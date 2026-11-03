3 Novembre 2026

/ Home/MOBILE/Honor sconta smartphone, tablet e smartwatch per il Black Friday

La notizia in sintesi Le promozioni Black Friday di Honor su smartphone, tablet e smartwatch proseguono fino all’8 dicembre 2026.

Dal 23 al 30 novembre, la Super Promotion modifica prezzi e dotazioni di alcuni smartphone.

Magic V6 costa 1.599,90 euro con un vantaggio aggiuntivo oppure 1.499 euro senza omaggi durante la Super Promotion.

Le offerte comprendono anche MagicPad 4, Pad 10 e Watch 6, con prezzi distinti per configurazione.

Honor ha annunciato il 3 novembre le offerte Black Friday su smartphone, tablet e dispositivi indossabili, valide fino all’8 dicembre 2026. Il calendario comprende una seconda finestra, dal 23 al 30 novembre, denominata Super Promotion: per alcuni telefoni cambieranno il prezzo oppure gli accessori inclusi nell’acquisto.

Le condizioni variano secondo modello e memoria. Il confronto non riguarda quindi soltanto la cifra da pagare: in alcuni casi il prezzo resta identico, ma cambia la dotazione abbinata. Le promozioni sono disponibili sul sito ufficiale Honor.

Magic V6: prezzo ridotto oppure accessori e permuta

Il pieghevole Magic V6 passa da un listino di 2.299,90 euro a 1.599,90 euro. A questa cifra l’acquirente può scegliere fra tre alternative: un incentivo di 200 euro per la permuta, un pacchetto composto da Stylus, AI Notes ed Earbuds oppure un tablet Pad 10.

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Dal 23 al 30 novembre sarà disponibile anche a 1.499 euro, ma senza omaggi. Rimarrà acquistabile a 1.599,90 euro scegliendo uno dei vantaggi aggiuntivi. Il dispositivo monta un display interno da 7,95 pollici, il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria al silicio-carbonio da 6.660 mAh.

Serie 600: le differenze tra versioni e periodi

Honor 600 Pro viene proposto a 699 euro, con un caricatore da 100 W e 12 mesi di protezione dello schermo compresi. La dotazione tecnica comprende una fotocamera principale da 200 MP con funzioni AI, il processore Snapdragon 8 Elite e una batteria da 6.400 mAh.

Per il display è indicata una luminosità di 8.000 nit. Il modello dispone inoltre delle certificazioni IP68, IP69 e IP69K per la resistenza ad acqua e polvere. Per questa offerta non è indicata una variazione specifica durante la Super Promotion.

Honor 600 da 256 GB costa invece 499 euro, rispetto ai 699,90 euro di listino. La promozione standard comprende Honor X7 Lite, Honor Watch X5i e 12 mesi di protezione dello schermo, con una sostituzione consentita.

Nella settimana dal 23 al 30 novembre il prezzo della versione da 256 GB resterà a 499 euro. La dotazione indicata per quel periodo comprenderà la protezione dello schermo per 12 mesi e una sostituzione, senza i due dispositivi previsti nell’offerta standard.

La configurazione da 512 GB di Honor 600 ha lo stesso listino dichiarato, pari a 699,90 euro, ma un prezzo promozionale standard di 549 euro. Anche in questo caso sono inclusi Honor X7 Lite, Honor Watch X5i e la protezione dello schermo per 12 mesi, con una sostituzione.

Durante la Super Promotion, il modello da 512 GB scenderà a 499 euro, con la sola protezione dello schermo alle condizioni indicate. Le due capacità avranno dunque lo stesso prezzo in quella finestra. Honor 600 integra una fotocamera principale da 200 MP, funzioni fotografiche AI, un display da 8.000 nit e una batteria da 6.400 mAh.

Magic8 Lite nelle due capacità di memoria

Per Honor Magic8 Lite, la versione da 256 GB passa da 399,90 a 319 euro. È il prezzo più basso tra gli smartphone acquistabili singolarmente elencati nell’iniziativa.

La variante da 512 GB viene proposta a 409 euro, contro un listino di 459,90 euro, con Honor Watch 2i incluso. Per entrambe le configurazioni non sono riportate condizioni differenti nel periodo dal 23 al 30 novembre.

I prezzi dei tablet MagicPad 4 e Pad 10

Il MagicPad 4 da 256 GB costa 569,90 euro anziché 699,90 euro. La versione da 512 GB passa invece da 799,90 a 699 euro.

Il tablet ha uno schermo OLED con frequenza di aggiornamento di 165 Hz e uno spessore di 4,8 millimetri. La scheda tecnica comprende Snapdragon 8 Gen 5, funzioni AI per la produttività, otto altoparlanti con audio spaziale e una batteria da 10.100 mAh.

Pad 10 nella configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria viene offerto a 269,90 euro, rispetto ai 349,90 euro di listino. La versione indicata come bundle costa 279,90 euro invece di 399,90 euro; non ne sono specificati i componenti aggiuntivi.

Il dispositivo utilizza un pannello da 12,1 pollici con risoluzione 2.5K e aggiornamento fino a 120 Hz. Completano la dotazione il processore Snapdragon 7 Gen 3, una batteria da 10.100 mAh e sei altoparlanti con Honor Spatial Audio.

Watch 6: due finiture, due prezzi

Tra gli smartwatch, Watch 6 Black passa da 249,90 a 149,90 euro. Per Watch 6 Brown il prezzo scende da 269,90 a 169,90 euro: entrambe le varianti costano quindi 100 euro meno del rispettivo listino.

La serie offre funzioni per il monitoraggio dell’attività e del benessere. La distinzione proposta nell’offerta riguarda la finitura Black o Brown, ciascuna con il proprio prezzo.

La scadenza generale resta fissata all’8 dicembre 2026, mentre le condizioni della Super Promotion valgono soltanto dal 23 al 30 novembre. Per Magic V6 e Honor 600, la scelta del periodo di acquisto comporta quindi un confronto fra prezzo, capacità di memoria e prodotti abbinati, non soltanto fra gli importi esposti.