3 Novembre 2026

/ Home/MOTORI/Genesis Magma Racing cerca a Monza il terzo arrivo a punti nel WEC

La notizia in sintesi Genesis Magma Racing chiude la stagione d’esordio nel FIA WEC alla 6 Ore di Monza.

Il team cerca il terzo arrivo a punti dell’anno su un circuito mai affrontato dalla GMR-001 Hypercar.

Velocità sui rettilinei, frenate e gestione delle gomme a basse temperature saranno i principali temi tecnici.

Le prove libere serviranno a raccogliere dati e definire l’assetto per qualifiche e gara.

Genesis Magma Racing si prepara alla 6 Ore di Monza, ultimo appuntamento della sua prima stagione nel FIA World Endurance Championship. L’obiettivo è ottenere il terzo arrivo a punti dell’anno, traducendo in un risultato il passo mostrato dalla GMR-001 Hypercar nelle ultime gare. Per la squadra, però, il circuito è una novità: il lavoro del fine settimana partirà dalla raccolta dei dati necessari a impostare assetto e strategia.

Il WEC torna all’Autodromo Nazionale di Monza per la prima volta dal 2023. Per Genesis, la priorità sarà completare una corsa senza errori, cercando di portare entrambe le vetture nella zona punti. Il programma prevede un utilizzo delle prove libere orientato anzitutto alla comprensione della pista, prima di cercare ulteriori miglioramenti nelle prestazioni.

Una pista nuova per la squadra

L’esperienza dei sei piloti offre alcuni riferimenti, ma soltanto due hanno già disputato la gara di Monza al volante di una Hypercar. Sono André Lotterer e Pipo Derani, entrambi nell’equipaggio della numero 17, che vi hanno corso rispettivamente nel 2023 e nel 2022. Paul-Loup Chatin, sulla numero 19, ha invece partecipato all’edizione del 2022 nella categoria LMP2.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Le difficoltà incontrate negli appuntamenti su circuiti sconosciuti hanno spinto gli ingegneri a scegliere un metodo graduale: individuare prima un assetto di riferimento affidabile e poi intervenire sulle aree che consentono di guadagnare prestazione. La raccolta di informazioni nelle sessioni iniziali dovrà quindi sostenere sia la preparazione delle qualifiche sia le decisioni per le sei ore di corsa.

Gabriele Tarquini, Sporting Director di Genesis Magma Racing, lega le ambizioni di risultato alla capacità della squadra di evitare errori:

“Monza è un’altra gara di casa per me, dopo Imola. È una delle mie piste preferite e lì ho molti ricordi da pilota. Per Genesis Magma Racing credo che sarà un buon tracciato. La velocità di punta è molto importante, ma lo è anche l’equilibrio aerodinamico nei cambi di direzione delle chicane. Per certi aspetti ricorda Le Mans, ma è una pista nuova per noi e dovremo lavorare duramente nelle prove libere per arrivare pronti alla domenica. Puntiamo a completare una gara pulita, questo è il primo o biettivo. Naturalmente vogliamo portare entrambe le vetture a punti. Non è più un sogno, come lo era a inizio stagione, ma dobbiamo comunque eseguire una buona gara come squadra”.

Il compromesso tra rettilinei, frenate e pneumatici

Sui 5,79 chilometri del tracciato, la messa a punto dovrà conciliare esigenze diverse. I lunghi rettilinei richiedono una ridotta resistenza aerodinamica, mentre le staccate delle varianti del Rettifilo e della Roggia impongono stabilità e un impianto frenante capace di reggere l’intera distanza. Anche nei cambi di direzione delle chicane servirà un equilibrio che non penalizzi la guida.

A complicare il lavoro sono le basse temperature previste per aria e asfalto. Nel campionato le termocoperte non sono consentite: raggiungere rapidamente la temperatura corretta degli pneumatici sarà quindi un tema per la qualifica e per l’avvio di ogni turno di guida. La resa nei primi giri potrà incidere sull’efficacia della strategia.

Justin Taylor, Chief Engineer di Genesis Magma Racing, descrive così le scelte tecniche che attendono il gruppo:

“Monza è uno dei circuiti più impegnativi del calendario per ragioni molto precise. La sfida ingegneristica è un esercizio di estremi. Per essere competitivi sui lunghi rettilinei serve una configurazione a bassa resistenza aerodinamica, ma Monza presenta anche frenate molto violente, dove la potenza dell’impianto e la stabilità in inserimento sono fondamentali. Trovare il giusto equilibrio tra velocità di punta e aderenza meccanica nei tratti lenti è un vero compromesso, che dovremo definire rapidamente perché n on abbiamo mai provato a Monza. Il nostro obiettivo è semplice, estrarre ciò che sappiamo esserci in questa vettura. Negli ultimi appuntamenti abbiamo visto che il passo c’è. Il compito di questo fine settimana è mettere insieme una gara pulita e disciplin ata e cogliere il risultato importante che sappiamo di poter raggiungere se lavoriamo bene”.

La gara italiana e la presenza del marchio

L’appuntamento di Monza arriva nell’anno dell’ingresso di Genesis nel mercato italiano, avvenuto a gennaio 2026. A fine giugno il marchio ha aperto il suo primo showroom nazionale presso Ferri Auto, a Padova; è inoltre prevista l’apertura di una sede a Roma.

Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia e Francia, collega l’impegno sportivo al percorso del marchio:

“Genesis Magma Racing affronta a Monza l’ultimo appuntamento della sua stagione d’esordio nel FIA WEC. Per Genesis l’endurance è la disciplina ch e meglio rispecchia il nostro modo di intendere l’automobile, perché premia la costanza sulla distanza e il lavoro di squadra, le stesse qualità che dedichiamo ogni giorno allo sviluppo delle nostre vetture. Vogliamo chiudere l’anno con una gara che racconti questo modo di lavorare e confermi la serietà con cui il Brand ha scelto di misurarsi ai massimi livelli del motorsport”

Per la squadra, il bilancio sportivo passerà ora dal lavoro in pista: acquisire riferimenti nelle prove, trovare il compromesso tecnico e mantenere regolarità durante la gara. Il terzo arrivo a punti resta l’obiettivo dichiarato, non un risultato già acquisito.