Mazda CX-6e arriva in Italia con 484 km di autonomia WLTP

11 Settembre 2026

11 Settembre 2026/Home/MOTORI/Mazda CX-6e arriva in Italia con 484 km di autonomia WLTP

La notizia in sintesi

  • Mazda CX-6e è il nuovo SUV elettrico sviluppato con Changan.
  • Motore posteriore da 258 CV, batteria LFP da 78 kWh e trazione posteriore.
  • Autonomia dichiarata fino a 484 chilometri nel ciclo WLTP.
  • Prezzi italiani da 46.750 euro per l’allestimento Takumi.

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Mazda CX-6e, SUV elettrico dal design europeo

Mazda CX-6e è il SUV elettrico con cui il costruttore giapponese amplia la propria presenza nel mercato europeo delle auto a batteria, puntando su stile, comfort e dinamica di guida. Il modello, sviluppato con il partner cinese Changan e prodotto in Cina, adotta una base tecnica condivisa con la berlina Mazda 6e. Il progetto estetico è stato seguito anche dal centro europeo Mazda di Oberursel, in Germania, dove sono stati affinati vari elementi destinati alla clientela europea.

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La CX-6e misura 4,85 metri e interpreta il linguaggio stilistico Kodo con superfici pulite, tetto basso e coda filante. Il suo arrivo risponde alla necessità di proporre un’elettrica di grandi dimensioni, con autonomia dichiarata fino a 484 chilometri WLTP e ricarica rapida fino a 200 kW.

Dimensioni, tecnologia e messa a punto

Il design della Mazda CX-6e richiama l’evoluzione della filosofia Kodo, nata dalla ricerca Mazda sulle forme capaci di evocare il movimento. I gruppi ottici sottili, le maniglie a scomparsa, i vetri senza cornice e le prese d’aria nei montanti posteriori contribuiscono a un profilo aerodinamico e riconoscibile.

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Nell’abitacolo domina un display da 26 pollici, mentre il passo di 2,90 metri garantisce spazio per gambe e testa dei passeggeri posteriori. Il tetto panoramico misura 1,05 metri quadrati. Il bagagliaio offre 468 litri, affiancati da un vano anteriore da 80 litri, utile anche per riporre i cavi di ricarica.

La meccanica prevede un motore posteriore da 258 CV e 290 Nm, alimentato da una batteria LFP da 78 kWh. La vettura accelera da zero a 100 km/h in 7,9 secondi con cerchi da 19 pollici e in 8,1 secondi con quelli da 21. Mazda ha adattato per l’Europa acceleratore, rigenerazione, telaio, sospensioni, sterzo, pneumatici, insonorizzazione, interfaccia e assistenza alla guida.

Autonomia, ricarica e prezzi italiani

Nel primo contatto su strada, la CX-6e ha mostrato un assetto confortevole anche con i cerchi da 21 pollici, mantenendo una buona capacità di assorbimento sulle asperità. Positiva anche l’insonorizzazione, con fruscii aerodinamici contenuti persino a velocità elevate.

L’autonomia WLTP raggiunge 484 chilometri con cerchi da 19 pollici e 468 chilometri con quelli da 21. Il consumo rilevato durante la prova è stato di circa 17 kWh ogni 100 chilometri. In corrente continua, la ricarica dal 10 all’80% richiede 24 minuti; in corrente alternata arriva a 11 kW.

FAQ

Quanto costa Mazda CX-6e?

La versione Takumi parte da 46.750 euro, mentre la Takumi Plus è proposta a 49.750 euro.

Che autonomia ha Mazda CX-6e?

L’autonomia dichiarata raggiunge 484 chilometri WLTP con cerchi da 19 pollici e 468 chilometri con cerchi da 21.

Quanto è potente il motore?

Il motore elettrico posteriore sviluppa 258 CV e 290 Nm, abbinati esclusivamente alla trazione posteriore.

Quanto tempo richiede la ricarica rapida?

La ricarica in corrente continua fino a 200 kW porta la batteria dal 10 all’80% in 24 minuti.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, analizzando anche i contenuti di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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