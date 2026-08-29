29 Agosto 2026

/ Home/MOTORI/Cina, maxi-richiamo per le maniglie a scomparsa: coinvolte 4,3 milioni di auto

La notizia in sintesi Cina : richiamo record per oltre 4,3 milioni di auto con sistemi di apertura elettronici.

: richiamo record per oltre 4,3 milioni di auto con sistemi di apertura elettronici. Tesla è il costruttore più coinvolto, con circa 2,98 milioni di veicoli richiamati.

è il costruttore più coinvolto, con circa 2,98 milioni di veicoli richiamati. Il rischio riguarda l’apertura delle portiere dopo la perdita dell’alimentazione a bassa tensione.

Nuove regole cinesi dal 1° gennaio 2027 imporranno aperture meccaniche interne ed esterne.

Richiamo record in Cina per le maniglie elettroniche

La Cina ha disposto un richiamo automobilistico che coinvolge oltre 4,3 milioni di veicoli di nove costruttori, concentrato sui rischi legati alle maniglie a scomparsa e ai sistemi elettronici di apertura delle portiere. Il provvedimento riguarda soprattutto Tesla, interessata per circa 2,98 milioni di Model 3, Model Y, Model S e Model X.

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Nel richiamo figurano anche Geely, Dongfeng, Xiaomi, Chery, Beijing Automotive, FAW, Leapmotor e Xpeng. L’intervento punta a ridurre le difficoltà di uscita dall’abitacolo dopo un incidente, quando l’alimentazione elettrica del veicolo può venire meno.

Il nodo è la sicurezza: se un urto interrompe la bassa tensione, il comando elettrico della portiera può smettere di funzionare. Occupanti e soccorritori devono allora individuare e utilizzare lo sblocco meccanico di emergenza, che in alcuni modelli non risulta immediatamente riconoscibile.

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Le maniglie retrattili sono diventate un elemento distintivo di molte auto elettriche perché favoriscono linee più pulite e sono state adottate progressivamente da numerosi marchi. Il maxi richiamo cinese riporta però l’attenzione sul rapporto tra design, accessibilità fisica e procedure di evacuazione in condizioni critiche.

Le autorità cinesi hanno collegato il provvedimento alla necessità di rendere più affidabile l’apertura delle portiere anche dopo un guasto causato da un impatto. La questione coinvolge veicoli diffusi sul mercato e assume rilievo per l’intero settore delle auto elettriche.

Il problema dei dispositivi meccanici di emergenza

Le portiere con apertura elettronica funzionano normalmente attraverso comandi integrati nelle maniglie o nell’abitacolo. Dopo la perdita dell’alimentazione a bassa tensione, tuttavia, il sistema può non rispondere e l’uscita dipende dalla presenza di una leva meccanica alternativa.

Nel caso delle Tesla incluse nel richiamo, le autorità della Cina hanno segnalato che le leve meccaniche possono essere difficili da trovare. Il motivo indicato è il colore simile a quello dei rivestimenti interni, un dettaglio che può ridurre la visibilità del comando in una situazione di emergenza.

Il rischio non riguarda soltanto chi è a bordo. Un dispositivo poco evidente o collocato in una posizione non intuitiva può rendere più complesse anche le operazioni dei soccorritori, soprattutto quando l’accesso deve essere rapido e l’impianto elettrico non è disponibile.

Il tema ha acquisito particolare attenzione dopo gravi incidenti nei quali conducenti e passeggeri avrebbero incontrato difficoltà nell’aprire le portiere dopo la perdita dell’alimentazione. Tra gli episodi citati figurano incidenti che hanno coinvolto una Xiaomi SU7 e una vettura Dongfeng.

La tecnologia delle maniglie a scomparsa è stata resa popolare da Tesla e in seguito adottata da costruttori cinesi e marchi internazionali. La diffusione del sistema ha però evidenziato una condizione precisa: un’apertura elegante e automatizzata deve poter essere sostituita da un comando fisico facilmente utilizzabile.

Il richiamo non descrive il problema come un difetto estetico, ma come una criticità di sicurezza legata alla continuità dell’alimentazione. Quando la corrente non arriva ai comandi, la portiera deve poter essere aperta senza dipendere da procedure difficili da ricordare o da elementi poco visibili.

Pechino aveva già avviato un intervento regolatorio sulle maniglie a scomparsa. Le nuove norme entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027 e richiederanno, per i nuovi modelli, sistemi meccanici di apertura sia all’interno sia all’esterno delle portiere.

La regola limiterà di fatto l’uso delle maniglie completamente retrattili. Potranno invece continuare a essere utilizzate soluzioni semi-retrattili, nelle quali il comando resta almeno parzialmente accessibile dall’esterno.

La distinzione normativa mette al centro la possibilità di azionare una portiera senza affidarsi esclusivamente all’elettronica. Per i costruttori coinvolti, il richiamo impone quindi un confronto diretto tra soluzioni di stile adottate sui modelli e requisiti di sicurezza nelle emergenze.

Effetti possibili sulle future auto elettriche

Il caso cinese può incidere sulle scelte progettuali dei veicoli elettrici destinati anche ad altri mercati. Negli Stati Uniti, le autorità federali stanno valutando nuove norme sui sistemi di uscita di emergenza, mentre in Europa cresce l’attenzione sulla possibilità di aprire le portiere quando l’impianto elettrico non funziona.

La conseguenza più concreta riguarda la progettazione delle aperture: i futuri modelli dovranno conciliare aerodinamica e pulizia delle linee con comandi meccanici chiari, accessibili e riconoscibili. Il richiamo da oltre 4,3 milioni di veicoli rende questa esigenza più visibile per l’intera industria.

Dal 2027, le regole di Pechino potrebbero ridurre lo spazio per le soluzioni completamente nascoste. Le maniglie semi-retrattili restano consentite proprio perché mantengono una parte utilizzabile, offrendo un’alternativa alle aperture totalmente dipendenti dall’elettronica.

Per automobilisti e passeggeri, il dato pratico è conoscere l’eventuale sblocco manuale previsto dalla propria vettura. Per le aziende, il tema riguarda la capacità di garantire un’uscita immediata anche quando il sistema elettrico viene compromesso da un urto.

FAQ

Quanti veicoli coinvolge il richiamo cinese?

Oltre 4,3 milioni di veicoli sono coinvolti nel più grande richiamo automobilistico disposto in Cina, relativo a nove costruttori.

Quante Tesla sono interessate dal provvedimento?

Circa 2,98 milioni di Tesla sono coinvolte, incluse Model 3, Model Y, Model S e Model X.

Perché le maniglie elettroniche possono essere rischiose?

La perdita dell’alimentazione a bassa tensione dopo un urto può disattivare il comando elettrico della portiera e imporre l’uso dello sblocco meccanico.

Quando entreranno in vigore le nuove regole cinesi?

Dal 1° gennaio 2027 i nuovi modelli dovranno avere sistemi meccanici di apertura sia interni sia esterni alle portiere.

Come è stata verificata questa analisi?

L’analisi nasce da verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui macitynet.it, e ogni articolo passa dalla supervisione umana prima della pubblicazione.