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Chery prima tra i marchi cinesi per affidabilità secondo J.D. Power

17 Settembre 2026

17 Settembre 2026/Home/MOTORI/Chery prima tra i marchi cinesi per affidabilità secondo J.D. Power

La notizia in sintesi

  • Chery è prima tra i marchi cinesi nel VDS 2026 di J.D. Power
  • Il marchio registra 181 problemi ogni 100 vetture, contro 192 della media di mercato
  • Tiggo 7/7 Plus e Tiggo 8 Pro guidano i rispettivi segmenti
  • Chery debutterà in Italia nel novembre 2026 con due SUV plug-in hybrid

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Chery si è classificata al primo posto tra i marchi automobilistici cinesi nel China Vehicle Dependability Study 2026 di J.D. Power, mantenendo la posizione ottenuta nell’edizione precedente. L’indagine, i cui risultati sono stati diffusi il 20 agosto, misura l’affidabilità delle auto sulla base dei problemi segnalati dai proprietari durante gli ultimi sei mesi di utilizzo.

Il costruttore ha ottenuto un indice di 181 problemi ogni 100 veicoli, indicatore noto come PP100. Nella metodologia dello studio, un valore più basso corrisponde a un numero inferiore di inconvenienti riportati e quindi a una migliore valutazione dell’affidabilità. Il dato di Chery è inferiore alla media complessiva del mercato cinese, pari a 192 PP100.

I risultati dello studio sull’affidabilità

Il China Vehicle Dependability Study prende in esame vetture immatricolate da un periodo compreso tra 13 e 48 mesi. Le rilevazioni riguardano le criticità emerse nell’esperienza dei proprietari e consentono di confrontare i risultati dei diversi marchi e segmenti presenti sul mercato cinese.

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Nel 2026 la media di mercato è scesa a 192 PP100 dai 197,3 punti dell’anno precedente. Secondo i dati diffusi da J.D. Power, si tratta del primo miglioramento registrato dal 2022. La media dei marchi cinesi è pari a 201 PP100, quella dei marchi generalisti a 195 e quella dei marchi premium a 183.

JD Power China Vehicle Dependability Study (VDS26)

Con 181 PP100, Chery si colloca 11 punti sotto la media generale, 20 punti sotto la media dei costruttori cinesi e 14 punti sotto quella dei generalisti. Il risultato è inoltre di due punti inferiore alla media rilevata per i marchi premium. Tra i modelli, Tiggo 7/7 Plus e Tiggo 8 Pro risultano primi nei rispettivi segmenti, secondo quanto riportato dall’azienda.

Le cinque indagini di J.D. Power

Il VDS completa un insieme di cinque ricerche condotte da J.D. Power sul mercato cinese nel 2026. Chery riferisce di essere il primo marchio cinese nelle cinque rilevazioni considerate: Initial Quality Study, dedicato alla qualità iniziale; Automotive Performance, Execution and Layout, relativo a prodotto e prestazioni; Purchase Experience Index, sull’esperienza d’acquisto; Customer Service Index, dedicato all’assistenza post-vendita; e Vehicle Dependability Study, focalizzato sull’affidabilità nel tempo.

L’azienda attribuisce il risultato a procedure che includono test di durata in condizioni estreme, verifiche su powertrain, telaio ed elettronica e controlli sulla catena di fornitura. Nel comunicato viene indicato anche il rientro dei problemi rilevati sul mercato nei processi di validazione dei prodotti successivi.

In Cina, Chery dichiara di offrire una garanzia a vita su motori e vetture dell’intera gamma, estesa anche all’usato certificato. Per i mercati internazionali, invece, le condizioni variano in base al Paese. In Italia, dove il marchio è atteso dal novembre 2026, i prodotti del gruppo saranno proposti con una garanzia di sette anni o 150.000 chilometri. Per motore elettrico, elettronica di controllo e pacco batteria, la copertura indicata è di otto anni o 160.000 chilometri.

L’arrivo del marchio in Italia

Chery prevede il debutto sul mercato italiano con i SUV plug-in hybrid Tiggo 9 e Tiggo 8. La gamma sarà basata sul sistema Chery Super Hybrid e, secondo i piani comunicati dal gruppo, sarà ampliata con modelli a trazione completamente elettrica nel corso del 2027.

Il risultato ottenuto nello studio cinese arriva quindi a poche settimane dall’ingresso annunciato in Italia. Per il marchio, la valutazione di J.D. Power costituisce un elemento di contesto in vista dell’avvio della distribuzione nazionale, mentre le condizioni di vendita e assistenza saranno applicate secondo le regole previste per il mercato italiano.

FAQ

Cos’è il China Vehicle Dependability Study 2026?

L’indagine J.D. Power rileva i problemi segnalati negli ultimi sei mesi dai proprietari di auto immatricolate da 13 a 48 mesi.

Quale risultato ha ottenuto Chery?

Chery ha registrato 181 problemi ogni 100 veicoli, ottenendo il primo posto tra i marchi cinesi per il secondo anno consecutivo.

Qual è la media del mercato cinese?

La media del mercato nel VDS 2026 è di 192 PP100, in miglioramento rispetto ai 197,3 punti dell’anno precedente.

Quando arriverà Chery in Italia?

Il debutto italiano è previsto nel novembre 2026 con i SUV plug-in hybrid Tiggo 9 e Tiggo 8.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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