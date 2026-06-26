26 Giugno 2026

Home / MOTORI / Volkswagen valuta fino a 100mila esuberi globali tra crisi dei margini e auto elettrica

La notizia in sintesi

Volkswagen valuta un piano con fino a 100mila tagli occupazionali globali.

valuta un piano con fino a 100mila tagli occupazionali globali. Le indiscrezioni arrivano dalla rivista tedesca Manager Magazin .

. Il gruppo affronta margini ridotti, concorrenza cinese e costi dell’elettrico.

Sindacati e consiglio di fabbrica annunciano opposizione se il piano sarà confermato.

(Riassunto generato con AI)

Volkswagen verso una svolta drastica

Volkswagen, primo soggetto della vicenda, si trova al centro di una fase che i suoi stessi vertici descrivono come estremamente delicata. Nelle ultime ore, dalla Germania è emersa l’ipotesi di un nuovo piano di ristrutturazione che potrebbe portare fino a 100mila tagli di posti di lavoro nel mondo, secondo quanto riferito dalla rivista economica tedesca Manager Magazin. Il dossier riguarda il gruppo con sede a Wolfsburg e si inserisce in un quadro già segnato da un sondaggio interno anonimo tra consiglio di amministrazione e consiglio di sorveglianza, dal quale sarebbero emersi timori perfino sulla sopravvivenza dell’azienda.

Il nodo è industriale, ma anche strategico e di governance. Volkswagen deve infatti reagire a margini in calo, alla crescente pressione dei costruttori cinesi, ai costi della transizione elettrica e alle tensioni commerciali internazionali.

In questo contesto, la trasformazione non viene più rappresentata come una semplice correzione di rotta, ma come una condizione ritenuta necessaria per tutelare il futuro del gruppo.

Tagli, governance e scenari allo studio

Secondo Manager Magazin, l’amministratore delegato Oliver Blume avrebbe presentato al consiglio di gestione un progetto molto più incisivo rispetto alle misure già annunciate nei mesi scorsi. Il possibile obiettivo di 100mila uscite raddoppierebbe infatti il target comunicato a marzo, quando il gruppo aveva indicato l’intenzione di ridurre l’organico di 50mila unità entro il 2030.

Il dato assume rilievo anche per la dimensione dell’azienda: attualmente Volkswagen impiega circa 657mila dipendenti. Il piano, sempre secondo le indiscrezioni, dovrebbe arrivare il prossimo luglio all’esame del consiglio di sorveglianza, sede decisiva perché vi siedono anche i rappresentanti dei lavoratori.

Accanto ai possibili tagli occupazionali, sarebbe allo studio anche una riorganizzazione societaria del marchio Volkswagen, con l’ipotesi di uno scorporo dal resto del gruppo. Si tratta però di uno scenario non confermato dall’azienda.

Il punto più sensibile resta la frattura interna descritta dall’indagine anonima citata dalla stessa rivista tedesca. Il sondaggio, nato per misurare la coesione del management, avrebbe evidenziato non solo forte preoccupazione sul futuro, ma anche divisioni profonde nella governance. Per un costruttore che deve affrontare simultaneamente compressione dei margini, riconversione industriale e concorrenza asiatica, la tenuta decisionale del vertice diventa un fattore centrale.

È questo l’elemento che distingue la fase attuale da una crisi congiunturale ordinaria: il problema non riguarda solo i conti, ma anche la capacità del gruppo di definire rapidamente una linea condivisa.

Interpellata dalle agenzie internazionali, Volkswagen non ha commentato nel merito delle indiscrezioni. Un portavoce ha spiegato che le questioni riportate dalla stampa sono all’esame degli organi societari competenti e che non è possibile anticiparne gli esiti. Lo stesso portavoce ha però riconosciuto che “l’intero gruppo, compresi i suoi marchi e le sue controllate, debba affrontare una profonda trasformazione”.

La posta in gioco per il gruppo tedesco

La reazione dei rappresentanti dei lavoratori è già netta. In una nota congiunta, il consiglio di fabbrica e IG Metall hanno definito le indiscrezioni motivo di forte preoccupazione per i dipendenti e per i territori coinvolti. La posizione annunciata è di aperto contrasto, nel caso in cui il progetto venisse confermato.

“Se questi progetti dovessero essere attuati, faremo tutto ciò che è in nostro potere per impedirli”, hanno dichiarato.

Se approvato, il piano rappresenterebbe una delle ristrutturazioni più profonde nella storia di Volkswagen. Il passaggio decisivo sarà capire se il gruppo sceglierà un ridimensionamento principalmente occupazionale o una revisione più ampia del proprio assetto industriale e societario, con effetti destinati a pesare non solo sull’azienda ma sull’intera filiera automobilistica europea.

FAQ

Quanti posti potrebbe tagliare Volkswagen?

Sì, secondo Manager Magazin il piano potrebbe arrivare fino a 100mila posti di lavoro nel mondo.

Chi ha presentato il nuovo progetto?

Sì, secondo le indiscrezioni sarebbe stato l’amministratore delegato Oliver Blume a presentarlo al consiglio di gestione.

Quanti dipendenti ha oggi il gruppo?

Sì, il testo indica circa 657mila dipendenti attualmente impiegati da Volkswagen.

Volkswagen ha confermato lo scorporo del marchio?

No, l’ipotesi di una separazione del marchio Volkswagen dal gruppo non è stata confermata dall’azienda.

Qual è la fonte originale della notizia?

Sì, la fonte originale è derivata da un’elaborazione congiunta di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it ed Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.