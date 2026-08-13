13 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Anthropic unifica le sessioni di Claude Cowork nella sidebar di Chrome .

unifica le sessioni di nella sidebar di . Chat, skill e connettori diventano disponibili tra browser, desktop, web e mobile.

La funzione è già disponibile per i piani Team e Max.

Restano rischi di prompt injection e limiti nell’accesso ai file locali.

( Riassunto generato con AI)

Claude Cowork unifica browser e applicazioni

Anthropic ha aggiornato Claude in Chrome, trasformando nelle ultime ore il pannello laterale del browser in una sessione completa di Claude Cowork. La novità riguarda gli utenti che lavorano su Google Chrome: una conversazione avviata nella sidebar entra ora nella cronologia dell’account e può essere ripresa su desktop, web o dispositivi mobili.

L’obiettivo è ridurre la frammentazione tra browser e applicazioni, soprattutto nei flussi di lavoro composti da più passaggi e strumenti. Le sessioni non sono più legate al singolo dispositivo, ma all’account dell’utente: questo consente di mantenere contesto, istruzioni e avanzamento delle attività senza dover ricominciare da zero.

La disponibilità è immediata per i piani Team e Max, mentre il piano Pro riceverà l’aggiornamento nelle prossime settimane. Per gli account Enterprise, invece, Claude in Chrome resta disattivato per impostazione predefinita e richiede l’intervento degli amministratori.

Skill, connettori e lavoro tra più ambienti

Il cambiamento centrale è l’integrazione delle stesse skill, dei connettori e della cronologia già configurati in Claude Cowork. Un’attività iniziata in una scheda di Chrome può quindi proseguire sul computer, dove è possibile aggiungere file locali non accessibili dall’estensione del browser.

L’esempio indicato da Anthropic riguarda la raccolta di importi e scadenze da portali di fornitori: l’agente può leggere le fatture nelle varie schede, navigare nei siti autenticati e compilare un foglio di calcolo. Il lavoro può poi essere completato nell’app desktop, integrando documenti presenti sul dispositivo o dati precedenti.

Il valore operativo riguarda soprattutto dashboard interne, sistemi legacy e portali privi di connettori nativi. Per questi strumenti, l’agente può cliccare sui link, digitare testo e compilare moduli usando i login già attivi, se autorizzato dall’utente.

Restano però limiti tecnici chiari: l’estensione funziona solo su Chrome, non sugli altri browser basati su Chromium né sui dispositivi mobili. L’accesso ai file del computer continua inoltre a richiedere l’applicazione desktop.

Sicurezza e controlli diventano decisivi

L’ampliamento delle capacità agentiche aumenta anche la superficie di rischio, in particolare per gli attacchi di prompt injection: istruzioni nascoste nelle pagine o nei documenti che il modello potrebbe interpretare come comandi. Anthropic riconosce che il rischio non viene eliminato e consiglia di iniziare da siti affidabili.

Con l’approvazione automatica, un controllo separato verifica la coerenza tra le azioni di Claude e la richiesta iniziale. Acquisti e condivisione di dati personali richiedono comunque una conferma esplicita; nelle organizzazioni Enterprise gli amministratori possono limitare l’uso a domini approvati.

La conseguenza pratica è che l’automazione può accelerare attività amministrative, ma richiede policy preventive sui portali accessibili. Anche Luca Colantuoni ha evidenziato come il rischio di istruzioni malevole resti connaturato agli agenti capaci di agire sul web.

FAQ

Cos’è cambiato in Claude per Chrome?

Sì, la sidebar usa ora la stessa sessione di Claude Cowork disponibile su desktop, web e mobile, sincronizzando conversazioni e contesto dell’account.

Chi può usare subito la nuova sidebar?

Sì, l’aggiornamento è disponibile subito per gli abbonati ai piani Team e Max; gli utenti Pro lo riceveranno nelle prossime settimane.

Claude in Chrome può leggere file locali?

No, l’estensione non accede ai file salvati sul computer. Per aggiungere documenti locali è necessario riprendere la sessione nell’app desktop.

Quali azioni richiedono conferma dell’utente?

Sì, acquisti e condivisione di dati personali richiedono sempre una conferma esplicita, anche quando è attiva l’approvazione automatica per altre operazioni.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Hardware Upgrade, Tom’s Hardware e punto-informatico.it.