20 Agosto 2026

/ Home/MOTORI/Robotaxi Tesla entra in un’area protetta e piega i dissuasori ad Austin

La notizia in sintesi Tesla : un Robotaxi ha attraversato dissuasori flessibili ad Austin .

: un Robotaxi ha attraversato dissuasori flessibili ad . Il video mostra una Model Y entrare in un’area stradale protetta.

entrare in un’area stradale protetta. Nessun ferito, ma l’episodio riapre dubbi sul software Full Self-Driving.

Il caso arriva mentre Tesla prepara il debutto del Cybercab.

Robotaxi Tesla contro i dissuasori ad Austin

Un Robotaxi Tesla impegnato nel servizio di guida senza conducente ad Austin, in Texas, ha imboccato un’area protetta della strada e ha piegato diversi dissuasori flessibili, proseguendo con passeggeri a bordo. L’episodio, diffuso online nelle ultime ore, non ha provocato feriti e le barriere sembrano aver limitato i danni materiali grazie alla loro struttura deformabile.

Il fatto riguarda una Tesla Model Y utilizzata come Robotaxi e torna rilevante perché evidenzia un possibile limite del sistema Full Self-Driving: riconoscere correttamente infrastrutture urbane fisse e chiaramente delimitate. La questione assume ulteriore peso mentre Tesla punta a estendere il proprio programma autonomo e a introdurre il Cybercab, veicolo progettato senza volante né pedali.

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https://www.youtube.com/watch?v=videoseries

La manovra e i dubbi sul riconoscimento stradale

Nel filmato, la Model Y svolta verso un’estensione triangolare del marciapiede, separata dalla carreggiata da paletti flessibili. L’auto si arresta davanti ai dissuasori, avanza lentamente, si ferma una seconda volta e poi riparte senza correggere la traiettoria, spingendo contro le barriere fino a piegarle.

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L’area non sarebbe una corsia destinata al traffico e la sua configurazione risalirebbe ai primi mesi del 2024. Per questo il comportamento non appare collegato a un ostacolo improvviso: le fonti descrivono piuttosto un possibile errore di percezione dell’ambiente o di pianificazione del percorso, aggravato dall’assenza di una retromarcia o di una manovra alternativa.

La capacità dei dissuasori di flettersi ha ridotto l’impatto, ma non elimina il nodo operativo: un servizio di taxi autonomo deve distinguere lo spazio percorribile da quello riservato o protetto prima di impegnarlo. La continuità di marcia dopo l’urto, dunque, non coincide necessariamente con la prevenzione dell’errore.

Sicurezza, dati operativi e arrivo del Cybercab

Il caso si inserisce nel confronto sui dati di sicurezza del programma. Durante la call sui risultati del secondo trimestre 2026, il vicepresidente AI di Tesla, Ashok Elluswamy, aveva attribuito alla flotta oltre 380.000 miglia percorse senza supervisione in sei città e due Stati, parlando di zero incidenti rilevanti e di sicurezza “impeccabile”.

Le fonti segnalano però una sperimentazione ancora circoscritta: a giugno risultavano 14 veicoli senza supervisione attivi, dopo un picco di 25. Tesla ha inoltre presentato alle autorità federali 22 segnalazioni ADS relative a incidenti con sistemi di guida automatizzata, in contesti e con gravità differenti.

Prima di ampliare il servizio, e soprattutto prima dell’impiego del Cybercab ad Austin, episodi come questo rendono centrali metriche verificabili, chiarimenti sugli eventi conteggiati e correzioni software dimostrabili.

FAQ

Cosa è accaduto al Robotaxi Tesla?

Sì, una Tesla Model Y Robotaxi ha attraversato dissuasori flessibili in un’area protetta di Austin, continuando la corsa con passeggeri a bordo.

Ci sono stati feriti nell’incidente?

No, le fonti non riportano feriti. I paletti flessibili si sono piegati e sembrano aver contenuto le conseguenze materiali dell’urto.

Perché la manovra solleva dubbi?

Sì, il veicolo avrebbe dovuto riconoscere che l’area triangolare delimitata non era una corsia aperta al traffico e scegliere una traiettoria alternativa.

Quanti Robotaxi Tesla erano attivi a giugno?

Sì, a giugno risultavano attivi 14 veicoli Tesla senza supervisione umana, dopo un precedente picco di 25 unità.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Greenmove e Tom’s Hardware.