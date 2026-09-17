17 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Macaly Cloud pubblica siti creati con Claude e ChatGPT

La notizia in sintesi Macaly Cloud collega Claude e ChatGPT all’infrastruttura di pubblicazione di Macaly

Il servizio include database, hosting, dominio, anteprime e ambiente cloud isolato

Gli utenti possono usare oltre 70 competenze per contenuti, pagamenti, SEO e correzione bug

Macaly Cloud è gratuito fino al 1° ottobre 2026

Macaly, piattaforma di sviluppo di applicazioni web basata sull’intelligenza artificiale del gruppo team.blue, ha annunciato il lancio di Macaly Cloud. Il servizio consente agli abbonati a Claude e ChatGPT di descrivere un sito o un’app nelle rispettive chat e pubblicare il progetto online utilizzando l’infrastruttura di Macaly.

La piattaforma mette a disposizione un ambiente cloud isolato, database, procedure di build, anteprime, hosting e dominio. Dopo le modifiche al progetto, l’agente restituisce un link alla versione pubblicata. Macaly Cloud è disponibile dal 16 settembre 2026 e, secondo quanto comunicato dall’azienda, sarà gratuito per tutti fino al 1° ottobre 2026.

Il sistema si collega a Claude e ChatGPT attraverso MCP, il Model Context Protocol. Il supporto è previsto anche per Claude Code e Codex, permettendo di lavorare sia da una finestra di chat sia dal terminale. L’azienda ha indicato l’arrivo di compatibilità con altri agenti nel corso dell’anno.

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Il progetto creato tramite il servizio resta associato a Macaly e può essere aperto nell’editor della piattaforma. Gli utenti possono intervenire su testi e layout, consultare la cronologia delle versioni oppure affidare nuovamente il lavoro all’agente di Macaly.

Secondo Petr Brzek, CEO di Macaly, il servizio punta a separare la scrittura del codice dalla gestione tecnica necessaria per rendere disponibile un progetto sul web.

“Gli utenti pagano già per un agente di cui si fidano, e che scrive codice molto valido. Il passaggio che mancava era pubblicare online il risultato,”

Petr Brzek, CEO di Macaly, ha aggiunto: “Abbiamo passato due anni a costruire tutto ciò di cui un agente ha bisogno per pubblicare un sito web o un’app, e oggi lo mettiamo nelle loro mani. Porta il tuo agente, e Macaly si occupa di tutto ciò di cui il tuo progetto ha bisogno per funzionare.”

Competenze per contenuti, database e pagamenti

Macaly Cloud rende disponibili agli agenti oltre 70 competenze utilizzate dalla piattaforma. Tra le funzioni indicate figurano la ricerca di immagini e icone, l’estrazione di contenuti da PDF o siti web, la configurazione di database e accessi utente, la gestione di e-mail e pagamenti, gli strumenti per Google e l’individuazione di errori nel codice.

Alcune di queste funzioni si basano su servizi che, in un progetto web tradizionale, richiederebbero configurazioni e account separati. Nel servizio annunciato, Macaly gestisce account e chiavi di accesso per componenti come provider e-mail, gateway di pagamento, generazione di immagini e strumenti AI per chatbot e ricerca.

L’infrastruttura utilizzata da Macaly Cloud è la stessa che ospita oltre 100.000 siti web e app già pubblicati su Macaly. Il comunicato precisa che l’hosting è collocato in Europa.

Macaly è entrata nel gruppo team.blue nel dicembre 2025. Dall’ingresso nel gruppo, la piattaforma ha aggiunto collegamenti con WhatsApp e Telegram, pagamenti diretti e integrazioni con Google Maps, Instagram e Airbnb. Ha inoltre introdotto un audit di sicurezza per analizzare siti e applicazioni e segnalare le criticità individuate.

Il rollout nei brand di team.blue

team.blue dichiara di servire 3,4 milioni di piccole e medie imprese in 23 Paesi. Il gruppo sta distribuendo Macaly tra i propri brand di hosting, con l’obiettivo di rendere disponibili strumenti di creazione assistita dall’intelligenza artificiale ai clienti aziendali.

Macaly, fondata nel 2023 da Petr Brzek, Tomas Rychlik e Martin Ďuriš, continuerà a operare come marchio autonomo. All’interno del portfolio di team.blue, contribuisce anche a un app builder AI senza codice.

Il gruppo cita inoltre funzionalità AI già introdotte in altri servizi: generazione di siti nel website builder Webnode, prenotazioni assistite in SimplyBook.me, reportistica in Metricool e traduzione nell’email builder Flexmail.

Bilal Ahmed, Chief AI & Data Officer di team.blue, ha dichiarato:

“Macaly Cloud permette ai clienti di pubblicare direttamente dagli strumenti AI che già utilizzano, dando loro più controllo su come i progetti prendono vita. È una prova concreta della direzione verso cui stiamo andando: scalare il vibe coding in tutto il nostro portfolio e rendere la costruzione assistita dall’AI un’opzione reale per le attività online. ”

Dopo la fase gratuita, prevista fino al 1° ottobre 2026, Macaly Cloud sarà proposto come piano separato. L’azienda ha comunicato che il prezzo sarà inferiore agli attuali piani di Macaly, senza indicare l’importo.

L’annuncio amplia l’uso dell’infrastruttura di Macaly oltre il suo editor proprietario, consentendo a chi usa Claude o ChatGPT di passare dalla generazione del codice alla pubblicazione del progetto attraverso lo stesso servizio.

FAQ

Che cos’è Macaly Cloud?

È un servizio che collega Claude e ChatGPT all’infrastruttura Macaly per creare e pubblicare siti web e applicazioni.

Quali servizi include Macaly Cloud?

Include ambiente cloud isolato, database, build, anteprime, hosting in produzione e dominio per i progetti creati dagli utenti.

Macaly Cloud funziona con Claude Code e Codex?

Il servizio funziona anche con Claude Code e Codex, oltre al collegamento con Claude e ChatGPT tramite MCP.

Fino a quando Macaly Cloud è gratuito?

La gratuità è prevista per tutti fino al 1° ottobre 2026; successivamente sarà disponibile come piano separato.

Su quale fonte si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.