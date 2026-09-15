15 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/OPPO porta Find X10 Pro Max con Dimensity 9600 Pro nel mondo

La notizia in sintesi OPPO annuncia Find X10 Pro Max con chip MediaTek Dimensity 9600 Pro.

Il processore utilizza il processo produttivo TSMC N2P a 2 nanometri.

L’azienda indica miglioramenti per CPU, grafica e intelligenza artificiale on-device.

Altri dettagli arriveranno durante il prossimo evento globale di lancio.

OPPO ha annunciato che il prossimo Find X10 Pro Max sarà commercializzato a livello globale con il processore MediaTek Dimensity 9600 Pro. Lo smartphone, per il quale non sono stati ancora comunicati prezzo, data di vendita o specifiche complete, sarà tra i primi modelli destinati ai mercati internazionali a utilizzare questa piattaforma.

Il chip è realizzato con il processo produttivo TSMC N2P a 2 nanometri. Secondo i dati diffusi da OPPO, il nuovo processo consentirebbe un incremento dell’efficienza energetica della CPU multi-core fino al 61% rispetto alla generazione precedente. Il produttore lega questo risultato alla gestione di attività prolungate e delle funzioni di intelligenza artificiale eseguite direttamente sul dispositivo.

CPU con due core a 4,55 GHz

MediaTek Dimensity 9600 Pro mantiene una configurazione All-Big-Core e adotta due core C2-Ultra con frequenza fino a 4,55 GHz, affiancati da sei performance core. OPPO riferisce un aumento complessivo delle prestazioni della CPU del 17% rispetto alla piattaforma precedente.

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Tra gli elementi indicati c’è il controllo indipendente della frequenza per ciascun core. Questa soluzione dovrebbe permettere al sistema di modulare le risorse in base ai diversi carichi di lavoro, con l’obiettivo di contenere i consumi quando non è richiesta la massima potenza e mantenere prestazioni costanti nelle attività più impegnative.

Il comunicato non specifica quali applicazioni o test siano stati utilizzati per calcolare i miglioramenti dichiarati. Non vengono inoltre forniti dettagli sulla capacità della batteria del Find X10 Pro Max né sulle modalità di dissipazione termica previste per il dispositivo.

Grafica e gaming tra le funzioni annunciate

Per la parte grafica, il Dimensity 9600 Pro integra la GPU G2-Ultra NX. La piattaforma introduce funzioni di ray tracing e capacità definite dall’azienda come neural graphics, destinate alla gestione degli effetti visivi e del rendering nei giochi e nelle applicazioni compatibili.

OPPO quantifica in circa il 27% il miglioramento delle prestazioni in condizioni di carico intenso e prolungato. L’obiettivo dichiarato è offrire maggiore dettaglio visivo e una resa più stabile durante le sessioni di gaming. Anche in questo caso, la nota non riporta confronti con singoli titoli, risoluzioni utilizzate o parametri di misurazione.

La piattaforma include inoltre una nuova architettura dual-NPU per le elaborazioni di intelligenza artificiale sul telefono. È composta da una NPU dedicata alle attività più pesanti e da una Super Efficient NPU pensata per le funzioni persistenti a basso consumo.

Intelligenza artificiale eseguita sul dispositivo

Secondo OPPO, la NPU ad alte prestazioni offre una velocità di prefill per modelli linguistici di grandi dimensioni superiore del 51%. Tra gli impieghi citati figurano l’inferenza dei modelli e la fotografia computazionale. La Super Efficient NPU, invece, raggiungerebbe un’efficienza energetica superiore del 40% per mantenere attive alcune funzioni AI con consumi ridotti.

Le funzionalità software che utilizzeranno concretamente questa architettura non sono state ancora elencate. L’annuncio si concentra sulle caratteristiche della piattaforma hardware e rinvia al lancio globale del telefono la presentazione degli altri dettagli relativi al prodotto.

Nel Find X10 Pro Max debutterà anche OPPO Laminar Flow Engine, tecnologia sviluppata insieme a MediaTek. Il sistema interviene sull’architettura di rendering e sulla gestione delle risorse per cercare di migliorare fluidità, reattività e consumi. OPPO cita fra gli scenari d’uso l’avvio delle applicazioni e la consultazione rapida di numerose fotografie.

L’annuncio segna quindi una prima anticipazione tecnica sul nuovo modello della serie Find. Per conoscere configurazioni di memoria, display, fotocamere, disponibilità commerciale e ulteriori caratteristiche del Find X10 Pro Max sarà necessario attendere il prossimo evento globale indicato dall’azienda.

FAQ

Quale processore avrà OPPO Find X10 Pro Max?

MediaTek Dimensity 9600 Pro, piattaforma costruita con processo produttivo TSMC N2P a 2 nanometri.

Quanti core integra la CPU Dimensity 9600 Pro?

Otto core: due C2-Ultra fino a 4,55 GHz e sei performance core, secondo le informazioni diffuse da OPPO.

Quali miglioramenti CPU comunica OPPO?

Un incremento complessivo delle prestazioni del 17% e fino al 61% in più di efficienza energetica della CPU multi-core.

Che GPU utilizza il nuovo chip MediaTek?

La GPU G2-Ultra NX, con funzioni di ray tracing e neural graphics; OPPO indica prestazioni superiori di circa il 27% sotto carico intenso prolungato.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.