Laguna S2.1, Inkling e Kimi K3 rilanciano i modelli open

2 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Thinking Machines debutta con Inkling, modello multimodale open-weight.

debutta con Inkling, modello multimodale open-weight. Poolside aggiorna Laguna-S-2.1 e punta su trasparenza e licenze aperte.

aggiorna Laguna-S-2.1 e punta su trasparenza e licenze aperte. I laboratori cinesi accelerano con Kimi K3 , Tencent, DeepSeek e Meituan.

, Tencent, DeepSeek e Meituan. La competizione nei modelli aperti sfida le attese sulla concentrazione del settore.

( Riassunto generato con AI)

Modelli aperti, una concorrenza sempre più ampia

Il mercato dei modelli di intelligenza artificiale aperti continua ad allargarsi: Thinking Machines, Poolside, Tencent, DeepSeek, Moonshot AI e altri laboratori hanno presentato o aggiornato modelli di grandi dimensioni nel riepilogo pubblicato il 2 agosto 2026 da Florian Brand e Nathan Lambert per Interconnects AI. Il dato centrale è la crescita del numero di organizzazioni che investono nello sviluppo di sistemi avanzati e ne rilasciano pesi o componenti con modalità aperte.

Secondo l’analisi, la previsione di un’imminente concentrazione del comparto viene messa alla prova da una realtà diversa: addestrare modelli resta un’attività da centinaia di milioni o miliardi di dollari, ma la domanda di token e di capacità d’inferenza continua a sostenere nuovi operatori. L’apertura diventa quindi una leva per fine-tuning, distribuzione e servizi commerciali.

Thinking Machines, nata nel febbraio 2025, rappresenta uno degli esempi citati: il suo servizio di fine-tuning Tinker genererebbe centinaia di milioni di dollari di ricavi annuali e accompagna il rilascio di modelli open-weight negli Stati Uniti.

Inkling, Laguna e Kimi: le novità principali

Il debutto di Thinking Machines è Inkling, un modello MoE multimodale da 975 miliardi di parametri, con 41 miliardi attivi, capace di ricevere testo, immagini e audio e produrre testo. È disponibile anche una versione da 276 miliardi di parametri, con 12 miliardi attivi, descritta come competitiva nella propria fascia dimensionale. Il progetto è presentato soprattutto come base per il fine-tuning attraverso Tinker.

Poolside aggiorna invece Laguna-S-2.1, modello MoE da 118 miliardi di parametri e 8 miliardi attivi, pre-addestrato e post-addestrato nuovamente per funzionare su DGX Spark. La società adotta la licenza OpenMDW, definita simile ad Apache 2.0 ma con una base legale più adatta ai modelli AI, e pubblica le traiettorie di valutazione: un elemento di trasparenza rilevante per una release aperta.

Tra i gruppi cinesi, Tencent passa ad Apache 2.0 per Hy3, un MoE da 295 miliardi di parametri e 21 miliardi attivi, superando la licenza personalizzata e più restrittiva della versione precedente. DeepSeek aggiorna V4-Flash-0731, mentre Meituan presenta LongCat-2.0, un MoE da 1.600 miliardi di parametri addestrato interamente su acceleratori Ascend 910.

Il rilascio più rilevante per scala è Kimi K3 di Moonshot AI, distribuito con licenza non commerciale. Per offrire inferenza o fine-tuning, i fornitori devono quindi sottoscrivere un accordo commerciale: una scelta che distingue il modello dalle licenze pienamente permissive e può incidere sulla sua diffusione internazionale.

Licenze e infrastrutture determinano il prossimo confronto

La differenza non riguarda soltanto benchmark e numero di parametri. Le licenze di Kimi K3, OpenMDW e Apache 2.0 definiscono condizioni diverse per l’uso commerciale, mentre l’addestramento di LongCat-2.0 su chip cinesi segnala un’evoluzione delle infrastrutture disponibili. Kevin Xu e Graham Webster osservano che gli accordi commerciali richiesti da Moonshot AI potrebbero rendere più immediatamente applicabili eventuali strumenti governativi statunitensi verso aziende che operano con società AI cinesi.

Il confronto futuro si giocherà quindi sulla capacità di trasformare modelli aperti in servizi sostenibili, senza separare prestazioni, accesso ai token e vincoli contrattuali.

FAQ

Che cos’è Inkling di Thinking Machines?

Sì, Inkling è un modello MoE multimodale da 975B-A41B che accetta testo, immagini e audio come input e genera testo.

Quale licenza usa Laguna-S-2.1?

Sì, Laguna-S-2.1 usa la licenza OpenMDW, descritta come simile ad Apache 2.0 con maggiore supporto legale specifico per i modelli AI.

Perché Tencent ha cambiato licenza per Hy3?

Sì, Tencent ha scelto Apache 2.0 per Hy3, sostituendo la licenza personalizzata e più restrittiva adottata per il precedente modello.

Kimi K3 può essere usato commercialmente?

Sì, Kimi K3 richiede un accordo commerciale per fornitori di inferenza e fine-tuning, poiché è stato rilasciato con licenza non commerciale.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Interconnects AI.