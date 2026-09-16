16 Settembre 2026/Home/MOTORI/Hyundai lancia myHyundaiTestDrive per prenotare test drive online
La notizia in sintesi
- Hyundai ha presentato la piattaforma myHyundaiTestDrive per prenotare prove su strada.
- Il sistema mostra modelli dimostrativi, concessionari e disponibilità degli appuntamenti.
- I modelli elettrici possono essere provati anche per uno o due giorni.
- La piattaforma è integrata con H-WAY, utilizzata dalla rete Hyundai.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Hyundai ha annunciato il lancio di myHyundaiTestDrive, una nuova pagina online per la prenotazione delle prove su strada presso la rete ufficiale del marchio. Il servizio, presentato il 16 settembre 2026, consente agli utenti di selezionare il modello da provare, individuare il concessionario e scegliere una fascia oraria tra quelle disponibili.
La piattaforma è rivolta a chi sta valutando l’acquisto di un’auto Hyundai e intende fissare un appuntamento presso uno showroom. Il sistema raccoglie le informazioni sulle vetture dimostrative disponibili e guida l’utente fino all’invio della richiesta al concessionario scelto.
Dalla scelta dell’auto all’appuntamento
Il percorso di prenotazione parte dalla selezione del modello, con la possibilità di consultare le auto dimostrative disponibili nella rete Hyundai e suddivise in base alla motorizzazione. L’utente può quindi cercare il punto vendita inserendo il CAP o la città, digitando il nome del concessionario oppure utilizzando la geolocalizzazione.
Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.
Quando nello stesso showroom sono disponibili più vetture dimostrative dello stesso modello, la piattaforma permette di indicare quale auto si desidera guidare. Dopo questa scelta, vengono visualizzate le fasce orarie effettivamente prenotabili.
Secondo quanto comunicato dall’azienda, gli appuntamenti possono essere selezionati a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla prenotazione. La richiesta viene poi completata con l’inserimento dei dati personali e dei consensi necessari.
Al termine della procedura, il sistema propone un riepilogo dell’appuntamento, indicazioni per prepararsi alla prova e un collegamento per salvare l’impegno nel calendario personale. Parallelamente, il concessionario riceve la richiesta attraverso i propri strumenti di gestione e può prenderla in carico per procedere alla conferma.
La disponibilità mostrata online tiene conto delle condizioni operative dei concessionari, compresi gli orari già impegnati, la presenza dei consulenti di vendita e l’eventuale indisponibilità delle vetture per manutenzione o altre attività. L’obiettivo dichiarato è ridurre il passaggio intermedio della richiesta generica di contatto.
Per il cliente, il servizio consente quindi di verificare in anticipo le possibilità di prova senza attendere un primo riscontro dal punto vendita. Per il dealer, invece, la richiesta arriva con indicazioni già definite su modello, veicolo, sede e orario scelto.
Prove più lunghe per le auto elettriche
myHyundaiTestDrive prevede formule differenti a seconda dell’alimentazione del veicolo. Per tutti i modelli Hyundai è disponibile una prova su strada della durata di un’ora, prenotabile dal lunedì al venerdì.
Per le vetture elettriche, Hyundai introduce anche test drive estesi di uno o due giorni. Le prove di un giorno sono disponibili dal lunedì al giovedì, mentre quelle di due giorni possono essere prenotate dal lunedì al mercoledì.
La disponibilità prolungata di un’auto elettrica è pensata per permettere ai potenziali clienti di utilizzarla in situazioni quotidiane, valutandone l’impiego oltre il tempo di una tradizionale prova in concessionaria. Tra gli aspetti indicati dall’azienda c’è anche la possibilità di familiarizzare con l’autonomia del veicolo.
Il nuovo sistema è collegato a H-WAY, la piattaforma utilizzata dalla rete Hyundai per gestire le vetture dimostrative, organizzare gli appuntamenti e supportare le attività legate alla formulazione di un preventivo ufficiale.
Modifica e cancellazione della richiesta
Dopo la conferma dell’appuntamento, il cliente può richiedere una modifica o una cancellazione attraverso le funzioni presenti nella comunicazione ricevuta. In caso di cambio della data o dell’orario, viene reindirizzato alla pagina per verificare nuove disponibilità e scegliere un’alternativa.
Il servizio punta a collegare il primo contatto digitale con la visita fisica in showroom, utilizzando dati aggiornati sulle auto disponibili e sugli appuntamenti della rete. Hyundai presenta la piattaforma come uno strumento per rendere più diretto il passaggio dalla ricerca del modello alla prova su strada.
L’iniziativa riguarda anche chi è interessato alle motorizzazioni elettriche del marchio, per le quali la durata estesa del test drive offre un tempo maggiore per valutare l’utilizzo dell’auto. L’effettiva conferma della prova resta affidata al concessionario che riceve la richiesta.
FAQ
Come si prenota un test drive Hyundai?
La piattaforma myHyundaiTestDrive consente di scegliere modello, concessionario e fascia oraria, quindi inviare la richiesta dopo l’inserimento dei dati personali richiesti.
Quando sono disponibili gli appuntamenti?
Gli slot possono essere selezionati a partire dal terzo giorno lavorativo successivo al momento della prenotazione.
Quanto dura la prova su strada?
Il test drive standard dura un’ora ed è prenotabile dal lunedì al venerdì per tutti i modelli Hyundai disponibili.
Quanto durano i test drive elettrici?
I modelli elettrici possono essere provati per uno o due giorni: le formule sono disponibili rispettivamente fino al giovedì e fino al mercoledì.
Qual è la fonte di queste informazioni?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!
Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale
Guide agli acquisti su Amazon