20 Agosto 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Claude Code abilita lo scambio diretto di messaggi tra agenti AI

La notizia in sintesi Anthropic introduce messaggi diretti tra sessioni di Claude Code .

introduce messaggi diretti tra sessioni di . La funzione riduce aggiornamenti manuali e copie di testo tra agenti AI.

Supportati macOS e Linux , mentre Windows resta escluso.

e , mentre resta escluso. Limiti tecnici e permessi obbligatori proteggono utenti, sessioni e flussi di lavoro.

Claude Code collega gli agenti AI

Anthropic ha introdotto in Claude Code una funzione che consente a più sessioni dello stesso progetto di scambiarsi messaggi direttamente, senza richiedere all’utente di riportare manualmente ogni aggiornamento tramite prompt. La novità, disponibile con la versione 2.1.224, riguarda al momento i sistemi macOS e Linux ed è rivolta a chi lavora contemporaneamente con diversi agenti AI.

La modalità automatica, secondo quanto indicato, diventerà predefinita dal 14 agosto. L’obiettivo è coordinare le attività parallele: una sessione può avvisarne un’altra se una modifica interferisce con il lavoro in corso oppure trasmettere la soluzione a un blocco tecnico. Il cambiamento punta quindi a rendere più lineare la gestione di progetti complessi, eliminando passaggi ripetitivi di copia e incolla.

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Come funzionano messaggi, limiti e permessi

Il sistema di Claude Code utilizza due strumenti: ListAgents, che individua gli agenti raggiungibili, e SendMessage, incaricato di inviare un testo all’agente selezionato. I messaggi possono partire automaticamente quando il contesto lo richiede, ma l’utente mantiene anche la possibilità di forzarne l’invio.

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Lo scambio non comporta la condivisione di file, conversazioni complete o autorizzazioni: il canale trasferisce esclusivamente messaggi testuali. Se le sessioni operano sullo stesso dispositivo, la comunicazione avviene localmente. Quando invece le attività sono distribuite su dispositivi differenti, entra in funzione il controllo remoto.

Nel caso di una sessione attiva sul web, i dati transitano dai server di Anthropic. In entrambi gli scenari non locali, gli agenti non possono avviare autonomamente una conversazione: possono soltanto rispondere a un primo contatto ricevuto. Questa distinzione limita la capacità degli agenti di generare comunicazioni non richieste.

Resta inoltre fermo un vincolo operativo rilevante: Claude Code non può eseguire azioni per conto dell’utente usando questo canale, perché il consenso continua a essere obbligatorio. Non è previsto, per ora, il supporto per Windows né l’integrazione tramite provider cloud come AWS, Google e Microsoft.

Le protezioni contro messaggi ripetitivi

Anthropic ha previsto misure per contenere flussi ridondanti o potenzialmente infiniti tra le sessioni. Claude Code controlla la frequenza dei messaggi ripetuti provenienti dallo stesso mittente e ignora quelli identici ricevuti a distanza troppo ravvicinata.

È inoltre fissato a 50 il numero massimo di messaggi in attesa di lettura per ciascuna sessione. Superata questa soglia, il loop comunicativo tra due agenti viene interrotto automaticamente. Il limite mira a evitare che uno scambio continuo saturi il flusso di lavoro e renda meno gestibile la collaborazione tra sessioni.

FAQ

Quale versione introduce i messaggi tra agenti?

Sì, la funzione è inclusa nella versione 2.1.224 di Claude Code e permette alle sessioni collegate allo stesso progetto di comunicare tramite testo.

Claude Code condivide file tra sessioni?

No, il sistema trasmette soltanto messaggi testuali. File, conversazioni complete e permessi non vengono condivisi attraverso questo canale di comunicazione.

Su quali sistemi funziona la novità?

Sì, la compatibilità attuale riguarda macOS e Linux. Windows non è supportato, così come i provider cloud AWS, Google e Microsoft.

Gli agenti possono eseguire azioni autonomamente?

No, Claude Code non può compiere azioni al posto dell’utente tramite i messaggi tra sessioni. Per ogni operazione resta necessario il permesso dell’utente.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui TecnoAndroid.