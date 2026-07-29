29 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Scuter chiude un round seed+ da 3,5 milioni di euro.

chiude un round seed+ da 3,5 milioni di euro. Il pilota a Milano ha superato 15.000 installazioni dell’app.

ha superato 15.000 installazioni dell’app. La startup punta su flotta, produzione italiana e piattaforma software proprietaria.

La prossima fase riguarda scalabilità, private sharing e intelligenza artificiale.

( Riassunto generato con AI)

Scuter raccoglie 3,5 milioni per crescere a Milano

Scuter, startup della mobilità urbana elettrica, ha completato un round seed+ da 3,5 milioni di euro per industrializzare e rendere scalabile il proprio servizio di sharing. L’operazione segue il debutto dello scorso novembre a Milano, dove l’azienda ha avviato un pilota con un veicolo elettrico cabinato a tre ruote progettato per l’uso condiviso in città. Il finanziamento, iniziato all’inizio del 2025 e chiuso con un’ultima tranche, sostiene produzione, omologazione, software e prima flotta operativa.

La raccolta arriva dopo dodici mesi dedicati allo sviluppo della piattaforma, alla costruzione della filiera automotive e alla validazione del mercato milanese. Il progetto mira a offrire un’alternativa all’auto privata per gli spostamenti urbani, con un mezzo utilizzabile senza casco e concepito per un impiego intensivo nello sharing. Per Scuter, il passaggio decisivo non è più dimostrare l’interesse degli utenti, ma trasformare il test locale in un modello replicabile.

Dalla sperimentazione alla filiera produttiva

Il round ha finanziato l’industrializzazione e l’omologazione dei mezzi, l’avvio della produzione in serie, lo sviluppo dei processi operativi e della piattaforma software, oltre al marketing sperimentale e alle prime integrazioni di intelligenza artificiale. Scuter mantiene internamente progettazione, tecnologia e gestione della piattaforma, mentre affida la produzione a una filiera automotive prevalentemente italiana. La prima flotta conta 200 veicoli.

Secondo i dati comunicati dall’azienda, la sperimentazione di Milano ha superato 15.000 installazioni dell’app, con corse e chilometri percorsi nell’ordine delle cinque cifre. Il confronto con l’automobile privata indica circa il 50% di risparmio sui costi, il 70% in meno sul tempo complessivo tra viaggio e parcheggio e il 90% in meno di emissioni di CO2. Nel periodo osservato non sono stati segnalati sinistri e circa l’80% delle valutazioni degli utenti ha ottenuto il punteggio massimo di 5 su 5.

Gianmarco Carnovale, cofondatore e Ceo, ha spiegato che il capitale non ha finanziato soltanto il lancio di un veicolo, ma “la costruzione di un’infrastruttura industriale”, composta da piattaforma, filiera produttiva e flotta. Tra gli investitori figurano Vertis Venture, Pathfinder Investor, b-yond ventures, Nova Capital, Maya Investments, Alessandro Fracassi, Matteo Fago, Marco Trombetti, Claudio Erba, Antonio Baldassarra, Andrea Pietrini, Federico Dettori, Ernesto Ciorra, Giancarlo Aliberti, Alessandro Palmieri e Fausta Pavesio.

La scalabilità è la prossima prova

La fase successiva per Scuter sarà misurare la sostenibilità del modello oltre il pilota di Milano. L’azienda indica come direttrici le flotte dedicate al private sharing, il franchising per lo sharing pubblico e nuove partnership strategiche. La roadmap tecnologica comprende inoltre l’intelligenza artificiale, già in corso di sviluppo e prevista al centro del racconto aziendale nell’autunno 2026.

Il dato rilevante è quindi l’integrazione tra veicolo, software e produzione: elementi che possono determinare la capacità di replicare il servizio senza perdere efficienza operativa. La validazione sul campo offre un primo riscontro, ma la crescita dipenderà dall’esecuzione industriale e dall’espansione delle flotte.

FAQ

Quanto ha raccolto Scuter?

Sì, Scuter ha completato un round seed+ da 3,5 milioni di euro, avviato all’inizio del 2025 e concluso con un’ultima tranche.

Dove è attivo il servizio Scuter?

Sì, il servizio pilota è stato avviato a Milano lo scorso novembre per validare il mercato della mobilità urbana condivisa.

Quanti veicoli include la prima flotta?

Sì, la prima flotta operativa di Scuter è composta da 200 mezzi elettrici cabinati a tre ruote.

Quali risultati ha ottenuto il pilota?

Sì, il pilota ha superato 15.000 installazioni dell’app e, secondo l’azienda, non ha registrato sinistri nel periodo osservato.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos e Key4biz.