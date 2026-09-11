11 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Patente: dopo i 65 anni rinnovo possibile per A e B

La notizia in sintesi Le patenti A e B non hanno un limite massimo di età.

La visita medica resta necessaria per verificare l’idoneità alla guida.

Con l’età, la validità della patente può ridursi.

Patenti C e D prevedono controlli più rigorosi.

Patente dopo i 65 anni: cosa cambia

Per i titolari di patente che hanno superato i 65 anni, la possibilità di continuare a guidare dipende dalla categoria posseduta e dall’esito della visita medica. In Italia, le patenti A e B, destinate rispettivamente a motocicli e automobili, non prevedono un limite massimo di età: il rinnovo resta possibile anche in età avanzata. La verifica dell’idoneità serve a stabilire se il conducente conservi i requisiti necessari alla guida.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Il quadro cambia per le patenti C e D, richieste per camion, autobus e altri veicoli pesanti, dove l’età assume un peso maggiore e i controlli sono più rigorosi. La distinzione risponde alle diverse responsabilità connesse ai veicoli condotti.

Rinnovi e controlli secondo la categoria

Superare i 65 anni, quindi, non comporta la perdita automatica della patente. Chi guida un motociclo con patente A o un’automobile con patente B può continuare a farlo, purché rispetti i requisiti previsti e superi la visita medica necessaria al rinnovo. L’elemento decisivo non è l’età anagrafica da sola, ma l’accertamento dell’idoneità psicofisica del conducente.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Con l’avanzare dell’età, la durata di validità del documento può diminuire e le verifiche possono diventare più frequenti. Il sistema punta così a mantenere la mobilità di chi conserva le condizioni per guidare, senza introdurre un divieto generalizzato per gli automobilisti e i motociclisti anziani. La patente A o B resta dunque rinnovabile anche oltre i 65 anni.

Regole differenti riguardano le patenti C e D, utilizzate per camion, autobus e altri mezzi pesanti. In questi casi il controllo dell’idoneità è più rigoroso, perché la conduzione di tali veicoli comporta responsabilità maggiori. L’età del conducente diventa pertanto un fattore più rilevante nella valutazione richiesta per proseguire l’attività di guida.

La conseguenza per chi deve rinnovare

La differenza tra categorie rende essenziale verificare quale patente si possiede prima di affrontare il rinnovo. Per A e B, l’età superiore a 65 anni non blocca la guida, ma può incidere sulla durata del documento e sulla frequenza degli accertamenti medici. Per C e D, invece, la valutazione dell’idoneità richiede un’attenzione più elevata.

Il requisito concreto resta il superamento della visita medica prevista, che determina la possibilità di continuare a circolare con il veicolo autorizzato.

FAQ

Esiste un limite di età per patente A?

La patente A non prevede un limite massimo di età, purché il titolare mantenga i requisiti necessari e superi la visita medica.

La patente B si rinnova dopo 65 anni?

La patente B può essere rinnovata anche dopo i 65 anni, senza un divieto automatico legato all’età anagrafica.

Cosa verifica la visita medica?

La visita medica accerta l’idoneità alla guida e verifica che il conducente conservi i requisiti richiesti per rinnovare il documento.

Quali patenti hanno controlli più rigorosi?

Le patenti C e D prevedono controlli più rigorosi, poiché servono per camion, autobus e altri veicoli pesanti.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni sono rielaborate dalla Redazione con supervisione umana, attraverso analisi di fonti ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.