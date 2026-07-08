8 Luglio 2026

Home / MOBILITA URBANA - EV / Genesis apre in Italia gli ordini della GV60 elettrica fino a 561 km

La notizia in sintesi

Genesis apre in Italia gli ordini della nuova GV60 elettrica.

apre in Italia gli ordini della nuova elettrica. La gamma offre fino a 650 CV e autonomia massima dichiarata di 561 km.

Tre allestimenti principali, prezzi da 56.400 a 88.400 euro.

Il debutto segna il ritorno del marchio premium Hyundai sul mercato italiano.

(Riassunto generato con AI)

Genesis GV60, ordini aperti in Italia

Genesis ha aperto ufficialmente in Italia gli ordini della GV60, suv elettrica con cui il marchio premium di Hyundai torna sul mercato italiano insieme a Electrified GV70 ed Electrified G80. La notizia, riportata da Quattroruote e firmata da Claudio Todeschini, riguarda il debutto commerciale di un modello proposto con uno o due motori, batterie da 84 kWh e potenze fino a 490 CV nella gamma standard, che salgono a 650 CV nella variante Magma.

Il listino parte da 56.400 euro, mentre l’autonomia massima dichiarata raggiunge 561 km nel ciclo WLTP. L’apertura degli ordini è rilevante perché segna una fase concreta del rilancio del brand in Italia, in un segmento premium elettrico dove prezzo, tecnologia e tempi di ricarica restano fattori decisivi per l’acquisto.

Gamma, prestazioni e dotazioni

La versione d’ingresso, Genesis GV60 RWD Pure, adotta un powertrain single motor a trazione posteriore da 229 CV con batteria da 84 kWh. Secondo i dati indicati, può arrivare fino a 561 km di autonomia WLTP. L’architettura a 800 Volt consente la ricarica in corrente continua dal 10% all’80% in meno di 20 minuti, un dato che colloca il modello tra le proposte più competitive sul fronte della rapidità di rifornimento energetico.

Di serie sono previsti cerchi in lega da 19 pollici, portellone elettrico, proiettori anteriori MicroLens Array, vetri posteriori oscurati, specchietti ripiegabili elettricamente e abitacolo con display Oled continuo da 27 pollici. Sono inclusi anche Apple CarPlay e Android Auto wireless, aggiornamenti over-the-air, purificazione dell’aria e guida assistita di livello 2.

La GV60 AWD Premium sale a 318 CV con trazione integrale e aggiunge volante riscaldabile, luci ambientali personalizzabili, sensori di parcheggio perimetrali, funzione V2L e assistenza alle manovre, oltre a sospensioni predittive. La GV60 AWD Luxury, da 490 CV, introduce differenziale autobloccante elettronico, sospensioni ECS dedicate, cerchi da 21 pollici, fari a matrice di Led, interni in pelle Nappa, head-up display, telecamera a 360 gradi e sistemi più avanzati per la guida assistita di livello 2.

Al vertice si colloca la Genesis GV60 AWD Magma, proposta a 88.400 euro e accreditata di 650 CV, variante che rafforza il posizionamento della gamma anche sul piano dell’immagine e delle prestazioni.

Prezzi e impatto sul mercato

Il listino comunicato da Genesis prevede 56.400 euro per la GV60 RWD Pure, 66.300 euro per la GV60 AWD Premium, 76.500 euro per la GV60 AWD Luxury e 88.400 euro per la GV60 AWD Magma. Nel prezzo sono compresi cinque anni di manutenzione senza limiti di chilometraggio con ricambi originali.

Il dato più significativo, oltre alla potenza, è il tentativo di presidiare più fasce dello stesso segmento con una base tecnica comune e contenuti molto ricchi già dall’allestimento iniziale. In questa fase di lancio sono previste anche formule commerciali dedicate, ma l’elemento centrale resta l’ingresso effettivo di Genesis nel mercato italiano delle elettriche premium con un modello che punta su autonomia, ricarica ultrarapida e dotazioni tecnologiche come leve principali di competitività.

FAQ

Quanto costa la Genesis GV60 in Italia?

Sì, il prezzo parte da 56.400 euro per la GV60 RWD Pure e arriva a 88.400 euro per la GV60 AWD Magma.

Qual è l’autonomia massima dichiarata?

Sì, l’autonomia massima indicata è di 561 km nel ciclo WLTP, riferita alla versione single motor da 229 CV.

Quanta potenza offre la gamma GV60?

Sì, la gamma va da 229 CV della versione base fino a 650 CV della sportiva Magma.

Quanto tempo serve per la ricarica rapida?

Sì, con architettura a 800 Volt la batteria può passare dal 10% all’80% in meno di 20 minuti.

Da quali fonti è verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Quattroruote.