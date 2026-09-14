14 Settembre 2026/Home/MOTORI/TUTTO BENE Hillclimb, 85 auto sul Mottarone senza competizione
La notizia in sintesi
- Ottantacinque vetture hanno percorso la salita privata Borromea del Mottarone il 9 settembre.
- L’evento si è svolto senza cronometri né classifiche, su un tracciato di nove chilometri.
- Tra le auto presenti Mercedes-Benz 300 SLR, Pagani Utopia e Ferrari Luce.
- Circa 2.000 spettatori hanno seguito la manifestazione lungo il percorso.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Ottantacinque vetture tra modelli contemporanei, auto storiche e restomod hanno percorso il 9 settembre i nove chilometri della strada privata Borromea, dalle pendici del Mottarone fino alla vetta. Si è così conclusa la terza edizione di TUTTO BENE Hillclimb, manifestazione a invito e su accredito che ha scelto di escludere cronometri, classifiche e competizione sportiva.
L’iniziativa si è svolta sulla strada messa a disposizione da Kaleon – Terre Borromeo e ha riunito equipaggi provenienti dall’Italia, da altri Paesi europei, dal Giappone, da Taiwan, dall’Australia, dalla Nuova Zelanda e dagli Stati Uniti. Lungo il percorso, secondo gli organizzatori, hanno assistito al passaggio delle automobili circa 2.000 spettatori.
L’evento è riconosciuto dall’ACI come “Dimostrazione Atipica Sperimentale”. È ideato da BorromeodeSilva e dall’agenzia creativa e media Race Service di Los Angeles, con la collaborazione di ACI e ACI VCO e il supporto operativo di Motoring Attitude. Bentley, Genesis, BMW M e Alpina figuravano tra gli sponsor principali dell’edizione 2026.
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Una salita senza gara
La formula della Hillclimb si differenzia dalle competizioni in salita tradizionali: le vetture partono a intervalli regolari su una strada chiusa al traffico e presidiata lungo l’intero tracciato, senza un riferimento cronometrico. Il claim della manifestazione, “slow down to go fast”, riassume un’impostazione che privilegia l’esperienza di guida e la visione delle auto in movimento.
Il programma ha alternato esemplari provenienti dal motorsport, dalla produzione stradale e dalla storia del design automobilistico. Tra le presenze annunciate figurava una Mercedes-Benz 300 SLR, accanto alla Bentley Speed 8, vettura che nel 2003 riportò il marchio britannico alla vittoria nella 24 Ore di Le Mans.
Dal mondo delle gare contemporanee è arrivata la BMW M3 Touring 24H, indicata nel comunicato come vincitrice della classe SPX e quinta assoluta all’ultima 24 Ore del Nürburgring. Hanno partecipato inoltre la Pagani Utopia e la Ferrari Luce, presentata nella sua prima uscita dinamica davanti al pubblico.
Prototipi, classiche e livree storiche
La selezione ha incluso anche la Bertone Runabout, prototipo del 1969 dal quale sarebbe nata la Fiat X1/9, e la Genesis X Skorpio Concept. In esposizione erano presenti la Maserati Eldorado, monoposto che nel 1958 portò una livrea commerciale su una pista europea, e una Maserati GT2 Stradale con una livrea celebrativa Eldorado.
La presenza di auto con origini, epoche e destinazioni d’uso diverse è stata uno degli elementi centrali dell’appuntamento. La manifestazione non si è configurata come un concorso d’eleganza, dove i veicoli restano generalmente fermi, né come una prova agonistica: il tratto distintivo è stato l’utilizzo su strada delle vetture selezionate, entro un contesto regolato e senza obiettivi di prestazione.
Per il territorio del Verbano-Cusio-Ossola, la salita del Mottarone ha fatto da percorso dell’iniziativa e da punto di incontro per proprietari, collezionisti, rappresentanti dell’industria automobilistica, appassionati e creatori di contenuti. L’edizione si è chiusa senza l’assegnazione di premi o classifiche, mantenendo la struttura di una dimostrazione automobilistica non competitiva.
Gli organizzatori hanno già consolidato un format annuale legato alla strada Borromea. Il riconoscimento ACI e la partecipazione di equipaggi internazionali indicano la volontà di proseguire con un appuntamento dedicato alla circolazione di vetture rare, storiche e contemporanee su un percorso chiuso al traffico.
FAQ
Quando si è svolta TUTTO BENE Hillclimb?
La terza edizione si è svolta il 9 settembre 2026 sulle curve del Mottarone, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Quante vetture hanno partecipato alla manifestazione?
Ottantacinque vetture selezionate, tra modelli attuali, classiche e restomod, hanno affrontato la salita della strada privata Borromea.
Quanto era lungo il percorso del Mottarone?
Il tracciato misurava nove chilometri e collegava le pendici del Mottarone alla vetta lungo la strada privata Borromea.
La Hillclimb prevedeva una classifica?
Nessuna classifica o rilevazione cronometrica era prevista: le vetture salivano a intervalli regolari su strada chiusa al traffico.
Qual è la fonte delle informazioni riportate?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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