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Altman e i vertici dell’IA al Consiglio di Sicurezza Onu: «Rischi per l’umanità»

24 Settembre 2026

24 Settembre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Altman e i vertici dell’IA al Consiglio di Sicurezza Onu: «Rischi per l’umanità»

La notizia in sintesi

  • Il Consiglio di Sicurezza ONU affronta i rischi dell’intelligenza artificiale.
  • Sam Altman e Dario Amodei chiedono regole internazionali condivise.
  • Cyberattacchi, armi biologiche e perdita di controllo sono le principali minacce.
  • La Francia sollecita una governance capace di seguire la tecnologia.

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L’AI davanti al Consiglio di Sicurezza ONU

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, riunito al Palazzo di Vetro di New York su iniziativa della Francia, ha ascoltato per la prima volta i vertici delle maggiori aziende dell’intelligenza artificiale sui rischi per pace e sicurezza internazionale. Durante la presidenza francese di turno, il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot ha guidato il confronto tra i quindici membri, diplomatici ed esperti. Sam Altman, CEO di OpenAI, è intervenuto in presenza; in video Dario Amodei di Anthropic, Clément Delangue di Hugging Face e il pioniere Yoshua Bengio.

Il nodo è governare sistemi sempre più potenti e autonomi, capaci di ampliare conoscenza e creatività ma anche di superare controlli, istituzioni e capacità di intervento umano.

I rischi indicati dai protagonisti tecnologici

Sam Altman ha descritto un bivio: l’intelligenza artificiale può favorire un nuovo sviluppo di creatività e scoperta, ma può anche produrre sconvolgimenti paragonabili a quelli della rivoluzione industriale. Il capo di OpenAI ha chiesto di evitare sia l’ottimismo cieco sia scenari apocalittici, insistendo sulla necessità di standard comuni per valutare capacità, rischi e sistemi di sicurezza. “Questo momento richiede estrema attenzione”, ha affermato, ribadendo che nessuno dovrebbe sviluppare modelli senza poter garantire il mantenimento del controllo umano.

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Dario Amodei ha posto l’accento sull’impiego dei modelli per facilitare la creazione di armi biologiche e sulla perdita di controllo quando le capacità dei sistemi crescono più rapidamente degli strumenti per governarli. Per il CEO di Anthropic servono test globali sui modelli più avanzati, ispettori, trasparenza, verifiche internazionali e notifiche degli abusi. Clément Delangue ha richiamato il fronte dei cyberattacchi: Hugging Face è stata colpita attraverso tecnologie AI, ma la stessa AI ha contribuito alla difesa. Yoshua Bengio ha inoltre avvertito che la corsa aziendale verso sistemi più potenti deriva da scelte e non da una necessità inevitabile.

Regole globali e competizione geopolitica

Il confronto ONU mette in evidenza una conseguenza concreta: la sicurezza dell’AI non riguarda più soltanto le aziende tecnologiche, ma entra nella cooperazione tra Stati. Altman ha ricordato che OpenAI ha già rallentato unilateralmente alcuni sviluppi e potrebbe farlo ancora. Sullo sfondo resta la competizione con la Cina, richiamata anche nel dibattito statunitense sostenuto dalla Casa Bianca di Donald Trump, mentre le richieste di controlli condivisi puntano a evitare regole frammentate.

FAQ

Chi ha presieduto la riunione ONU?

Jean-Noël Barrot, ministro degli Esteri francese, ha presieduto l’incontro convocato dalla Francia, presidente di turno del Consiglio di Sicurezza.

Quali aziende hanno partecipato al confronto?

OpenAI, Anthropic e Hugging Face hanno partecipato con i rispettivi amministratori delegati, presenti in aula o collegati da remoto.

Quali rischi preoccupano maggiormente?

Armi biologiche, cyberattacchi, concentrazione del potere e perdita del controllo umano sui sistemi avanzati sono i pericoli indicati durante il confronto.

Cosa propone Anthropic per la sicurezza?

Standard globali di test, verifiche internazionali, maggiore trasparenza e notifiche degli abusi possono limitare minacce capaci di colpire la sicurezza mondiale.

Quali fonti sono state analizzate?

Le informazioni derivano da un esame incrociato di fonti stampa ufficiali, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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