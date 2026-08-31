LEPAS debutta in Italia con il SUV ibrido plug-in L8 PHEV

31 Agosto 2026

31 Agosto 2026/Home/MOTORI/LEPAS debutta in Italia con il SUV ibrido plug-in L8 PHEV

La notizia in sintesi

  • LEPAS, marchio del gruppo Chery, debutta in Italia con il SUV L8 PHEV.
  • L’Italia rientra nei sei mercati europei iniziali scelti dal costruttore cinese.
  • La L8 PHEV è ordinabile da luglio con prezzi da 41.700 euro.
  • Rete commerciale, assistenza e ricambi determineranno la credibilità del marchio in Europa.

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LEPAS sceglie l’Italia per il debutto europeo

LEPAS, nuovo marchio di veicoli a nuova energia del gruppo cinese Chery, ha inserito l’Italia tra i primi sei Paesi europei della propria espansione commerciale, insieme a Spagna, Grecia, Croazia, Slovenia e Romania. Il debutto avviene con la L8 PHEV, SUV ibrido plug-in già ordinabile sul mercato italiano da luglio.

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La scelta italiana si colloca nel piano con cui Chery punta a trasformare una crescita finora concentrata soprattutto in Asia in una presenza più stabile sui mercati internazionali. L’Europa viene considerata un banco di prova rilevante per la concorrenza elevata, le regole più severe e le aspettative dei clienti su qualità, sicurezza, assistenza e valore residuo.

Nel mese di avvio degli ordini, circa 1.500 vetture sono state spedite dal porto cinese di Wuhu verso l’Europa. Il dato indica l’intenzione di sostenere il lancio con disponibilità iniziali concrete, non limitate a una semplice operazione di visibilità.

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Per LEPAS, l’obiettivo non è soltanto vendere un nuovo SUV: il marchio deve costruire fiducia in un segmento dove la solidità della rete post-vendita pesa quanto la tecnologia proposta. La L8 PHEV sarà dunque il primo test operativo della strategia italiana.

L8 PHEV, prezzi, autonomia e dotazioni

In Italia la LEPAS L8 PHEV misura 4.688 millimetri e viene proposta in due allestimenti, entrambi con prezzi chiavi in mano. La versione Essence parte da 41.700 euro, mentre la più completa Elegance costa 44.700 euro.

Il sistema Super Hybrid abbina un motore benzina 1.5 turbo a ciclo Miller a due unità elettriche. La potenza complessiva è di 279 CV, equivalenti a 205 kW, con 365 Nm di coppia; l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene dichiarata in 7,9 secondi.

La batteria da 18,4 kWh assicura un’autonomia elettrica WLTP di 90 chilometri, che sale a 123 chilometri in ambito urbano. L’autonomia complessiva supera i 1.000 chilometri, mentre la ricarica rapida in corrente continua raggiunge 40 kW e consente il passaggio dal 30% all’80% in circa 20 minuti.

La ricarica DC costituisce uno degli elementi con cui LEPAS tenta di differenziare la L8 nel comparto plug-in hybrid, dove questa possibilità non è ancora uniforme. Per chi affronta percorrenze più lunghe, il dato punta a rendere l’auto più flessibile nell’uso lontano dalla ricarica domestica o aziendale.

L’allestimento Essence include cerchi da 19 pollici, fari full LED, display centrale da 13,2 pollici, climatizzatore bizona e connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto. Elegance aggiunge cerchi da 20 pollici, sedili riscaldati e ventilati, tetto panoramico, impianto audio Sony e parcheggio automatico.

Il bagagliaio ha una capacità variabile da 507 a 1.314 litri, caratteristica che rafforza l’impostazione familiare del SUV. La garanzia è di sette anni o 150.000 chilometri, estesa a otto anni o 160.000 chilometri per i componenti della trazione elettrica.

Il posizionamento non si basa esclusivamente su un prezzo particolarmente basso rispetto ai rivali europei, coreani e cinesi già presenti. Il marchio cerca invece di valorizzare il rapporto tra equipaggiamento, tecnologia ibrida, autonomia elettrica e copertura di garanzia.

L’arrivo europeo segue una sequenza di lanci nel Sud-est asiatico: da luglio LEPAS ha introdotto la L6 EV in Thailandia, la L8 PHEV in Indonesia e la L4 EV all’Indonesia International Auto Show. Il programma del terzo trimestre comprende L8 PHEV, L6 EV, L6 PHEV e L4 EV in Europa, Sud-est asiatico, Australia, Africa e Medio Oriente.

I modelli utilizzano la piattaforma intelligente LEX, adattata alle diverse aree attraverso tarature, dotazioni e servizi specifici. Nel Sud-est asiatico il marchio ha già attivato strutture per ricerca e sviluppo, produzione, ricambi, vendite, assistenza e aftermarket con partner locali.

La rete italiana sarà la verifica decisiva

LEPAS dichiara oltre 500 punti vendita e assistenza nel mondo, ma il risultato europeo dipenderà dalla capacità di costruire una rete capillare e credibile nei singoli Paesi. Per un marchio emergente, la disponibilità dei ricambi, la preparazione delle officine e tempi di riparazione affidabili incidono direttamente sulla fiducia di privati e flotte.

Il progetto italiano avrà anche una vetrina al Salone Auto Torino, in programma dall’11 al 13 settembre, tra oltre quaranta marchi presenti. Le prime prove su strada per la stampa italiana sono previste a metà settembre.

Le 1.500 unità spedite da Wuhu rappresentano quindi un primo passaggio, non la misura definitiva dell’insediamento europeo. Continuità delle forniture, distribuzione, gestione delle garanzie e sostenibilità dei margini saranno i fattori che definiranno la tenuta commerciale del debutto.

La sfida si inserisce nell’espansione dei gruppi cinesi, favoriti da grandi volumi domestici, filiere integrate e tempi di sviluppo rapidi. Batterie, software, efficienza industriale e rapidità di lancio diventano terreni di confronto sempre più centrali anche per i costruttori europei.

FAQ

Quanto costa la LEPAS L8 PHEV in Italia?

La Essence costa 41.700 euro e la Elegance 44.700 euro, entrambi prezzi chiavi in mano.

Qual è l’autonomia elettrica della L8 PHEV?

La batteria da 18,4 kWh dichiara 90 chilometri WLTP elettrici e 123 chilometri nella guida urbana.

Quanto impiega la ricarica rapida della L8?

La ricarica in corrente continua fino a 40 kW porta la batteria dal 30% all’80% in circa 20 minuti.

Quali Paesi europei aprono l’espansione LEPAS?

Italia, Spagna, Grecia, Croazia, Slovenia e Romania sono i sei mercati europei iniziali scelti da LEPAS.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi redazionale di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate con controllo, intervento e supervisione umana della Redazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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