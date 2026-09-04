4 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Audi Q3 Sportback e-hybrid: prova tra comfort, autonomia e optional

La notizia in sintesi Audi Q3 Sportback e-hybrid combina 272 CV e autonomia elettrica dichiarata fino a 118 chilometri.

combina 272 CV e autonomia elettrica dichiarata fino a 118 chilometri. La prova di Daniele Villa evidenzia comfort, tecnologia e alcuni limiti nella dotazione di serie.

evidenzia comfort, tecnologia e alcuni limiti nella dotazione di serie. La versione S line edition parte da 55.200 euro, con optional che incidono sensibilmente sul prezzo.

La ricarica rapida fino a 40 kW porta la batteria dal 0% al 90% in 30 minuti.

Audi Q3 Sportback e-hybrid alla prova

Audi Q3 Sportback e-hybrid è al centro della prova su strada firmata da Daniele Villa, condotta per due settimane tra Milano, lago e montagna. Il SUV coupé premium di Audi, presentato nel 2025 nella terza generazione, viene analizzato per design, abitacolo, autonomia elettrica e dotazioni. La versione S line edition da 272 CV abbina un motore 1.5 turbo benzina a un’unità elettrica e punta sugli spostamenti quotidiani a zero emissioni.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La valutazione mette però a fuoco il rapporto fra prezzo e contenuti, perché optional rilevanti incidono sulla configurazione finale. Con listini da 49.800 euro, la Sportback cerca chi privilegia stile e tecnologia, accettando minore praticità rispetto alla Q3 SUV.

Dimensioni, tecnologia e guida del SUV coupé

Con 453,1 centimetri di lunghezza, 185,9 di larghezza e 154,6 di altezza, Audi Q3 Sportback è più bassa di quattro centimetri rispetto alla Q3 SUV. Il tetto discendente e il lunotto inclinato definiscono la carrozzeria, mentre l’allestimento S line aggiunge cerchi specifici da 19 pollici e dettagli neri. L’abitacolo adotta un display curvo da 12,8 pollici basato su Android Automotive, affiancato dal cruscotto digitale da 11,9 pollici e dal sistema vocale con ChatGPT integrato.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

La motorizzazione plug-in hybrid unisce il benzina da 177 CV al motore elettrico da 116 CV, per 272 CV complessivi e trazione anteriore. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 6,8 secondi, mentre la velocità massima è di 225 km/h. L’autonomia elettrica dichiarata raggiunge 118 chilometri con cerchi da 17 pollici; nell’uso misto rilevato durante la prova si attesta attorno a 90-100 chilometri. La batteria supporta la ricarica in corrente continua fino a 40 kW e passa dal 0% al 90% in 30 minuti.

Prezzo e optional condizionano la scelta

Il punto più delicato riguarda la dotazione: la Q3 Sportback e-hybrid parte da 49.800 euro nell’allestimento Business, mentre la S line edition provata costa 55.200 euro. Il divano posteriore scorrevole di 13 centimetri richiede 400 euro, mentre gli ammortizzatori elettronici sono inclusi nel pacchetto Tech Pro da 3.600 euro.

Retrocamera e cruise control adattativo richiedono invece l’allestimento Business Advanced, da 53.000 euro. La tecnologia plug-in e la guida convincente rafforzano l’interesse per questa versione, ma la scelta richiede attenzione agli accessori realmente necessari.

FAQ

Quanto costa Audi Q3 Sportback e-hybrid?

Il listino parte da 49.800 euro per Business, mentre la S line edition da 272 CV costa 55.200 euro.

Qual è l’autonomia elettrica rilevata?

La prova nell’uso misto indica circa 90-100 chilometri, a fronte di 118 chilometri dichiarati con cerchi da 17 pollici.

Quanto tempo serve per la ricarica?

La ricarica continua fino a 40 kW completa dal 0% al 90% in 30 minuti; in alternata servono circa due ore e trenta.

Quanti litri offre il bagagliaio?

Il vano parte da 375 litri nella e-hybrid e arriva a 462 litri con il divano scorrevole optional.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse analisi congiunte di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.