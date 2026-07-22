22 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Claude Code per Mac ora interagisce con il simulatore iOS in beta

La notizia in sintesi

Anthropic introduce il simulatore iOS in Claude Code Desktop per Mac.

introduce il simulatore iOS in Claude Code Desktop per Mac. L’assistente può installare, avviare e verificare app nel simulatore.

La funzione richiede Xcode, macOS e sessioni esclusivamente locali.

Gli screenshot acquisiti vengono inviati e conservati da Anthropic.

Riassunto generato con AI

Claude Code dialoga con il simulatore iOS

Anthropic ha reso disponibile in beta pubblica l’integrazione tra Claude Code e il simulatore iOS di Apple nella versione desktop per Mac. Da ieri, gli sviluppatori che usano Claude Desktop possono chiedere all’assistente di compilare, avviare e verificare un’app direttamente in un riquadro affiancato alla conversazione.

La novità riguarda le attività di sviluppo e test su dispositivi virtuali iOS: il codice viene eseguito dal vivo, mentre l’assistente installa l’app, la apre e naviga tra le schermate per controllare gli effetti delle modifiche. L’obiettivo è ridurre il passaggio manuale tra scrittura del codice, compilazione e verifica dell’interfaccia.

Il riquadro rimane interattivo anche per l’utente, che può toccare lo schermo simulato, trascinare elementi, usare i tasti hardware, ruotare il dispositivo e salvare screenshot o registrazioni. Una sessione può gestire fino a quattro dispositivi in parallelo.

L’integrazione è riservata ai piani Pro, Max e Team. Il funzionamento è limitato alle sessioni locali, perché quelle cloud o via SSH non possono raggiungere i simulatori presenti sul Mac dell’utente.

Test diretti senza controllo del monitor

Il meccanismo scelto da Anthropic non utilizza la modalità computer use nella versione desktop: il riquadro controlla direttamente il simulatore, senza muovere il puntatore sul monitor come farebbe un utente. Per questo non sono richiesti i permessi macOS per Accessibilità e Registrazione dello schermo.

La distinzione è rilevante sotto il profilo operativo: Claude non prende il controllo delle altre finestre e non necessita di catturare l’intero schermo per interagire con l’app in test. Dalla riga di comando, invece, Claude continua a passare dalla modalità computer use, con il controllo del simulatore visibile sullo schermo.

La documentazione indica come esempio la creazione di un’app e l’esecuzione nel simulatore per verificare il percorso di onboarding. L’assistente può quindi ripetere il ciclo di installazione, avvio, navigazione, correzione e nuovo test fino a quando il risultato risponde alla richiesta.

I requisiti tecnici restano legati all’ecosistema Apple. Occorrono Claude Desktop 1.24012.0 o successivo, un Mac e Xcode con la piattaforma iOS installata, che mette a disposizione i dispositivi virtuali.

Il primo utilizzo di ogni simulatore richiede un consenso esplicito, valido una sola volta per dispositivo. Gli amministratori di Claude Code possono inoltre disattivare completamente gli strumenti del simulatore tramite un’impostazione gestita.

La funzione porta il controllo dell’interfaccia nel flusso di sviluppo assistito, ma non elimina la necessità di definire un ambiente locale configurato correttamente. La sua utilità dipende quindi dalla disponibilità del simulatore iOS e dall’uso della versione desktop su macOS.

Privacy e limiti operativi da valutare

Il punto più sensibile riguarda gli screenshot: quelli acquisiti da Claude sul dispositivo simulato vengono inviati a Anthropic e conservati secondo le normali impostazioni della conversazione. L’azienda raccomanda pertanto di non accedere con account reali alle app aperte su un simulatore usato dall’assistente.

Questa avvertenza sposta l’attenzione dalla sola automazione alla gestione dei dati visualizzati durante i test. Per gli sviluppatori, il vantaggio della verifica automatizzata resta legato alla scelta di usare ambienti e credenziali non reali.

La beta pubblica definisce inoltre un confine preciso: il simulatore è raggiungibile solo localmente, non dalle sessioni remote. L’evoluzione della funzione dipenderà quindi dalla compatibilità tra gli strumenti di sviluppo installati sul Mac e le politiche di accesso stabilite dall’organizzazione.

FAQ

Chi può usare l’integrazione con il simulatore?

Sì, l’accesso è disponibile per gli utenti dei piani Pro, Max e Team di Claude Code.

Quale versione di Claude Desktop serve?

Sì, è richiesta Claude Desktop nella versione 1.24012.0 o successiva installata su Mac.

Servono autorizzazioni macOS per usare il riquadro?

No, il controllo diretto del simulatore non richiede i permessi macOS di Accessibilità e Registrazione dello schermo.

Gli screenshot del simulatore restano sul Mac?

No, gli screenshot acquisiti da Claude vengono inviati ad Anthropic e conservati secondo le impostazioni della conversazione.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.