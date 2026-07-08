8 Luglio 2026

Home / MOTORI / Autostrade per l’Italia attiva 82 colonnine HPC in 7 nuove stazioni autostradali

La notizia in sintesi

Autostrade per l’Italia e Atlante hanno attivato 82 nuovi punti di ricarica HPC.

e hanno attivato 82 nuovi punti di ricarica HPC. Le nuove infrastrutture sono distribuite in 7 stazioni su aree di servizio autostradali.

La rete ASPI sale a 107 stazioni operative, con obiettivo finale di 168.

sale a 107 stazioni operative, con obiettivo finale di 168. Conclusa anche la gara per ulteriori 61 stazioni attese nei prossimi mesi.

(Riassunto generato con AI)

Sette nuove stazioni sulla rete autostradale

Autostrade per l’Italia e Atlante hanno annunciato, con l’inaugurazione della stazione presso l’Area di Servizio di Montepulciano Est, il completamento di un intervento che porta all’attivazione di 82 nuovi punti di ricarica ad alta potenza sulla rete autostradale italiana. Le infrastrutture sono state realizzate in sette stazioni collocate in altrettante aree di servizio tra le province di Siena, Padova, Caserta e Foggia, con l’obiettivo di rafforzare la mobilità elettrica lungo gli assi di traffico a lunga percorrenza.

Secondo quanto comunicato, ogni stazione offre ricarica ultra-fast fino a 400 kW, con tempi indicati fino all’80% della batteria in circa 20 minuti. Il progetto punta a ridurre i limiti pratici dei viaggi elettrici in autostrada, aumentando capillarità, velocità di rifornimento energetico e continuità del servizio per chi si sposta su tratte medio-lunghe.

Dove sono e cosa cambia per gli automobilisti

Le sette stazioni sono state attivate nelle aree di servizio di Montepulciano Est e Montepulciano Ovest, in provincia di Siena, S. Pelagio Est a Padova, S. Nicola Ovest e Teano Est nel territorio di Caserta, oltre a Le Saline Est e Le Saline Ovest in provincia di Foggia. Oltre ai sistemi di ricarica HPC, gli impianti integrano accumulo energetico a batterie e pensiline fotovoltaiche, una combinazione pensata per rendere più efficiente la gestione dell’energia.

Massimo Iossa, Direttore Aree di Servizio di Autostrade per l’Italia, ha definito l’intervento “un tassello fondamentale di un piano più ampio”, spiegando che la rete raggiunge ora 107 stazioni di ricarica elettrica attive. Lo stesso manager ha indicato in circa 50 chilometri l’interdistanza media attuale tra le stazioni, destinata a scendere a circa 30 chilometri a fine piano, con 168 stazioni complessive.

Per gli utenti il dato più rilevante è proprio la maggiore prevedibilità del viaggio: meno distanza tra un punto e l’altro significa minore incertezza nella pianificazione delle soste e una rete più coerente con la crescita dell’auto elettrica. Sul piano industriale, l’intervento segnala anche un’accelerazione degli investimenti sulla rete ad alta potenza, segmento decisivo per sostenere gli spostamenti extraurbani.

Il prossimo passaggio del piano

Il programma non si ferma alle attivazioni appena concluse. Le procedure di gara per ulteriori 61 stazioni sono state completate, nel rispetto delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, e l’entrata in funzione è prevista nei prossimi mesi con i principali operatori del settore.

Gabriele Tuccillo, CEO di Atlante Italia e Svizzera, ha collegato l’espansione della rete autostradale anche alla presenza già operativa presso gli hub aeroportuali di Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Torino Caselle. Il messaggio di fondo è chiaro: rendere più affidabili i viaggi a zero emissioni su lunghe distanze, trasformando la ricarica veloce da servizio accessorio a infrastruttura centrale.

FAQ

Quanti nuovi punti di ricarica sono stati attivati?

Sì, i nuovi punti attivati sono 82, tutti ad alta potenza, distribuiti in sette stazioni su aree di servizio autostradali.

Dove si trovano le nuove stazioni?

Sì, sono a Montepulciano Est, Montepulciano Ovest, S. Pelagio Est, S. Nicola Ovest, Teano Est, Le Saline Est e Le Saline Ovest.

Quanto è veloce la ricarica HPC annunciata?

Sì, la potenza arriva fino a 400 kW e consente, secondo quanto indicato, di raggiungere l’80% della batteria in circa 20 minuti.

Quante stazioni ha ora la rete di ASPI?

Sì, la rete di Autostrade per l’Italia conta oggi 107 stazioni operative e punta a 168, riducendo la distanza media da 50 a 30 chilometri.

Da quali fonti è verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Affaritaliani.it e Today.