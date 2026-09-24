24 Settembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Trump respinge all’Onu un coordinamento globale sull’intelligenza artificiale

La notizia in sintesi Donald Trump respinge una governance globale sull’intelligenza artificiale.

respinge una governance globale sull’intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti rivendicano il primato tecnologico nella competizione con la Cina.

I vertici AI chiedono standard internazionali e segnalazioni rapide degli incidenti.

Ventidue Paesi sostengono supervisione e controllo umano sulle tecnologie AI.

Trump respinge la governance globale sull’intelligenza artificiale

Donald Trump ha riaffermato alle Nazioni Unite la centralità degli Stati Uniti nella corsa all’intelligenza artificiale, respingendo la creazione di un organismo globale che ne governi lo sviluppo. Nel suo intervento, il presidente americano ha sostenuto che nuove regole internazionali potrebbero frenare l’innovazione statunitense e favorire la Cina, alla vigilia degli incontri alla Casa Bianca con Xi Jinping, nei quali l’AI può assumere rilievo. La posizione di Washington contrasta con le richieste avanzate nello stesso consesso dai vertici di OpenAI, Anthropic e Hugging Face, che chiedono standard condivisi, controlli umani e comunicazioni rapide degli incidenti per gestire rischi potenzialmente globali.

Lo scontro tra competizione tecnologica e sicurezza condivisa

Trump ha rifiutato “qualsiasi tentativo di costruire un piano globale per controllare” l’AI, presentando la competizione con la Cina come ragione per non rallentare lo sviluppo. Ha anche proposto di sostituire nei documenti statunitensi l’espressione “intelligenza artificiale” con “superintelligenza”, sostenendo che la tecnologia non sia finta e definendo infondate le preoccupazioni sulle sue capacità potenzialmente pericolose. La linea è stata ribadita dal consigliere tecnologico della Casa Bianca Michael Kratsios, contrario sia a una pausa sia a nuove strutture di governance globale.

A margine dell’Assemblea Generale, 22 Paesi hanno invece sottoscritto una dichiarazione che chiede direzione, supervisione e controllo umani, prospettando un sistema di vigilanza internazionale. Per il presidente finlandese Alexander Stubb, linee guida di sicurezza rispondono agli interessi sia cinesi sia americani. Sam Altman ha chiesto standard nazionali e internazionali per valutare capacità, rischi, garanzie e supervisione; Dario Amodei e Clement Delangue hanno invocato standard più severi, monitoraggio e divulgazione degli incidenti. Altman ha inoltre sollecitato protocolli veloci di segnalazione e classificazione, affinché i Paesi imparino dai fallimenti prima che diventino catastrofi.

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Le conseguenze per le future regole dell’AI

Il confronto sposta il nodo dalla sola velocità dell’innovazione a chi definirà criteri verificabili di sicurezza e trasparenza. Le richieste delle aziende puntano a linguaggio comune, confrontabilità delle prove e protocolli che consentano di apprendere dai fallimenti. Il rifiuto statunitense di una nuova governance globale rende più difficile trasformare quelle proposte in regole condivise, mentre la competizione con la Cina resta il parametro dichiarato da Trump.

FAQ

Quale termine propone Trump per l’AI?

Il presidente propone “superintelligenza” nei documenti degli Stati Uniti, perché considera il termine artificiale impreciso e la tecnologia realmente straordinaria.

Cosa chiedono OpenAI, Anthropic e Hugging Face?

Sam Altman, Dario Amodei e Clement Delangue sollecitano standard comuni, valutazioni dei rischi, supervisione umana, monitoraggio e disclosure degli incidenti.

Cosa afferma la dichiarazione dei 22 Paesi?

La dichiarazione afferma che l’intelligenza artificiale deve restare sotto direzione, supervisione e controllo umani e propone una vigilanza globale.

Cosa propone Altman per gli incidenti AI?

Altman chiede protocolli rapidi di segnalazione, classificazione e comunicazione, così i Paesi possano imparare dai fallimenti prima di catastrofi.

Quali fonti hanno sostenuto l’analisi?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, insieme ad altre fonti giornalistiche qualificate e specializzate.