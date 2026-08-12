Nvidia lancia Nemotron 3.5 Lightning, modello AI open source per una singola GPU

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Nvidia presenta il modello open source Nemotron 3.5 Lightning.

presenta il modello open source Nemotron 3.5 Lightning. Il sistema è progettato per funzionare su una singola GPU per PC.

La strategia punta a rendere l’AI più accessibile e aumentare l’uso dei chip.

Il dibattito coinvolge sicurezza, concorrenza e sviluppo dei modelli aperti.

( Riassunto generato con AI)

Nvidia accelera sull’intelligenza artificiale aperta

Nvidia, guidata dal CEO Jensen Huang, ha annunciato Nemotron 3.5 Lightning, un modello di intelligenza artificiale open source che l’azienda definisce leggero e capace di operare su una singola GPU installata in un PC. Il rilascio arriva nelle ultime settimane, dopo l’intervento pubblico di Huang nel confronto statunitense sulle regole per i modelli aperti.

Il software potrà essere scaricato, utilizzato e modificato gratuitamente dalle imprese, senza autorizzazioni né pagamenti a Nvidia. La scelta risponde alla crescente domanda di strumenti AI più controllabili e adattabili dalle aziende, ma rafforza anche un interesse industriale diretto del produttore: persino i modelli gratuiti richiedono infrastrutture di calcolo e chip grafici per essere eseguiti.

Secondo quanto riportato da CNBC, Huang ha sintetizzato la posizione dell’azienda in un’intervista ad Axios: “Free AI should be great for hardware. Free AI should be great for chips.”

Il modello punta su agenti, personalizzazione e costi

Nemotron 3.5 Lightning è il primo modello open source pubblicato da Nvidia dopo l’appello con cui Huang ha chiesto alle autorità statunitensi di sostenere i modelli aperti, evitando restrizioni premature che potrebbero spostare l’innovazione fuori dagli Stati Uniti. Nella sua prima pubblicazione su X, il CEO ha sostenuto che i modelli a pesi aperti garantiscono alle imprese maggiore controllo sul proprio futuro.

“Open models strengthen safety and cybersecurity, accelerate innovation and diffusion, and enable sovereignty”, ha scritto Huang. La posizione si inserisce in un dibattito cresciuto a Washington dopo l’annuncio di Kimi K3, modello sviluppato dalla cinese Moonshot AI, ritenuto capace di ridurre il divario con i sistemi americani più avanzati.

Le preoccupazioni politiche hanno riguardato la sicurezza nazionale e l’eventuale uso della distillazione, tecnica che sfrutta le risposte di un modello avanzato per addestrarne uno più leggero. I decisori hanno quindi valutato possibili sanzioni o limiti per gli sviluppatori cinesi, analoghi alle restrizioni già applicate alla vendita di chip.

Nvidia ha dichiarato di avere usato la distillazione per avvicinare Nemotron 3.5 Lightning alle capacità dei più grandi modelli Nemotron. Il modello è stato sviluppato in particolare per gli agenti AI, programmi in grado di svolgere attività in modo autonomo sullo sfondo.

Tra le aziende che hanno testato e personalizzato il sistema figurano CrowdStrike, CodeRabbit e Harvey. Nemotron 3.5 Lightning sarà inoltre disponibile su Hugging Face e sul sito di Nvidia, ampliando l’accessibilità per sviluppatori e imprese.

In parallelo, il gruppo ha rilasciato NeMo Switchyard, software pensato per individuare il modello AI più appropriato e meno costoso per ogni attività. L’abbinamento tra modello aperto e selezione automatizzata può ridurre le barriere operative senza eliminare la necessità di potenza di calcolo.

Una sfida industriale oltre il software

La mossa di Nvidia evidenzia come l’open source non sia soltanto una scelta tecnologica, ma una leva competitiva nel mercato dell’hardware. Modelli meno costosi o gratuiti possono favorire un uso più diffuso dell’AI rispetto alle piattaforme proprietarie di OpenAI e Anthropic, aumentando potenzialmente la domanda di GPU.

Il confronto coinvolge anche Meta: lunedì il CEO Mark Zuckerberg ha pubblicato un manifesto a favore dell’open source, in occasione del lancio del modello per la programmazione Muse Spark. “Our goal should be for American open source models to be the best globally”, ha scritto Zuckerberg.

La competizione si concentra quindi sulla capacità di unire apertura, sicurezza e disponibilità di infrastrutture. CNBC segnala inoltre un intervento del senatore Warner sul tema dell’AI open source, a conferma della rilevanza politica della discussione.

FAQ

Che cos’è Nemotron 3.5 Lightning?

Sì, è un modello AI open source di Nvidia progettato per essere leggero e funzionare su una singola GPU per PC.

Il modello Nvidia è gratuito per le aziende?

Sì, le aziende possono scaricare, usare e modificare Nemotron 3.5 Lightning senza chiedere permessi né pagare Nvidia.

Dove sarà disponibile Nemotron 3.5 Lightning?

Sì, Nvidia ha indicato la disponibilità del modello sul proprio sito web e sulla piattaforma Hugging Face.

Quali aziende hanno testato il modello?

Sì, Nvidia ha citato CrowdStrike, CodeRabbit e Harvey tra le aziende che hanno testato e personalizzato Nemotron 3.5 Lightning.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CNBC.