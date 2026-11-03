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ASUS annuncia ROG Rapture GT-BN98, router WiFi 8 a 949 euro

ASUS annuncia ROG Rapture GT-BN98, router WiFi 8 a 949 euro

3 Novembre 2026

3 Novembre 2026/Home/INTERNET/ASUS annuncia ROG Rapture GT-BN98, router WiFi 8 a 949 euro

La notizia in sintesi

  • Il router WiFi 8 ASUS ROG Rapture GT-BN98 arriverà nella prima metà di novembre, con prezzo suggerito di 949 euro.
  • La dotazione comprende quattro bande wireless, due porte 10G e quattro porte 2.5G.
  • Le funzioni integrate gestiscono la banda, rilevano le interferenze e ottimizzano il percorso del traffico verso i server di gioco.
  • INTRED proporrà il router come opzione in un abbonamento che sarà annunciato nella seconda metà di novembre.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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ASUS ROG RAPTURE GT-BN98, Router Gaming WiFi 8 Quad-Band, Nero | Larghezza di Banda 320MHz & 4096-QAM, Doppia Porta 10G, Adaptive QoE, Guest Network Pro e Funzioni VPN, AiMesh

Il router gaming WiFi 8 (802.11bn) ad altissima affidabilità offre le prestazioni di WiFi 8 (maggiore larghezza di banda nella banda media e migliore copertura per IoT), potendo la larghezza di banda quadrupla fino a 25.000 Mbps · La tecnologia Adaptive QoE assegna dinamicamente ein tempo reale la larghezza di banda in base alle condizioni di rete e ai controller delle applicazioni, garantendo prestazioni fluide anche in ambienti multitasking ad alta congestione · WiFi Insight consente di monitorare lo stato in tempo reale di tutta la rete wireless su tutte le bande, con rilevamento continuo delle interferenze; una protezione avanzata blocca pubblicità, tracker, siti dannosi e dispositivi infetti per aiutarti a salvaguardare la tua rete

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ASUS Republic of Gamers ha annunciato il 3 novembre 2026 l’arrivo del ROG Rapture GT-BN98, router gaming quad-band con tecnologia WiFi 8. La commercializzazione è prevista dalla prima metà di novembre, a un prezzo suggerito di 949 euro. Il modello combina collegamenti wireless e porte cablate multigigabit, con strumenti dedicati alla gestione delle reti in cui convivono giochi online, streaming e dispositivi domestici connessi.

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Il punto su cui ASUS concentra la proposta è la continuità della connessione, oltre alla velocità massima. Secondo il produttore, le tecnologie adottate mirano a contenere le oscillazioni delle prestazioni quando aumenta la distanza dal router o quando numerosi dispositivi utilizzano contemporaneamente la rete.

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WiFi 8 e gestione dinamica della banda

La banda complessiva dichiarata per il GT-BN98 raggiunge i 25.000 Mbps. La dotazione comprende nuovi MCS rate e le tecnologie UEQM e NPCA, alle quali ASUS attribuisce miglioramenti nella copertura e nella stabilità, anche sulle medie e lunghe distanze. Tra gli impieghi indicati rientrano i dispositivi IoT, per i quali l’azienda segnala una copertura più ampia.

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La funzione “Adaptive Quality of Experience” interviene invece sulla distribuzione della larghezza di banda. Il sistema considera le condizioni della rete e le richieste delle applicazioni per modificare l’assegnazione delle risorse fra gioco, streaming e operazioni in background. A differenza del QoS tradizionale descritto da ASUS, basato su regole statiche, questa gestione aggiorna le priorità durante l’utilizzo.

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L’obiettivo dichiarato è limitare gli effetti della congestione quando più attività richiedono banda nello stesso momento. Le promesse di maggiore fluidità e minori interruzioni riguardano quindi soprattutto l’uso simultaneo della rete, non soltanto il raggiungimento di una velocità di picco.

Controllo delle interferenze e traffico di gioco

Dall’interfaccia web si accede a WiFi Insight, lo strumento che mostra lo stato della connessione e individua le interferenze. L’analisi non si limita alla scansione dei canali: comprende il monitoraggio dello spettro e degli eventi nell’arco delle 24 ore. Sulla base delle condizioni rilevate, il router può modificare automaticamente i canali utilizzati.

Per il gioco online è integrato GTNet, un servizio di terze parti che valuta in tempo reale latenza e congestione. Il suo compito è selezionare il percorso del traffico verso i server di gioco privilegiando l’affidabilità e la bassa latenza, anziché la sola brevità del tragitto. La riduzione dei picchi di lag è uno dei benefici indicati dal produttore.

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La connettività cablata comprende due porte 10G e quattro porte 2.5G. Questa configurazione consente di affiancare alla rete wireless collegamenti per dispositivi e applicazioni con richieste elevate di banda, offrendo più possibilità nella costruzione della rete domestica.

Sul fronte della sicurezza, ASUS indica la suite AiProtection. Le funzioni elencate comprendono il blocco di annunci e tracker, il filtraggio dei siti dannosi e il blocco dei dispositivi infetti. Gli interventi avvengono a livello di rete e sono destinati ai dispositivi collegati al router.

Prezzo, rivenditori e proposta INTRED

Per l’acquisto, ASUS indica Alex.it, Drako e Giaca, con disponibilità prevista dalla prima metà di novembre.

La distribuzione comprende anche Giannone Computers e Next H&S. Il prezzo suggerito di 949 euro accompagna inoltre la disponibilità presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori del programma Powered by ASUS e gli altri partner commerciali del marchio.

Un ulteriore canale sarà INTRED: il GT-BN98 verrà proposto in anteprima come opzione per gli abbonati, all’interno di un abbonamento che sarà annunciato nella seconda metà di novembre. La proposta affiancherà l’offerta già attiva dell’operatore, associata al router ROG STRIX GS-BE7200. Il successivo annuncio definirà dunque il passaggio del nuovo modello anche nell’offerta dell’operatore.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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