17 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Stellantis guida il Salone di Parigi con la nuova Lancia Gamma

La notizia in sintesi Stellantis avrà lo stand più grande al Salone di Parigi.

avrà lo stand più grande al Salone di Parigi. Antonio Filosa ed Emanuele Cappellano parteciperanno alle conferenze stampa.

ed parteciperanno alle conferenze stampa. Debutta la nuova Lancia Gamma , ammiraglia del segmento D.

, ammiraglia del segmento D. Attese novità elettriche per Fiat, DS, Leapmotor, Opel e Peugeot.

Stellantis protagonista al Salone di Parigi

Stellantis sarà protagonista al Salone di Parigi con uno stand di 5.340 metri quadrati, indicato come il più grande dell’intera manifestazione. Nella mattinata del 12 ottobre, dedicata alle conferenze stampa dei diversi marchi, interverranno il CEO Antonio Filosa e Emanuele Cappellano, COO per l’Enlarged Europe. Il gruppo presenterà novità di serie e modelli elettrificati, con debutti distribuiti fra i brand che compongono il portafoglio europeo.

La presenza francese assume rilievo per l’ampiezza dell’esposizione e per la varietà delle anteprime annunciate: dalla nuova ammiraglia Lancia alle proposte di Fiat, DS, Leapmotor, Opel e Peugeot. Accanto alle vetture di produzione, sono attese anche concept, pur senza conferme puntuali sui prototipi che verranno effettivamente esposti.

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Debutti di serie e modelli elettrici

Tra le novità confermate figura la Lancia Gamma, nuova ammiraglia che riporta il marchio nel segmento D e già mostrata in anteprima al Salone Auto Torino. Per Fiat sono previste le nuove Grizzly e Grizzly Fastback, SUV di segmento C destinati alla famiglia. DS celebra invece l’avvio commerciale della SUV N°7, modello costruito nello stabilimento di Melfi.

Leapmotor utilizzerà l’appuntamento parigino per svelare in anteprima europea la compatta elettrica B03 e l’ammiraglia a ruote alte D19. Opel porterà la nuova Corsa GSE, affiancata dalla GSE 27FE di Formula E, mentre Peugeot esporrà la sportiva elettrica e-208 GTi. Il programma mette insieme modelli destinati a fasce diverse del mercato, dalle compatte alle SUV fino alle vetture sportive.

La concentrazione di lanci nello stesso spazio consente a Stellantis di rendere visibile la differenziazione dei suoi marchi, senza limitare l’offerta a una sola tipologia di alimentazione o di carrozzeria. Le concept restano una componente possibile dell’allestimento, ma le informazioni disponibili non consentono di indicare quali prototipi saranno presenti. Per questo, il nucleo concreto della partecipazione resta legato ai modelli di serie annunciati e alle loro rispettive anteprime.

Il peso dello stand nella strategia europea

Lo stand da 5.340 metri quadrati rende la partecipazione di Stellantis uno degli elementi centrali del Salone di Parigi. Il confronto diretto tra marchi e modelli nello stesso spazio offrirà una lettura immediata dell’offerta del gruppo, dalla produzione di Melfi alle novità elettriche di Leapmotor, Opel e Peugeot.

Le conferenze del 12 ottobre con Antonio Filosa ed Emanuele Cappellano saranno inoltre il passaggio istituzionale per illustrare i singoli lanci dei brand presenti.

FAQ

Quanto misura lo stand Stellantis a Parigi?

Lo spazio espositivo di Stellantis misura 5.340 metri quadrati ed è indicato come il più grande dell’intera manifestazione.

Chi partecipa alle conferenze stampa Stellantis?

Antonio Filosa ed Emanuele Cappellano parteciperanno alle conferenze stampa dei diversi brand previste nella mattinata del 12 ottobre.

Quale nuova Lancia debutta al Salone?

La nuova Lancia Gamma debutta come ammiraglia del marchio e ne segna il ritorno nel segmento D.

Quali modelli Leapmotor saranno mostrati?

Leapmotor presenterà in anteprima europea la compatta elettrica B03 e l’ammiraglia a ruote alte D19.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi redazionale di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate con supervisione umana.