10 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Genesis G90 Wingback Concept anticipa una nuova grand tourer Magma

La notizia in sintesi Genesis ha presentato la G90 Wingback Concept a Le Castellet

Il concept trasforma l’ammiraglia G90 in una grand tourer wagon

La vettura esplora nuove carrozzerie per il programma Magma

Genesis aprirà uno spazio espositivo a Roma nel mese di ottobre

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Genesis ha presentato a Le Castellet la G90 Wingback Concept, prototipo che rielabora la berlina G90 in una grand tourer wagon e applica per la prima volta all’ammiraglia del marchio il linguaggio del programma Magma. La vettura è stata mostrata durante le celebrazioni per i dieci anni del brand, insieme alla prima mondiale della GV60 Magma.

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Il concept è costruito sulla piattaforma della G90 di serie, senza modifiche strutturali secondo quanto comunicato dall’azienda. Mantiene un passo di 3,2 metri e una lunghezza di 5,1 metri, ma sostituisce il bagagliaio tradizionale della berlina con un ampio portellone posteriore e un lunotto molto inclinato.

Al debutto, la G90 Wingback Concept è stata guidata da Luc Donckerwolke, presidente e Chief Creative Officer di Genesis. Il manager ha definito il progetto “un ponte tra Magma e il programma di personalizzazione One of One”.

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Dal profilo da berlina alla carrozzeria wagon

La parte anteriore adotta un paraurti più scolpito, prese d’aria inferiori maggiorate, canard laterali e l’insegna Magma. I passaruota sono più larghi rispetto alla G90 convenzionale e ospitano cerchi dedicati da 22 pollici con pneumatici ribassati.

Di lato, il concept conserva la Parabolic Line e il passo lungo dell’ammiraglia da cui deriva. La principale differenza è nel tetto, che prosegue verso la parte posteriore fino al portellone. La coda integra inoltre due spoiler e un diffusore ispirato alle vetture da competizione.

Il progetto mantiene alcuni elementi stilistici già presenti sui modelli Genesis, fra cui la Crest Grille e la firma luminosa Two Lines, adattandoli a una configurazione che punta a combinare dimensioni da berlina di rappresentanza e impostazione da vettura ad alte prestazioni.

Il verde profondo al posto dell’arancione Magma

La G90 Wingback Concept utilizza una tinta verde profondo anziché la tonalità Magma Orange associata al programma. La scelta segnala l’intenzione del marchio di non limitare l’identità Magma a un solo colore o a una sola tipologia di veicolo.

“Magma è molto più di un colore. Non alza la voce, accoglie. Dove molti Brand inseguono l’aggressività e gli estremi, noi cerchiamo l’equilibrio ”, ha precisato Luc Donckerwolke, Presidente e Chief Creative Officer di Genesis.

Donckerwolke ha inoltre indicato come principio del programma “la materializzazione del pugno di ferro in un guanto di velluto”. All’interno, il concept adotta sedili sportivi con logo Magma ricamato, cuciture verdi a contrasto e rivestimenti in Chamude, materiale dall’aspetto simile alla pelle scamosciata. Dettagli verdi sono presenti anche su volante, plancia e consolle.

Genesis valuta altre tipologie di carrozzeria

Con la G90 Wingback, Genesis indica la possibilità di estendere il programma Magma a modelli sportivi, coupé e cabriolet, oltre ai SUV. L’azienda ha collegato questa prospettiva sia alla commercializzazione della GV60 Magma, indicata come primo modello di serie del programma, sia all’impegno di Genesis Magma Racing nel FIA World Endurance Championship.

“In questo momento assistiamo a una moltiplicazione dei SUV, una crescita così rapida che genererà saturazione. È allora che altre tipologie di vetture torneranno a essere attraenti. Per questo credo fermamente nel non avere una monocultura di tipologie ”, ha osservato Luc Donckerwolke, Presidente e Chief Creative Officer di Genesis.

Per il mercato italiano, Genesis ha annunciato l’arrivo della GV60 Magma sulle strade italiane in autunno. Il marchio, attivo nel Paese da gennaio 2026, propone attualmente GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80. Dopo l’apertura del primo showroom a Padova, presso Ferri Auto in Via Venezia 69/A, è prevista per ottobre l’apertura di un nuovo spazio a Roma.

“G90 Wingback Concept mostra la libertà con cui il Programma Magma può interpretare carrozzerie differenti, mantenendo l’equilibrio tra carattere e misura che definisce la nostra idea di lusso ad alte prestazioni. È la stessa visione che in autunno arriverà sulle strade italiane con GV60 Magma, e che vogliamo esprimere in ogni aspetto della nostra presenza nel Paese, con la cura e l’ospitalità che appartengono ai valori di Genesis” , ha commentato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

Sul piano commerciale, Genesis comunica formule di noleggio a 36 mesi e finanziamenti a 48 mesi per la GV60. Il noleggio indicato parte da 449 euro mensili, con anticipo di 10.500 euro nel caso della GV60 Pure RWD e percorrenza complessiva di 100.000 chilometri. Il finanziamento Genesis Plus parte da 399 euro al mese; le condizioni economiche e contrattuali sono disponibili nella pagina di trasparenza di Hyundai Capital Italy.

FAQ

Dove è stata presentata la G90 Wingback Concept?

La presentazione si è svolta a Le Castellet durante le celebrazioni per il decimo anniversario di Genesis e la prima mondiale della GV60 Magma.

Quali dimensioni mantiene il concept G90 Wingback?

Il prototipo conserva il passo di 3,2 metri e la lunghezza di 5,1 metri della piattaforma G90, senza modifiche strutturali dichiarate.

Come cambia la carrozzeria della Genesis G90?

La berlina viene trasformata in una grand tourer wagon, con portellone posteriore, lunotto inclinato, due spoiler e diffusore di ispirazione motorsport.

Quando aprirà il nuovo spazio Genesis a Roma?

L’apertura dello spazio Genesis nella Capitale è prevista nel mese di ottobre, dopo il primo showroom italiano attivato a Padova.

Qual è la fonte delle informazioni sull’auto?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.