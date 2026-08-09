9 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Anthropic attiverà la modalità auto di Claude Code dal 14 agosto 2026.

attiverà la modalità auto di dal 14 agosto 2026. Il classificatore automatico blocca comandi irreversibili, distruttivi o fuori dai limiti previsti.

Nei test interni, la modalità auto ha fermato l’89% delle azioni pericolose.

Restano rischi legati al prompt injection e ai pacchetti software di terze parti.

Riassunto generato con AI

Anthropic cambia la sicurezza di Claude Code

Anthropic renderà predefinita la modalità auto di Claude Code dal 14 agosto 2026, modificando il sistema di autorizzazione per gli utenti dei piani Pro, Max e Team. La novità riguarda lo strumento di coding basato sull’intelligenza artificiale e punta a ridurre le richieste ripetute di conferma durante l’esecuzione dei comandi.

Invece dell’approvazione manuale a ogni passaggio, un classificatore valuterà in tempo reale se una chiamata a strumenti esterni sia troppo rischiosa, irreversibile o distruttiva. L’obiettivo dichiarato è contrastare la confirmation fatigue, cioè la perdita di attenzione che può portare gli utenti ad accettare automaticamente operazioni potenzialmente dannose.

Secondo quanto riportato da Anthropic, la modalità automatica non elimina il controllo umano: quando blocca un’azione, Claude Code può cercare un’alternativa più sicura oppure chiedere l’autorizzazione dell’utente. Dopo blocchi ripetuti, la sessione torna alla modalità di approvazione manuale.

I test sulla conferma umana e sui comandi rischiosi

Il cambio di impostazione si fonda su dati interni raccolti da Anthropic su 1.053 tester paganti. Durante ciascuna sessione, a metà del percorso, un ordinario prompt di autorizzazione veniva sostituito con un comando chiaramente pericoloso, registrando la scelta dell’utente.

Solo il 13,6% dei partecipanti ha rifiutato l’azione dannosa, mentre la modalità auto avrebbe bloccato l’89% degli stessi comandi. Dopo cinquanta prompt consecutivi, la capacità degli utenti di intercettare il rischio sarebbe scesa a circa il 5%, un dato che rafforza la tesi della stanchezza da conferma.

Il margine residuo resta però rilevante: nell’11% dei casi la modalità automatica non sarebbe intervenuta. Per questo Anthropic continua a raccomandare una revisione umana per le modifiche destinate agli ambienti di produzione, soprattutto quando gli agenti possono accedere a dati o strumenti capaci di produrre conseguenze reali.

Un ulteriore test, commissionato a Trajectory Labs, ha esaminato 72 scenari nascosti di prompt injection indiretto, per 720 tentativi complessivi, sulle versioni pubbliche più recenti di Claude Code e Codex disponibili al 17 luglio 2026. Nessun attacco è riuscito contro Claude Fable 5, Opus 5 o Sonnet 5 in modalità auto.

Il risultato va letto come un segnale positivo, non come una garanzia assoluta: istruzioni malevole nascoste in file, pagine web o dipendenze software possono infatti deviare il comportamento di un agente senza apparire subito distruttive.

Il limite resta nelle dipendenze software

Il principale nodo futuro riguarda i pacchetti di terze parti che sembrano legittimi ma includono istruzioni per scaricare o eseguire componenti progettati per sottrarre dati sensibili. In questi casi, il comando può non apparire pericoloso al momento dell’esecuzione.

La modalità auto rappresenta quindi un filtro aggiuntivo, non una protezione autosufficiente. La conseguenza pratica indicata dalla lettura prudente dei test è limitare a monte gli accessi dell’agente AI a dati e strumenti critici, riducendo la superficie d’attacco anche quando il classificatore non riconosce l’inganno.

FAQ

Quando diventa predefinita la modalità auto?

Sì, la modalità auto diventerà l’impostazione predefinita nelle nuove sessioni di Claude Code dal 14 agosto 2026.

Quali piani Claude Code sono coinvolti?

Sì, il cambiamento riguarda gli utenti dei piani Pro, Max e Team di Claude Code, salvo configurazioni già impostate manualmente.

Quanto blocca la modalità auto nei test?

Sì, nei dati diffusi da Anthropic, la modalità auto ha bloccato l’89% delle azioni pericolose sottoposte agli stessi tester.

La modalità automatica elimina ogni rischio?

No, nell’11% dei casi analizzati il sistema non sarebbe intervenuto e Anthropic raccomanda la revisione umana per modifiche in produzione.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Cryptonomist.