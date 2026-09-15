Amazfit offre Helio Strap con Cheetah 2 Pro in Italia

15 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Per tre settimane Helio Strap è incluso con l’acquisto di Amazfit Cheetah 2 Pro

Il bundle costa 449,90 euro e include una smartband dal valore dichiarato di 99,90 euro

Cheetah 2 Pro offre metriche di allenamento, navigazione e autonomia fino a 20 giorni

Helio Strap monitora frequenza cardiaca, sonno, stress e recupero tramite BioCharge™

Helio Strap incluso con Cheetah 2 Pro per tre settimane

Amazfit avvia in Italia una promozione dedicata agli sportivi: per le prossime tre settimane, chi acquista lo smartwatch Cheetah 2 Pro potrà ricevere in omaggio Helio Strap. L’iniziativa riguarda gli store online aderenti e resterà disponibile fino a esaurimento delle scorte.

Il prezzo indicato per il bundle è di 449,90 euro. Helio Strap, il dispositivo incluso nella proposta, ha un valore dichiarato di 99,90 euro. L’offerta unisce uno smartwatch orientato alla corsa a una fascia pensata per raccogliere dati su attività, riposo e recupero.

La disponibilità della promozione è indicata sulla pagina dedicata a Cheetah 2 Pro. Amazfit precisa che l’iniziativa è valida in Italia per tre settimane a partire dal 15 settembre 2026.

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Cheetah 2 Pro è rivolto in particolare ai runner e integra una struttura in titanio di grado 5, vetro zaffiro e un display AMOLED da 1,32 pollici. Il dispositivo raccoglie le principali informazioni sull’attività fisica e propone strumenti per programmare gli allenamenti.

Tra le funzioni indicate dall’azienda figura Zepp Coach, servizio che mette a disposizione programmi di allenamento personalizzati. Lo smartwatch può inoltre rilevare parametri quali VO₂ Max, carico di allenamento ed effetto dell’attività svolta.

Per gli utenti che corrono all’aperto, il modello offre indicazioni di navigazione passo passo e il ricalcolo automatico del percorso. L’autonomia dichiarata arriva fino a 20 giorni con utilizzo tipico, secondo le informazioni diffuse dalla società.

Allenamento e recupero in un’unica app

Helio Strap completa il pacchetto con un monitoraggio pensato per essere attivo sia durante l’esercizio sia nelle ore di riposo. La fascia rileva in modo continuo la frequenza cardiaca, il sonno e lo stress.

Il dispositivo utilizza anche la funzione BioCharge™, attraverso cui Amazfit intende fornire un’indicazione dei livelli di energia e delle condizioni di recupero dell’utente. Sono disponibili oltre 50 modalità sportive e un’autonomia dichiarata fino a 10 giorni.

I materiali fotografici del prodotto sono disponibili nel kit immagini di Cheetah, diffuso insieme all’annuncio della promozione. Le immagini mostrano lo smartwatch e alcune delle sue caratteristiche estetiche.

La fascia Helio Strap è invece progettata come un dispositivo più leggero, da utilizzare anche lontano dall’allenamento. Il suo obiettivo, secondo il produttore, è aggiungere dati sul recupero alla lettura delle prestazioni raccolte dallo smartwatch.

Al centro del collegamento fra i due dispositivi c’è l’app Zepp, che riunisce i dati relativi ad attività fisica, salute e recupero. L’azienda presenta quindi il bundle come una proposta destinata a chi vuole affiancare alle metriche della corsa anche un monitoraggio del sonno e dello stress.

Le immagini della fascia sono raccolte nel materiale dedicato a Helio Strap. La promozione non specifica un numero di unità disponibili, ma segnala che potrebbe terminare prima della scadenza prevista in caso di esaurimento delle scorte.

Amazfit fa parte di Zepp Health, società attiva nel settore delle tecnologie per la salute. Il marchio, lanciato nel 2015, commercializza smartwatch e smartband in oltre 90 Paesi.

Ulteriori informazioni sul produttore e sulla sua gamma di dispositivi sono pubblicate sul sito ufficiale di Amazfit. Per gli acquirenti interessati, la condizione centrale dell’iniziativa resta l’acquisto di Cheetah 2 Pro entro la finestra promozionale indicata.

FAQ

Quanto costa il bundle Amazfit?

Il prezzo indicato è di 449,90 euro, con Helio Strap incluso gratuitamente e valorizzato dall’azienda 99,90 euro.

Per quanto tempo è valida l’offerta?

L’iniziativa dura tre settimane in Italia, a partire dal 15 settembre 2026, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Qual è l’autonomia di Cheetah 2 Pro?

La batteria di Cheetah 2 Pro offre un’autonomia dichiarata fino a 20 giorni con utilizzo tipico.

Cosa monitora Helio Strap?

Helio Strap monitora continuamente frequenza cardiaca, sonno e stress, oltre a fornire dati sui livelli di energia tramite BioCharge™.

Qual è la fonte del contenuto?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.