27 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/Hyundai IONIQ 3 conquista il Premio Opinion Leader di Auto Europa

La notizia in sintesi Hyundai IONIQ 3 riceve il Premio Opinion Leader di Auto Europa 2027.

Il riconoscimento è assegnato da 120 giurati esterni all’Unione Italiana Giornalisti Automotive.

La compatta elettrica è prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit.

Due configurazioni di batteria offrono autonomie dichiarate fino a 344 e 497 chilometri nel ciclo combinato WLTP.

La Hyundai IONIQ 3 ha ottenuto il Premio Opinion Leader di Auto Europa 2027. Il riconoscimento, annunciato il 27 ottobre 2026, riguarda la nuova compatta elettrica del marchio ed è stato assegnato da una giuria di 120 persone tra industriali, designer, piloti, esperti e appassionati di automobili. Il modello porta nel segmento B la gamma IONIQ, con due configurazioni di batteria e un’autonomia dichiarata che raggiunge i 497 chilometri nella versione Long Range.

Auto Europa è promosso dall’Unione Italiana Giornalisti Automotive e prende in esame ogni anno le novità dell’industria automobilistica europea. Il Premio Opinion Leader raccoglie invece il voto di una giuria esterna all’associazione: il riconoscimento ottenuto dalla IONIQ 3 va quindi distinto dal giudizio dei giornalisti che fanno parte di UIGA.

La vettura è stata progettata e sviluppata in Europa per il mercato europeo. Anche la produzione avviene nell’area, nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit. Il progetto combina dimensioni da utilitaria con una particolare attenzione allo spazio interno, alla capacità di carico e alle dotazioni digitali: sono questi gli elementi con cui Hyundai colloca la nuova elettrica nella propria offerta di compatte.

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Carrozzeria compatta e capacità di carico di 441 litri

Il disegno della IONIQ 3 segue il linguaggio stilistico che Hyundai chiama “Art of Steel”. La carrozzeria adotta una forma denominata “Aero Hatch”, sviluppata per conciliare abitabilità ed efficienza aerodinamica. Sono le due direttrici del progetto esterno, che mantiene l’impostazione di una vettura di segmento B cercando di ricavare più spazio per passeggeri e bagagli.

La capacità di carico complessiva dichiarata è di 441 litri. Per quanto riguarda l’abitacolo, il costruttore descrive spazio e comfort paragonabili a quelli di una vettura di segmento C. Si tratta del posizionamento indicato da Hyundai per il modello: il dato numerico fornito sullo spazio disponibile riguarda il carico, mentre il confronto sull’abitabilità resta una valutazione dell’azienda.

Il debutto europeo di PLEOS Connect

Sulla IONIQ 3 arriva per la prima volta in Europa PLEOS Connect, il sistema di infotainment Hyundai basato su Android Automotive OS. La dotazione prevede schermi fino a 14,6 pollici, aggiornamenti software da remoto OTA e Gleo AI. L’introduzione del sistema accompagna dunque quella della nuova compatta, affiancando alle caratteristiche della vettura un aggiornamento dell’interfaccia digitale di bordo.

Hyundai presenta queste funzioni come strumenti per semplificare l’interazione con l’auto. Il sistema multimediale costituisce uno degli aspetti tecnologici del modello, insieme alle due configurazioni di batteria previste per la gamma. Le differenze tra Standard Range e Long Range riguardano il raggio di percorrenza dichiarato e consentono di distinguere le due proposte sul piano dell’autonomia.

Autonomia fino a 497 chilometri e ricarica

La Standard Range raggiunge fino a 344 chilometri nel ciclo combinato WLTP. Per la Long Range il valore massimo sale a 497 chilometri, sempre secondo lo stesso ciclo di prova. Quest’ultimo dato si riferisce alla configurazione con batteria da 61 kWh e cerchi da 16 pollici: è quindi legato a un allestimento tecnico preciso, non indistintamente a tutte le versioni della IONIQ 3.

Per la ricarica dal 10 all’80% Hyundai indica circa 30 minuti in condizioni ottimali. Autonomia e tempi di rifornimento elettrico completano il quadro della compatta premiata: il riconoscimento di Auto Europa riguarda un modello con produzione europea, due alternative di batteria e il debutto di un nuovo sistema di infotainment nel mercato europeo.