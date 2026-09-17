17 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Tesla Cybercab sotto esame: la NHTSA chiede chiarimenti sulla certificazione

La notizia in sintesi Tesla deve chiarire alla NHTSA la certificazione del Cybercab.

deve chiarire alla la certificazione del Cybercab. L’indagine è partita il 3 settembre con il servizio ad Austin .

. Il robotaxi non ha volante, pedali né specchietti tradizionali.

Le risposte richieste dall’agenzia federale scadono il 30 settembre.

Cybercab Tesla, verifica federale sulla certificazione

Il Tesla Cybercab è finito sotto esame della NHTSA, l’autorità federale statunitense per la sicurezza stradale, dopo l’apertura dell’indagine il 3 settembre, coincisa con l’avvio del servizio commerciale ad Austin. L’agenzia ha inviato a Tesla uno Special Order per ricostruire come il robotaxi sia stato certificato secondo gli standard federali FMVSS. La verifica riguarda un veicolo privo di volante, pedali e specchietti retrovisori tradizionali, elementi previsti da molte regole ancora vigenti.

Tesla dovrà rispondere entro il 30 settembre, chiarendo anche eventuali controlli umani, comandi per i passeggeri e limiti di utilizzo. Il caso si colloca negli Stati Uniti, dove i costruttori autocertificano la conformità ma la NHTSA può controllarla successivamente. Per l’azienda, l’esito condiziona l’espansione del progetto robotaxi.

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Norme attuali e domande dell’autorità

Negli Stati Uniti l’autocertificazione del costruttore non equivale a un via libera definitivo: la NHTSA può verificare in seguito se i requisiti dichiarati siano stati realmente rispettati. Il punto critico è la distanza tra la configurazione del Cybercab e norme scritte per auto con un guidatore umano. Gli standard FMVSS restano applicabili finché non saranno formalmente aggiornati.

L’agenzia chiede a Tesla se durante le procedure di certificazione siano stati installati temporaneamente comandi destinati a un conducente o altre apparecchiature. Vuole inoltre sapere se una persona possa controllare il veicolo e se il touchscreen dei passeggeri permetta di muoverlo. Tra le informazioni richieste figurano anche velocità, area geografica e fasce orarie operative.

Il confronto con altri operatori mostra strade regolatorie diverse. Zoox, società legata ad Amazon, ha ottenuto dalla NHTSA un’esenzione per sperimentare con una flotta limitata di veicoli senza volante e pedali. Waymo, invece, ha mantenuto volante e pedali sulle Jaguar I-Pace modificate e sui veicoli Ojai, riducendo il conflitto con gli standard convenzionali.

Le conseguenze per l’espansione del robotaxi

La richiesta federale non valuta soltanto le capacità della guida autonoma, ma la possibilità di far circolare il Cybercab nel perimetro delle regole esistenti. La NHTSA sta lavorando alla revisione di standard relativi, tra gli altri, a pedali del freno, tergicristalli, illuminazione e specchietti.

Fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, Tesla dovrà dimostrare la compatibilità del suo progetto con requisiti concepiti per automobili tradizionali. Le risposte richieste entro il 30 settembre definiranno il quadro regolatorio immediato del servizio.

FAQ

Quando deve rispondere Tesla alla NHTSA?

Tesla deve trasmettere entro il 30 settembre i chiarimenti richiesti sulla certificazione e sulle condizioni operative del Cybercab.

Perché il Cybercab è sotto esame?

L’assenza di volante, pedali e specchietti tradizionali impone verifiche sulla conformità agli standard federali FMVSS ancora in vigore.

Quali limiti operativi chiede la NHTSA?

L’agenzia federale richiede informazioni su velocità, area geografica e orari di funzionamento, oltre agli eventuali comandi disponibili per passeggeri.

Come si sono comportate Zoox e Waymo?

Zoox ha ottenuto un’esenzione per una flotta limitata, mentre Waymo ha conservato volante e pedali sui propri veicoli.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti ufficiali e giornalistiche, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.