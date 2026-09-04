4 Settembre 2026/Home/MOTORI/Audi Q3 Sportback e-hybrid: prova tra comfort, autonomia e optional
La notizia in sintesi
- Audi Q3 Sportback e-hybrid combina 272 CV e autonomia elettrica dichiarata fino a 118 chilometri.
- La prova di Daniele Villa evidenzia comfort, tecnologia e alcuni limiti nella dotazione di serie.
- La versione S line edition parte da 55.200 euro, con optional che incidono sensibilmente sul prezzo.
- La ricarica rapida fino a 40 kW porta la batteria dal 0% al 90% in 30 minuti.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Audi Q3 Sportback e-hybrid alla prova
Audi Q3 Sportback e-hybrid è al centro della prova su strada firmata da Daniele Villa, condotta per due settimane tra Milano, lago e montagna. Il SUV coupé premium di Audi, presentato nel 2025 nella terza generazione, viene analizzato per design, abitacolo, autonomia elettrica e dotazioni. La versione S line edition da 272 CV abbina un motore 1.5 turbo benzina a un’unità elettrica e punta sugli spostamenti quotidiani a zero emissioni.
La valutazione mette però a fuoco il rapporto fra prezzo e contenuti, perché optional rilevanti incidono sulla configurazione finale. Con listini da 49.800 euro, la Sportback cerca chi privilegia stile e tecnologia, accettando minore praticità rispetto alla Q3 SUV.
Dimensioni, tecnologia e guida del SUV coupé
Con 453,1 centimetri di lunghezza, 185,9 di larghezza e 154,6 di altezza, Audi Q3 Sportback è più bassa di quattro centimetri rispetto alla Q3 SUV. Il tetto discendente e il lunotto inclinato definiscono la carrozzeria, mentre l’allestimento S line aggiunge cerchi specifici da 19 pollici e dettagli neri. L’abitacolo adotta un display curvo da 12,8 pollici basato su Android Automotive, affiancato dal cruscotto digitale da 11,9 pollici e dal sistema vocale con ChatGPT integrato.
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La motorizzazione plug-in hybrid unisce il benzina da 177 CV al motore elettrico da 116 CV, per 272 CV complessivi e trazione anteriore. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 6,8 secondi, mentre la velocità massima è di 225 km/h. L’autonomia elettrica dichiarata raggiunge 118 chilometri con cerchi da 17 pollici; nell’uso misto rilevato durante la prova si attesta attorno a 90-100 chilometri. La batteria supporta la ricarica in corrente continua fino a 40 kW e passa dal 0% al 90% in 30 minuti.
Prezzo e optional condizionano la scelta
Il punto più delicato riguarda la dotazione: la Q3 Sportback e-hybrid parte da 49.800 euro nell’allestimento Business, mentre la S line edition provata costa 55.200 euro. Il divano posteriore scorrevole di 13 centimetri richiede 400 euro, mentre gli ammortizzatori elettronici sono inclusi nel pacchetto Tech Pro da 3.600 euro.
Retrocamera e cruise control adattativo richiedono invece l’allestimento Business Advanced, da 53.000 euro. La tecnologia plug-in e la guida convincente rafforzano l’interesse per questa versione, ma la scelta richiede attenzione agli accessori realmente necessari.
FAQ
Quanto costa Audi Q3 Sportback e-hybrid?
Il listino parte da 49.800 euro per Business, mentre la S line edition da 272 CV costa 55.200 euro.
Qual è l’autonomia elettrica rilevata?
La prova nell’uso misto indica circa 90-100 chilometri, a fronte di 118 chilometri dichiarati con cerchi da 17 pollici.
Quanto tempo serve per la ricarica?
La ricarica continua fino a 40 kW completa dal 0% al 90% in 30 minuti; in alternata servono circa due ore e trenta.
Quanti litri offre il bagagliaio?
Il vano parte da 375 litri nella e-hybrid e arriva a 462 litri con il divano scorrevole optional.
Quali fonti sono state utilizzate?
La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse analisi congiunte di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.
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