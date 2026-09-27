Socar introduce un limite ai prezzi dei carburanti Ip

27 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Socar introduce un limite ai prezzi dei carburanti del marchio Ip .

introduce un limite ai prezzi dei carburanti del marchio . La misura parte dal 28 settembre 2026 e sarà applicata progressivamente.

Eni aveva già fissato soglie per diesel e benzina negli impianti Enilive .

aveva già fissato soglie per diesel e benzina negli impianti . Tassisti e autotrasportatori chiedono interventi contro il caro carburanti.

Socar limita i prezzi dei carburanti Ip

Socar, gruppo statale dell’Azerbaigian che controlla Italiana Petroli, introdurrà un limite ai prezzi dei carburanti venduti con il marchio Ip in Italia. La decisione, annunciata a Roma il 27 settembre 2026 e operativa dal 28 settembre, segue l’appello del governo e la precedente iniziativa di Eni.

Il provvedimento mira a contenere il caro carburanti per famiglie e imprese senza imporre un tetto generalizzato alla rete. Giorgia Meloni lo considera un segnale concreto, mentre autotrasportatori e tassisti segnalano l’impatto dei rincari. Il diesel autostradale si avvicina a 2,5 euro al litro, alimentando tensioni nel trasporto.

La misura sarà applicata progressivamente e potrà coinvolgere anche altri marchi della filiera.

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Come funzionerà il limite deciso da Socar

Socar ha comunicato che il valore massimo sarà definito secondo le diverse esigenze e introdotto gradualmente, partendo dagli impianti Ip. La società valuterà l’estensione alle stazioni Esso e agli altri operatori della filiera riforniti da Ip. La scelta di non imporre un price cap uniforme è motivata dall’esigenza di tutelare migliaia di operatori della distribuzione.

Eni aveva annunciato per i distributori Enilive, dal 28 settembre e per 30 giorni prorogabili fino a fine anno, soglie di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. L’iniziativa di Socar costituisce quindi il primo seguito esplicito alla misura adottata da Eni. Antonio Tajani ha riferito di aver chiesto a inizio settembre al presidente di Socar, Rovashan Najaf, di muoversi in questa direzione.

Giorgia Meloni ha dichiarato: “Continueremo a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d’acquisto”. Urso ha richiamato il credito d’imposta per gli autotrasportatori e le misure in definizione presso il Mef per lavoratori e famiglie a basso reddito. La pressione resta alta per chi lavora su strada, con tassisti e autotrasportatori che chiedono risposte rapide.

La protesta dei tassisti e le misure attese

Il confronto sul caro carburanti potrebbe estendersi alle altre misure promesse dall’esecutivo, incluse quelle rivolte ai redditi più bassi. Per Unica Taxi Filt Cgil e Uiltrasporti, l’aumento dei costi si aggiunge alle criticità già aperte nel settore e rende la situazione insostenibile.

Le organizzazioni hanno chiesto un incontro al governo e avvertono che, senza risposte, il fermo del servizio sarà inevitabile. L’effetto dei limiti volontari sui prezzi dipenderà dall’applicazione effettiva nella rete e dall’eventuale adesione di altri operatori.

FAQ

Quando parte il limite di prezzo Ip?

Il limite scatterà dal 28 settembre 2026 e verrà applicato progressivamente, inizialmente negli impianti contraddistinti dal marchio Ip in Italia.

Quali soglie ha fissato Eni?

Eni applicherà negli impianti Enilive 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 euro per la benzina.

Il limite riguarderà anche gli impianti Esso?

Socar valuterà le modalità per estendere il meccanismo alle stazioni Esso e agli altri operatori riforniti dalla rete Ip.

Perché Socar non impone un tetto uniforme?

La società intende garantire la sopravvivenza della filiera distributiva, composta da migliaia di operatori con esigenze economiche e operative differenti.

Quali fonti sono state utilizzate?

La redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, attraverso un’analisi accurata che include Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.