20 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Lufthansa, decollato il primo volo con il Wi-Fi satellitare Starlink

La notizia in sintesi Lufthansa ha avviato il primo volo con wi-fi Starlink .

ha avviato il primo volo con wi-fi . L’ Airbus A320neo è partito da Francoforte diretto a Roma .

è partito da diretto a . Il sistema è stato attivato in volo dal ceo Jens Ritter .

. Il gruppo punta a circa 850 aeromobili connessi entro il 2029.

Lufthansa inaugura Starlink sul volo Francoforte-Roma

Lufthansa ha effettuato oggi il suo primo volo con il nuovo servizio wi-fi ad alta velocità basato sulla tecnologia Starlink. L’esordio è avvenuto sul volo LH234, operato con un Airbus A320neo decollato alle 12.15 da Francoforte e diretto a Roma, secondo quanto comunicato dal gruppo e riportato da ANSA.

Il collegamento rappresenta il primo passo dell’estensione della connettività satellitare nella flotta dell’aviolinea tedesca. A bordo c’era il ceo di Lufthansa Airlines, Jens Ritter, che ha attivato il sistema quando l’aereo si trovava a 10mila metri di quota.

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La scelta punta a offrire ai passeggeri internet veloce dall’inizio alla fine del viaggio, sia sulle rotte di corto raggio sia su quelle a lungo raggio. Per Lufthansa, la disponibilità di connessione durante il volo è parte di un investimento più ampio su aeromobili, servizi e tecnologie di bordo.

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Il primo collegamento operativo assume quindi un valore concreto oltre che simbolico: consente al gruppo di verificare sul servizio di linea l’integrazione della tecnologia Starlink. Il volo verso Roma è stato scelto come apripista per una progressiva diffusione della connettività sugli altri velivoli.

Il piano di estensione nella flotta del gruppo

La nota di Lufthansa indica che, entro la fine dell’anno, fino a dieci ulteriori aeromobili della famiglia A320 saranno dotati del nuovo servizio internet ad alta velocità. I velivoli saranno operati da Lufthansa e da Lufthansa City Airlines, società del medesimo gruppo.

L’obiettivo annunciato è più ampio: anche altre compagnie aeree appartenenti al gruppo Lufthansa dovrebbero ricevere presto questa tecnologia. La pianificazione prevede che entro il 2029 circa 850 aeromobili delle diverse compagnie del gruppo siano equipaggiati con Starlink.

Il dato segnala una strategia industriale orientata a rendere la connettività un elemento diffuso dell’esperienza di viaggio, non un servizio circoscritto a una sola tratta o a un singolo modello. La fase iniziale sugli A320 consente di avviare il programma su aerei impiegati nei collegamenti europei.

Nella comunicazione diffusa dal gruppo, Jens Ritter ha collegato l’iniziativa agli investimenti destinati ai passeggeri. “Stiamo investendo più che mai nei nostri passeggeri: in nuovi aeromobili, nuovi servizi, una maggiore scelta a bordo e, naturalmente, in tecnologie innovative e all’avanguardia”, ha spiegato il ceo.

“Grazie a Starlink, offriremo la connettività più veloce dal decollo all’atterraggio, sorvolando oceani e deserti, sia sulle tratte a corto che su quelle a lungo raggio”, ha aggiunto Ritter. Il comunicato è stato inviato tramite il wi-fi dell’aereo, quando il velivolo era a un’altitudine di 12mila metri.

Questo elemento conferma che il sistema era effettivamente attivo durante il volo inaugurale. La nota non fornisce ulteriori dettagli sulle modalità commerciali del servizio o sulle condizioni di accesso per i viaggiatori.

La connettività diventa un obiettivo operativo

Il primo volo LH234 apre una fase di implementazione che, secondo il piano reso noto da Lufthansa, proseguirà nei prossimi anni. Il passaggio da un singolo Airbus A320neo a circa 850 aeromobili entro il 2029 mostra la dimensione prevista per il progetto.

La conseguenza più rilevante riguarda l’uniformità dell’offerta: il gruppo intende portare la connessione ad alta velocità su compagnie e rotte differenti. L’effettiva estensione dipenderà dall’avanzamento del programma annunciato.

Per ora, il collegamento tra Francoforte e Roma resta il primo volo della flotta Lufthansa a disporre della tecnologia Starlink.

FAQ

Qual è stato il primo volo Lufthansa con Starlink?

Sì, il primo volo è stato l’LH234, un Airbus A320neo partito da Francoforte e diretto a Roma.

Quando è decollato il volo LH234?

Sì, il volo LH234 è decollato alle 12.15, come indicato nella nota del gruppo Lufthansa.

Chi ha attivato il wi-fi Starlink a bordo?

Sì, il sistema è stato attivato dal ceo di Lufthansa Airlines, Jens Ritter, a 10mila metri di altitudine.

Quanti aerei saranno connessi entro fine anno?

Sì, fino a dieci ulteriori velivoli della famiglia A320 dovrebbero ricevere il servizio entro la fine dell’anno.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Agenzia ANSA.