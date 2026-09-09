Marchi cinesi accelerano nelle immatricolazioni italiane

9 Settembre 2026

9 Settembre 2026/Home/MOTORI/Marchi cinesi accelerano nelle immatricolazioni italiane

La notizia in sintesi

  • BYD, Omoda & Jaecoo e Leapmotor accelerano nelle immatricolazioni italiane.
  • I dazi UE riguardano esclusivamente le elettriche a batteria prodotte in Cina.
  • Ibride e plug-in ampliano lo spazio competitivo dei nuovi costruttori nel mercato italiano.
  • Assistenza, ricambi e valore residuo diventano decisivi per consolidare la crescita.

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Marchi cinesi in forte crescita in Italia

BYD, Omoda & Jaecoo e Leapmotor rafforzano la loro presenza nel mercato automobilistico italiano nei primi sette mesi del 2026, con immatricolazioni in netta crescita rispetto allo stesso periodo del 2025. BYD ha quasi triplicato i volumi, Omoda & Jaecoo è salita del 269% e Leapmotor ha superato 25.000 vetture, partendo da meno di 2.000. I dati UNRAE indicano che l’avanzata era già iniziata nel 2024, quando BYD e Omoda vendevano più di Fiat in Italia. La dinamica interessa l’intero mercato, non soltanto le auto elettriche, perché i costruttori cinesi stanno ampliando modelli, motorizzazioni e reti commerciali. Il confronto competitivo si concentra quindi su prezzi, tecnologia, assistenza e capacità di conquistare fiducia presso gli automobilisti italiani.

Dazi europei e mercato italiano oltre l’elettrico

L’Unione Europea ha introdotto dazi compensativi sulle auto elettriche a batteria prodotte in Cina dopo l’indagine anti-sussidi avviata nel 2023. Le aliquote vanno dal 17% applicato a BYD al 18,8% per Geely, fino al 35,3% per SAIC, proprietaria di MG, cui si aggiunge il dazio ordinario del 10% sulle importazioni nell’UE. Secondo Transport & Environment, la quota delle elettriche prodotte in Cina sul mercato europeo è scesa dal 22% del 2024 al 17% nel primo trimestre del 2026. BYD e gli altri marchi cinesi conservano però un vantaggio di prezzo: i modelli equivalenti costano in media il 21% in meno rispetto alle vetture europee.

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In Italia le BEV rappresentano l’8,1% delle immatricolazioni nei primi sette mesi del 2026, mentre le ibride raggiungono il 49,5%, le plug-in il 9,2%. Il mercato complessivo cresce del 9,1% su base annua, con BEV e PHEV in aumento rispettivamente del 71,4% e del 78,7%. I dazi incidono dunque su una parte specifica dell’offerta, mentre la concorrenza dei nuovi costruttori si estende a ibrido, plug-in, crossover, SUV compatti e segmenti B e C. Produzione integrata, batterie, elettronica e software consentono inoltre tempi più rapidi nello sviluppo dei prodotti e dotazioni tecnologiche competitive.

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Rete commerciale e fiducia determinano la prossima sfida

La crescita delle vendite non garantisce da sola una presenza duratura per BYD, Omoda & Jaecoo e Leapmotor. L’Automotive Customer Study 2026 di Quintegia rileva che il 74% degli acquirenti si considera cliente della concessionaria e il 64% dei clienti dei nuovi brand entra in showroom senza aver scelto marca e modello. Una ricerca Deloitte segnala inoltre che l’83% degli italiani ritiene importante il contatto diretto con il concessionario. Garanzie, disponibilità dei ricambi, competenza dell’officina, test drive e valore residuo saranno quindi fattori centrali per trasformare l’interesse iniziale in fiducia stabile.

FAQ

Quanto sono cresciute le immatricolazioni di BYD?

BYD ha quasi triplicato le immatricolazioni italiane nei primi sette mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025.

Quali marchi cinesi avanzano maggiormente?

Omoda & Jaecoo è cresciuta del 269%, mentre Leapmotor è passata da meno di 2.000 a oltre 25.000 vetture.

A quanto ammontano i dazi UE su BYD?

Il dazio compensativo per BYD è del 17%, cui si aggiunge il dazio ordinario europeo del 10% sulle importazioni.

Quanto pesano le auto elettriche nel mercato italiano?

Le BEV rappresentano l’8,1% delle immatricolazioni italiane nei primi sette mesi del 2026, contro il 49,5% delle ibride.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi redazionale, con supervisione umana, di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

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