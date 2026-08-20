20 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Marvell, accordo ampliato con Google sui chip AI: il titolo balza in Borsa

La notizia in sintesi Google potrà acquistare fino a 12,2 miliardi di dollari di azioni Marvell Technology .

potrà acquistare fino a 12,2 miliardi di dollari di azioni . L’intesa amplia la collaborazione sui chip personalizzati per l’intelligenza artificiale.

Il mercato ha premiato Marvell con una seduta volatile e un forte rialzo.

con una seduta volatile e un forte rialzo. I warrant sono legati a obiettivi di acquisto fino all’esercizio fiscale 2033.

Google rafforza l’intesa con Marvell sui chip AI

Google e Marvell Technology hanno ampliato negli Stati Uniti la loro partnership sui semiconduttori personalizzati per l’intelligenza artificiale: un accordo che consente al gruppo tecnologico di acquistare fino a 12,2 miliardi di dollari di azioni del produttore di chip. La notizia, emersa il 19 agosto 2026 dai documenti societari, ha sostenuto il titolo Marvell in una seduta caratterizzata da forte volatilità. L’operazione risponde alla crescente necessità di capacità di calcolo per carichi AI, in particolare nell’inferenza.

L’intesa prevede la possibilità per Google di acquistare fino a 58.970.907 azioni Marvell a 206,58 dollari ciascuna. I warrant sono collegati a target di acquisto da raggiungere entro l’esercizio fiscale 2033. Il mercato interpreta l’accordo come un rafforzamento della posizione di Marvell nella filiera dell’hardware destinato all’AI.

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Warrant e infrastruttura: cosa comprende l’accordo

L’accordo esteso riguarda prodotti collegati all’ecosistema delle Tensor Processing Unit, o TPU, sviluppate da Google. Tra le tecnologie citate figurano acceleratori per l’inferenza AI, controller di storage e controller per interfacce di rete. Si tratta di componenti che servono a sostenere l’elaborazione e il trasferimento dei dati nei sistemi di intelligenza artificiale su larga scala.

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La collaborazione si inserisce nella strategia delle grandi piattaforme tecnologiche di sviluppare silicio proprietario, cercando alternative meno costose o più mirate rispetto alle GPU di Nvidia. Anche Amazon, Meta e Microsoft stanno lavorando su chip per carichi AI. Per oltre un decennio, Google ha collaborato soprattutto con Broadcom per i chip custom, una relazione ampliata anche ad aprile.

Per Marvell, l’operazione non equivale soltanto a un potenziale investimento azionario: lega l’eventuale partecipazione di Google a volumi e obiettivi commerciali nel tempo. La società ha inoltre presentato prodotti per l’infrastruttura di memoria AI, inclusi storage per server, espansione della memoria CXL e memoria condivisa ottica per carichi di inferenza. Il quadro conferma che la competizione si sta spostando dall’acquisto di singoli chip alla costruzione di ecosistemi integrati.

Il mercato resta diviso tra rimbalzo e volatilità

Le azioni Marvell hanno chiuso a 234,33 dollari dopo aver oscillato tra 228,21 e 245,44 dollari, recuperando dopo il calo della seduta precedente. L’analisi tecnica riportata da The Cryptonomist descrive un quadro giornaliero ancora neutrale, nonostante segnali più costruttivi sui timeframe orari. Il livello di 235,99 dollari viene indicato come pivot giornaliero, mentre l’area 243,48-243,78 dollari rappresenta una prima resistenza.

La conseguenza più rilevante riguarda la durata dell’impegno: i target fino al 2033 rendono la partnership un riferimento pluriennale per la domanda di infrastrutture AI. Resta però alta la volatilità, con un supporto tecnico segnalato a 226,55 dollari. Il valore strategico dell’intesa dipenderà quindi dall’effettiva realizzazione degli acquisti previsti e dalla capacità di Marvell di trasformare la domanda AI in ricavi ricorrenti.

FAQ

Quanto vale l’accordo tra Google e Marvell?

Sì, l’operazione consente a Google di acquistare fino a 12,2 miliardi di dollari in azioni Marvell, attraverso warrant legati a obiettivi commerciali.

Quante azioni Marvell può acquistare Google?

Sì, Google può acquistare fino a 58.970.907 azioni di Marvell al prezzo di 206,58 dollari per azione.

Fino a quando valgono gli obiettivi dell’intesa?

Sì, i target di acquisto che regolano i warrant sono fissati fino all’esercizio fiscale 2033, secondo il deposito societario citato.

Quali prodotti AI include la collaborazione?

Sì, l’accordo include acceleratori di inferenza AI, controller di storage e di rete connessi all’ecosistema TPU di Google.

Quali fonti hanno verificato questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CNBC e The Cryptonomist.