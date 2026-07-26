26 Luglio 2026

Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / OpenAI rafforza su ChatGPT le tutele per gli utenti minorenni

La notizia in sintesi

OpenAI amplia le protezioni per adolescenti su ChatGPT .

amplia le protezioni per adolescenti su . Un sistema stimerà l’età e adatterà automaticamente l’esperienza agli under 18.

I genitori potranno bloccare accessi e ricevere avvisi su situazioni ad alto rischio.

Arrivano anche strumenti interattivi per studio, matematica e scienze.

Riassunto generato con AI

OpenAI rafforza la tutela degli adolescenti

OpenAI ha annunciato nuove misure per proteggere gli adolescenti che usano ChatGPT, intervenendo su un tema al centro del confronto fra governi, istituzioni internazionali e Unione europea. L’aggiornamento, pubblicato dalla società sul blog ufficiale e riportato da Blitz Quotidiano, riguarda in particolare gli utenti con meno di 18 anni e punta a rendere l’accesso al chatbot più adatto alla loro età. La novità principale è un sistema di stima anagrafica che, quando rileva un possibile utente minorenne, attiva automaticamente un’esperienza pensata per la fascia adolescenziale.

Secondo OpenAI, gli adolescenti rappresentano la prima generazione cresciuta insieme all’intelligenza artificiale. La società afferma che quasi nove giovani su dieci che utilizzano ChatGPT vi accedono nell’arco di una settimana, evidenziando quanto il servizio sia già presente nelle abitudini digitali di questa fascia d’età. L’obiettivo dichiarato non è limitare in modo indiscriminato l’uso della tecnologia, ma accompagnarlo con protezioni specifiche.

“Gli adolescenti sono la prima generazione a crescere con l’IA: oggi quasi nove su dieci che utilizzano ChatGPT se ne servono nell’arco di una settimana. L’accesso deve essere accompagnato da misure di protezione pensate specificamente per loro”, spiega OpenAI. L’intervento lega quindi la diffusione dell’IA generativa alla necessità di strumenti calibrati per utenti più giovani.

Stima dell’età, pause e controlli familiari

Il sistema di stima dell’età introdotto da OpenAI dovrebbe riconoscere gli utenti sotto i 18 anni e attivare in automatico un’esperienza adattata agli adolescenti. La funzione è progettata per ridurre l’esposizione a “contenuti potenzialmente inappropriati”, senza che il testo diffuso dalla società specifichi nel dettaglio le modalità tecniche della valutazione. Il punto centrale dell’aggiornamento è dunque la personalizzazione della tutela in base all’età stimata dell’utente.

Tra le nuove funzioni figurano anche promemoria rivolti a chi trascorre molto tempo davanti al chatbot. Gli avvisi invitano a fare pause e a mantenere un rapporto più equilibrato con la tecnologia, con una logica simile a quella già adottata da piattaforme come Instagram e TikTok. La scelta indica che il tema non riguarda soltanto i contenuti visualizzati o prodotti, ma anche il tempo e le modalità di utilizzo dell’assistente conversazionale.

Sul fronte dei controlli parentali, genitori e tutori potranno impostare periodi di blocco dell’accesso a ChatGPT. Potranno inoltre disattivare la modalità voce, gestire l’uso della generazione di immagini e ricevere avvisi in presenza di situazioni considerate ad alto rischio. Tra queste rientrano eventuali segnali di autolesionismo, elemento che porta le nuove opzioni oltre la sola gestione tecnica dell’account.

Lo studio diventa un altro campo di intervento

L’aggiornamento di OpenAI include anche strumenti dedicati allo studio, con prompt specifici e funzioni interattive per matematica e scienze. La società riferisce che queste funzioni vengono utilizzate ogni settimana da circa 18 milioni di persone, su oltre 250 argomenti. Il dato mostra che l’impiego didattico è già una componente rilevante dell’uso di ChatGPT.

Le misure per adolescenti e gli strumenti educativi vengono presentati nello stesso aggiornamento, collegando l’espansione delle funzionalità alla necessità di una maggiore attenzione alle fasce più giovani. Resta centrale l’effettiva applicazione del sistema di stima dell’età, da cui dipende l’attivazione dell’esperienza adattata. Per le famiglie, la disponibilità di blocchi, limiti e avvisi aggiunge opzioni di supervisione diretta.

Il quadro delineato da OpenAI conferma che la protezione dei minori nell’IA generativa è ormai un tema operativo, oltre che istituzionale. Le nuove funzioni cercano di intervenire su contenuti, durata dell’uso, strumenti disponibili e possibili segnali di rischio.

FAQ

Quali utenti riguardano le nuove misure?

Sì, le nuove misure di OpenAI riguardano gli utenti di ChatGPT identificati dal sistema di stima dell’età come minori di 18 anni.

Come funziona la stima dell’età?

Sì, il sistema attiva automaticamente un’esperienza adattata agli adolescenti quando identifica un utente sotto i 18 anni, limitando contenuti potenzialmente inappropriati.

Quali controlli avranno i genitori?

Sì, i genitori potranno programmare blocchi di accesso, disattivare la voce, gestire la generazione di immagini e ricevere avvisi per situazioni ad alto rischio.

ChatGPT introdurrà pause durante l’uso?

Sì, OpenAI prevede promemoria per chi usa a lungo il chatbot, invitando a fare pause e a mantenere un rapporto equilibrato con la tecnologia.

Da quali fonti deriva questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Blitz Quotidiano.