15 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Genesis porta Magma GT e X Skorpio Concept al Mottarone

La notizia in sintesi Genesis ha portato Magma GT Concept e X Skorpio Concept al Tutto Bene Hillclimb 2026

Le due concept hanno percorso i 9 chilometri della Strada Borromea sul Mottarone

André Lotterer ha guidato X Skorpio Concept al suo debutto europeo

L’evento ha riunito 85 vetture e ha ospitato anche GMR-001 Hypercar e Box Buggy Concept

Genesis ha scelto il Tutto Bene Hillclimb 2026, sulle pendici del Mottarone, per la prima uscita su strada italiana delle concept Magma GT Concept e X Skorpio Concept. L’evento si è svolto lungo la Strada Borromea, un percorso chiuso di 9 chilometri affacciato sul Lago Maggiore.

Le due vetture hanno partecipato alla terza edizione della manifestazione insieme a 85 automobili. Genesis ha inoltre portato la GMR-001 Hypercar del programma Genesis Magma Racing e la Box Buggy Concept.

Le due concept sulla Strada Borromea

Magma GT Concept era stata mostrata in forma statica alla 24 Ore di Le Mans dello scorso giugno. Al Mottarone la vettura a motore centrale ha invece affrontato per la prima volta un percorso stradale, lungo i tornanti della salita.

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La concept è una gran turismo con motore centrale e rappresenta il filone dedicato alle alte prestazioni esplorato dal marchio coreano.

X Skorpio Concept ha invece debuttato in Europa durante il Tutto Bene Hillclimb. Il veicolo propone un’impostazione off-road, con telaio tubolare e componenti ad alta resistenza derivati dallo sviluppo nelle competizioni fuoristrada.

La concept è stata guidata lungo il tracciato da André Lotterer, pilota di Genesis Magma Racing.

La presenza contemporanea delle due vetture ha messo a confronto due progetti differenti: una gran turismo destinata alla strada e un prototipo progettato per l’impiego su terreni impegnativi.

Lotterer e il programma endurance

Lotterer arriva al Tutto Bene Hillclimb dopo il miglior risultato stagionale ottenuto dal team nel FIA World Endurance Championship. Il risultato è stato conquistato con Pipo Derani e Mathys Jaubert sulla GMR-001 Hypercar numero 17.

Alla Lone Star Le Mans, disputata sul Circuit of the Americas in Texas, l’equipaggio è risalito in classifica dopo un contatto nelle prime fasi di gara e una penalità.

La GMR-001 ha chiuso al settimo posto finale, in zona punti.

Al Mottarone Genesis ha esposto anche la stessa GMR-001 Hypercar, reduce dai test competitivi del programma racing.

Accanto alla vettura da endurance è stata mostrata Box Buggy Concept, definita dall’azienda un prototipo avanzato realizzato con tecnologie della divisione Mobis di Hyundai Motor Group.

L’esposizione ha riunito quindi progetti legati alle corse di durata, alle concept ad alte prestazioni e alla sperimentazione off-road.

“Magma GT Concept e X Skorpio Concept mostrano quanto sia ampia la nostra idea di lusso, capace di esprimersi tanto sulla strada quanto sui terreni più impegnativi. Portarle in movimento in Italia, nell’anno del nostro debutto nel Paese, è per noi un passaggio importante e conferma la direzione che abbiamo scelto. Vogliamo costruire una presenza fedele ai nostri valori, insieme a chi condivide la passione per l’automobile in ogni sua forma “

Lo ha dichiarato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

Genesis è entrata nel mercato italiano a gennaio 2026 e propone nel Paese i modelli GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80.

GV60 è indicata dall’azienda come un C-SUV compatto, mentre Electrified GV70 appartiene al segmento dei D-SUV. Electrified G80 è invece una berlina di rappresentanza.

Dopo il debutto italiano, Genesis ha aperto il primo showroom a Padova presso Ferri Auto, in via Venezia 69/A.

L’azienda prevede inoltre l’inaugurazione di uno showroom a Roma nel mese di ottobre.

Un raduno senza classifica

Tutto Bene Hillclimb 2026 è stato ideato da Race Service di Los Angeles insieme allo studio milanese BorromeodeSilva.

La manifestazione non è strutturata come una competizione: la salita del Mottarone è stata pensata come occasione di incontro tra vetture, progettisti, piloti e appassionati.

Il programma ha richiamato l’attenzione sul design automobilistico e sulla cultura della guida, utilizzando il percorso in salita come contesto per la presenza dinamica delle auto.

Per Genesis, la partecipazione ha coinciso con il primo anno di attività commerciale in Italia e con l’occasione di mostrare in movimento due concept presentate al pubblico in tempi diversi.

Magma GT Concept e X Skorpio Concept non sono indicate come modelli di serie nel comunicato, ma come studi destinati a rappresentare direzioni progettuali differenti.

La GMR-001 Hypercar e Box Buggy Concept hanno completato la presenza del marchio, collegando l’attività sportiva alla ricerca su nuovi veicoli sperimentali.

L’appuntamento sul Mottarone ha così offerto a Genesis una vetrina italiana per le concept e per il programma Genesis Magma Racing.

La salita di 9 chilometri ha riunito vetture di diversa natura, dalle auto destinate alla strada ai prototipi da competizione e agli studi dedicati all’off-road.

Il prossimo sviluppo annunciato dall’azienda per il mercato italiano riguarda l’apertura della sede espositiva di Roma, prevista nel mese di ottobre.

Con il debutto dinamico delle due concept, Genesis ha concentrato al Tutto Bene Hillclimb la propria presenza italiana tra prodotto, motorsport e prototipi tecnologici.

FAQ

Dove hanno debuttato Magma GT Concept e X Skorpio Concept?

Le due concept hanno effettuato la prima uscita su strada italiana al Tutto Bene Hillclimb 2026, lungo la Strada Borromea sul Mottarone.

Quanto è lungo il percorso del Tutto Bene Hillclimb?

Il percorso misura 9 chilometri di strada chiusa sulle pendici del Mottarone, con vista sul Lago Maggiore.

Chi ha guidato X Skorpio Concept al Mottarone?

André Lotterer, pilota Genesis Magma Racing, ha condotto X Skorpio Concept nel suo debutto europeo.

Quali vetture Genesis sono vendute in Italia?

La gamma italiana comprende GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80; Genesis è entrata nel mercato italiano a gennaio 2026.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da Genesis, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.