Intelligence e Android.

Include 12 mesi di Google AI Pro e 5 TB di archiviazione cloud.

Il peso parte da 0,99 kg e l’autonomia dichiarata arriva a 18 ore.

ASUS ha annunciato il 25 settembre 2026 Googlebook 14, computer portatile da 14 pollici progettato per Gemini Intelligence e per l’integrazione con dispositivi Android compatibili. Il modello punta sulla mobilità, con un peso dichiarato a partire da 0,99 chilogrammi e uno spessore di 10,9 millimetri, affiancando alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale una dotazione hardware destinata a lavoro, studio e uso in movimento.

Il notebook include 12 mesi di Google AI Pro, con accesso alle funzioni avanzate di Gemini, Flow e Gemini Notebook. Il pacchetto comprende inoltre 5 TB di spazio cloud per foto e file, con backup automatici. L’integrazione con Android consente, secondo quanto comunicato dall’azienda, di iniziare un’attività sullo smartphone e proseguirla sul computer oppure di visualizzare sul laptop le applicazioni del telefono.

Struttura leggera e componenti

Googlebook 14 utilizza uno chassis in lega di magnesio e alluminio lavorato tramite CNC, disponibile nella colorazione Dusk Ash. La superficie integra la tecnologia Nano Ceramic, indicata da ASUS come protezione contro graffi, macchie e abrasioni. Il dispositivo è stato sottoposto a test secondo lo standard militare statunitense MIL-STD 810H e secondo gli standard ASUS Superior Durability.

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La configurazione può arrivare a un processore Intel Core Ultra 7 Series 3, 64 GB di memoria LPDDR5X e 1 TB di archiviazione SSD PCIe 4.0. Il sistema è dotato di raffreddamento interno e di una batteria da 70 Wh, per la quale ASUS dichiara un’autonomia fino a 18 ore.

Non sono stati comunicati prezzo, data di disponibilità commerciale o dettagli sulle configurazioni che saranno effettivamente distribuite nei diversi mercati.

Schermo OLED, audio e porte

Il portatile monta un touchscreen OLED HDR da 14 pollici in formato 16:10, con risoluzione 3K, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità HDR di picco dichiarata fino a 1.000 nit. Lo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass Victus e integra la finitura antiriflesso Corning Gorilla Matte.

Per l’audio, ASUS ha previsto sei altoparlanti: due woofer con tecnologia dual force-canceling e due tweeter. Il touchpad aptico usa un sistema di rilevamento della pressione su sei punti, mentre la tastiera retroilluminata ha una corsa dei tasti di 1,5 millimetri.

La connettività comprende due porte Thunderbolt 4 USB-C con supporto Power Delivery e DisplayPort 1.4, due porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, una HDMI 2.1b e un jack audio combinato da 3,5 millimetri. È presente anche il supporto al WiFi 7.

Le funzioni di Gemini Intelligence

Tra le funzioni software annunciate figura Magic Pointer, strumento che permette di selezionare elementi visualizzati sullo schermo e chiedere a Gemini di analizzarli, confrontarli o usarli per creare contenuti. ASUS cita, fra gli esempi, la trasformazione di due immagini in un poster e l’aggiunta di una data visualizzata sullo schermo al calendario.

Il computer include anche suggerimenti proattivi di Gemini, pensati per proporre azioni in base ai contenuti mostrati sul display. L’assistente può richiamare informazioni dalle e-mail e dal calendario, oltre a fornire indicazioni contestuali durante l’uso del dispositivo.

L’annuncio conferma l’orientamento di ASUS verso notebook con servizi Google e funzioni di intelligenza artificiale integrate. Per ulteriori materiali istituzionali, l’azienda rimanda alla propria pressroom.

https://www.facebook.com/asus

https://www.x.com/asus

FAQ

Quando è stato annunciato ASUS Googlebook 14?

ASUS ha annunciato Googlebook 14 il 25 settembre 2026 da Milano.

Quanto pesa ASUS Googlebook 14?

Il peso dichiarato parte da 0,99 chilogrammi, mentre lo spessore indicato è di 10,9 millimetri.

Quale abbonamento AI è incluso?

Il computer include 12 mesi di Google AI Pro, con accesso a funzioni avanzate di Gemini, Flow e Gemini Notebook.

Quali porte sono disponibili sul laptop?

La dotazione comprende due Thunderbolt 4 USB-C, due USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1b e jack audio da 3,5 millimetri.

Qual è la fonte delle informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.